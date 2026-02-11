Справу ексзаступника Секретаря РНБО Сівковича, який працював на ФСБ і втік до Москви, передано до суду
Правоохоронці завершили розслідування стосовно колишнього високопосадовця – ексзаступника Секретаря РНБО та ексвіцепрем’єра України, якого слідство вважає топагентом ФСБ, обвинувальний акт скеровано до суду для заочного розгляду.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.
У повідомленні не називають прізвищ фігурантів, та з деталей справи і опублікованого фото стає ясно що йдеться про колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України за часів президентства Віктора Януковича Володимира Сівковича.
За даними ОГП після окупації Криму у 2014 році фігурант переїхав до Москви та погодився співпрацювати зі спецслужбами РФ.
"Його завданням була підривна інформаційна діяльність і вплив на суспільну думку в Україні. За версією слідства, ФСБ доручила йому залучати впливових українських політиків для просування наративів РФ, дискредитації влади, силових структур та військового керівництва", – йдеться у дописі.
Підозрюваний залучив чинного народного депутата від забороненої "ОПЗЖ", який погодився діяти як "агент впливу". Зазначається, що депутат використовував виступи у медіа та парламенті, поширюючи проросійські тези та дискредитуючи ЗСУ й розвідку. Його заяви транслювалися в тому числі російськими пропагандистськими медіа. Також він регулярно звітував експосадовцю РНБО, який передавав інформацію спецслужбам РФ.
Стосовно залученого народного депутата, то за даними ЗМІ, мова може йти про Нестора Шуфрича.
Хто сказав, що він перестав бути помічником сівковича?