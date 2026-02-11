Справу ексзаступника Секретаря РНБО Сівковича, який працював на ФСБ і втік до Москви, передано до суду

Правоохоронці завершили розслідування стосовно колишнього високопосадовця – ексзаступника Секретаря РНБО та ексвіцепрем’єра України, якого слідство вважає топагентом ФСБ, обвинувальний акт скеровано до суду для заочного розгляду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

У повідомленні не називають прізвищ фігурантів, та з деталей справи і опублікованого фото стає ясно що йдеться про колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України за часів президентства Віктора Януковича Володимира Сівковича.

За даними ОГП після окупації Криму у 2014 році фігурант переїхав до Москви та погодився співпрацювати зі спецслужбами РФ.

"Його завданням була підривна інформаційна діяльність і вплив на суспільну думку в Україні. За версією слідства, ФСБ доручила йому залучати впливових українських політиків для просування наративів РФ, дискредитації влади, силових структур та військового керівництва", – йдеться у дописі.

Підозрюваний залучив чинного народного депутата від забороненої "ОПЗЖ", який погодився діяти як "агент впливу". Зазначається, що депутат використовував виступи у медіа та парламенті, поширюючи проросійські тези та дискредитуючи ЗСУ й розвідку. Його заяви транслювалися в тому числі російськими пропагандистськими медіа. Також він регулярно звітував експосадовцю РНБО, який передавав інформацію спецслужбам РФ.

Стосовно залученого народного депутата, то за даними ЗМІ, мова може йти про Нестора Шуфрича.