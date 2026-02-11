Справу ексзаступника Секретаря РНБО Сівковича, який працював на ФСБ і втік до Москви, передано до суду

Правоохоронці завершили розслідування стосовно колишнього високопосадовця – ексзаступника Секретаря РНБО та ексвіцепрем’єра України, якого слідство вважає топагентом ФСБ, обвинувальний акт скеровано до суду для заочного розгляду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

У повідомленні не називають прізвищ фігурантів, та з деталей справи і опублікованого фото стає ясно що йдеться про колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України за часів президентства Віктора Януковича Володимира Сівковича.

За даними ОГП після окупації Криму у 2014 році фігурант переїхав до Москви та погодився співпрацювати зі спецслужбами РФ.

"Його завданням була підривна інформаційна діяльність і вплив на суспільну думку в Україні. За версією слідства, ФСБ доручила йому залучати впливових українських політиків для просування наративів РФ, дискредитації влади, силових структур та військового керівництва", – йдеться у дописі.

Підозрюваний залучив чинного народного депутата від забороненої "ОПЗЖ", який погодився діяти як "агент впливу". Зазначається, що депутат використовував виступи у медіа та парламенті, поширюючи проросійські тези та дискредитуючи ЗСУ й розвідку. Його заяви транслювалися в тому числі російськими пропагандистськими медіа. Також він регулярно звітував експосадовцю РНБО, який передавав інформацію спецслужбам РФ.

Стосовно залученого народного депутата, то за даними ЗМІ, мова може йти про Нестора Шуфрича.

а чого ви пристрелили алексеева а сивкович ще гуляє?
дивно якось
янук живий...
ця ******* повинна першим сконати
а ви ківу... той взагалі дебіл...
11.02.2026 12:32 Відповісти
Його справу потрібно передати ліквідаторам.
Ця істота не заслуговую, щоб витрачати на неї час у судах.
А куди втік Данілов, цікаво? Це ж за його каденції Секретарем РНБО СБУ-шники Баканова "торгували" санкціями цієї контори? Можливо й досі продовжують. І хто там знову ставив прослушку у НАБУїнів, не кишенькове зелене СБУ часом?
Так це свої ж.. Тільки справи 😀😀😀
11.02.2026 12:50 Відповісти
Комусь він кум, комусь сват. Своя людина ж.
11.02.2026 14:30 Відповісти
Його справу потрібно передати ліквідаторам.
Ця істота не заслуговую, щоб витрачати на неї час у судах.
11.02.2026 12:33 Відповісти
Ця процедура потребує тиші... Треба, щоб він бдітьЄльность потіряв...
11.02.2026 12:43 Відповісти
Так ворон ворону око ж не виклює
11.02.2026 12:51 Відповісти
А куди втік Данілов, цікаво? Це ж за його каденції Секретарем РНБО СБУ-шники Баканова "торгували" санкціями цієї контори? Можливо й досі продовжують. І хто там знову ставив прослушку у НАБУїнів, не кишенькове зелене СБУ часом?
11.02.2026 12:48 Відповісти
Мавр сделал свое дело..мавр может уходить..Фридрих Шиллер
11.02.2026 12:53 Відповісти
вчасно! який ******* відбувається! всі агенти фсб повтікали!
11.02.2026 12:54 Відповісти
Тут є ще гетьманцев, сівковича коридорний.
11.02.2026 13:40 Відповісти
Це ж потужно - судити зрадників які вже втекли. Суди, прокуратура працюють на ізнос, показуючи свою необхідність. Купа паперів, комп'ютерів, помічників, шоферів - всі стурбовані, бігають туди-сюди, щось вирішують. А на виході - як завжди: нуль вироків. Прикольна система.
11.02.2026 12:57 Відповісти
11.02.2026 13:02 Відповісти
Так це правда, узнали яка ціна стала при ньому та жахнулися.
11.02.2026 13:13 Відповісти
Приклад тупого саботажу з сторони осіб портновських призначенців в системі продажного кривосуддя, тотальної бездіяльності групи осіб з Урядового кварталу!! На Сашка Білого, так одразу цілим КОДЛОМ накинулися убивати, а сівковича-зрадника, вони 12 років мусолять, оті привладні з Урядового кварталу і ГПУ, ДБР….
11.02.2026 12:57 Відповісти
Ну а его многолетнего соратника и помощника Гетьманцева когда? Или младые регионалы не трогают корешей старших товарищей?
11.02.2026 13:08 Відповісти
Гетьманцев же в Україні, не всі завдання сівковича виконав. Тому і не заважають йому рознести в хлам бізнес і державне управління.
11.02.2026 13:42 Відповісти
Головне що судді та прокурори показують кипучу діяльність по тих кого вже не дістати, а по тих кого можна, то чекають дозволу, або відкупні. А з сивковичем, просто пора подарувати самокат.
11.02.2026 13:10 Відповісти
А де, цікаво, Міндіч?
11.02.2026 13:11 Відповісти
Голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, який є автором скандального https://www.rbc.ua/ukr/news/***-predlozhili-nalogovye-kompromissy-2020-1569831261.html податкового законопроекту №1210, був помічником народного депутата від "Партії регіонів" Володимира Сівковича.



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
11.02.2026 13:12 Відповісти
То він поганий був, бо тоді, не офіційно, заробляв мало, сівкович більшу частину собі забирав, а зараз хороший став, бо заробляє добре, даже з урахуванням відкатів
11.02.2026 13:16 Відповісти
А чому в минулому часі?
Хто сказав, що він перестав бути помічником сівковича?
11.02.2026 13:44 Відповісти
Ну, це досягнення!! раша тремтить!! Головне,щоб справи Баканова, Єрмака,Міндича, Грінчишина та багатьох інших не передавали!! Бо суд він такий - візьме та осудить....до громадського покаяння...на Мальдіваїх !! І що тоді їм,бідним, робити??? Прийдеться летіти за вироком на край Світу!!!
11.02.2026 13:15 Відповісти
Сівкович у відчає. Як же ж йому, бідолашному, тепер далі жити на московщині?
11.02.2026 13:28 Відповісти
А букланов гетьманцев а татаров ало
11.02.2026 13:30 Відповісти
срана засрашка ,1000років чіпляється за Україну ,свою едентичність там загубили всі ,стали просто кацапами , гинуть суки пачками , і навіть не розуміють шо Україна їм не потрібна ,як би розвивали свої землі та економіку ...деб* ли бл* дь !!! ....
11.02.2026 13:43 Відповісти
Судити кого будете - повітря? Чи нашим бандитам в суддівських мантіях все одно кого судити головне щоб зарплата вчасно приходила!
11.02.2026 13:47 Відповісти
зелене потворне кривосуддя зараз його виправдає та присудить виплати моральної шкоди...
11.02.2026 13:51 Відповісти
Серйозно...До суду???!!!Да цю падаль-ЗАБАРАНИТИ,УЖЕ ВЧОРА
11.02.2026 14:31 Відповісти
А шо там с Люськой? Будуть саджати, або вбивати? 🤔
11.02.2026 14:34 Відповісти
...гетьманцев продовжує виконувати завдання мордору.
11.02.2026 20:02 Відповісти
 
 