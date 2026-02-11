РУС
Новости Государственная измена
Дело экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича, который работал на ФСБ и сбежал в Москву, передано в суд

Дело экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича передано в суд.

Правоохранители завершили расследование в отношении бывшего высокопоставленного чиновника – экс-заместителя секретаря СНБО и экс-вице-премьера Украины, которого следствие считает топагентом ФСБ, обвинительный акт направлен в суд для заочного рассмотрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

В сообщении не называются фамилии фигурантов, но из деталей дела и опубликованного фото становится ясно, что речь идет о бывшем заместителе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины во время президентства Виктора Януковича Владимире Сивковиче.

По данным ОГП, после оккупации Крыма в 2014 году фигурант переехал в Москву и согласился сотрудничать со спецслужбами РФ.

"Его задачей была подрывная информационная деятельность и влияние на общественное мнение в Украине. По версии следствия, ФСБ поручила ему привлекать влиятельных украинских политиков для продвижения нарративов РФ, дискредитации власти, силовых структур и военного руководства", – говорится в сообщении.

Подозреваемый привлек действующего народного депутата от запрещенной "ОПЗЖ", который согласился действовать как "агент влияния". Отмечается, что депутат использовал выступления в СМИ и парламенте, распространяя пророссийские тезисы и дискредитируя ВСУ и разведку. Его заявления транслировались в том числе российскими пропагандистскими СМИ. Также он регулярно отчитывался экс-чиновнику СНБО, который передавал информацию спецслужбам РФ.

Что касается привлеченного народного депутата, то по данным СМИ, речь может идти о Несторе Шуфриче.

москва (3133) Сивкович Владимир (146) СНБО (4489) суд (25399) ФСБ (2013) Шуфрич Нестор (959)
Топ комментарии
+13
а чого ви пристрелили алексеева а сивкович ще гуляє?
дивно якось
янук живий...
ця ******* повинна першим сконати
а ви ківу... той взагалі дебіл...
11.02.2026 12:32
+8
Його справу потрібно передати ліквідаторам.
Ця істота не заслуговую, щоб витрачати на неї час у судах.
11.02.2026 12:33
+6
А куди втік Данілов, цікаво? Це ж за його каденції Секретарем РНБО СБУ-шники Баканова "торгували" санкціями цієї контори? Можливо й досі продовжують. І хто там знову ставив прослушку у НАБУїнів, не кишенькове зелене СБУ часом?
11.02.2026 12:48
11.02.2026 12:32
Так це свої ж.. Тільки справи 😀😀😀
11.02.2026 12:50
Комусь він кум, комусь сват. Своя людина ж.
11.02.2026 14:30
Його справу потрібно передати ліквідаторам.
Ця істота не заслуговую, щоб витрачати на неї час у судах.
11.02.2026 12:33
Ця процедура потребує тиші... Треба, щоб він бдітьЄльность потіряв...
11.02.2026 12:43
Так ворон ворону око ж не виклює
11.02.2026 12:51
А куди втік Данілов, цікаво? Це ж за його каденції Секретарем РНБО СБУ-шники Баканова "торгували" санкціями цієї контори? Можливо й досі продовжують. І хто там знову ставив прослушку у НАБУїнів, не кишенькове зелене СБУ часом?
11.02.2026 12:48
Мавр сделал свое дело..мавр может уходить..Фридрих Шиллер
11.02.2026 12:53
вчасно! який ******* відбувається! всі агенти фсб повтікали!
11.02.2026 12:54
Тут є ще гетьманцев, сівковича коридорний.
11.02.2026 13:40
Це ж потужно - судити зрадників які вже втекли. Суди, прокуратура працюють на ізнос, показуючи свою необхідність. Купа паперів, комп'ютерів, помічників, шоферів - всі стурбовані, бігають туди-сюди, щось вирішують. А на виході - як завжди: нуль вироків. Прикольна система.
11.02.2026 12:57
11.02.2026 13:02
Так це правда, узнали яка ціна стала при ньому та жахнулися.
11.02.2026 13:13
Приклад тупого саботажу з сторони осіб портновських призначенців в системі продажного кривосуддя, тотальної бездіяльності групи осіб з Урядового кварталу!! На Сашка Білого, так одразу цілим КОДЛОМ накинулися убивати, а сівковича-зрадника, вони 12 років мусолять, оті привладні з Урядового кварталу і ГПУ, ДБР….
11.02.2026 12:57
Ну а его многолетнего соратника и помощника Гетьманцева когда? Или младые регионалы не трогают корешей старших товарищей?
11.02.2026 13:08
Гетьманцев же в Україні, не всі завдання сівковича виконав. Тому і не заважають йому рознести в хлам бізнес і державне управління.
11.02.2026 13:42
Головне що судді та прокурори показують кипучу діяльність по тих кого вже не дістати, а по тих кого можна, то чекають дозволу, або відкупні. А з сивковичем, просто пора подарувати самокат.
11.02.2026 13:10
А де, цікаво, Міндіч?
11.02.2026 13:11
Голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев, який є автором скандального https://www.rbc.ua/ukr/news/***-predlozhili-nalogovye-kompromissy-2020-1569831261.html податкового законопроекту №1210, був помічником народного депутата від "Партії регіонів" Володимира Сівковича.



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
11.02.2026 13:12
То він поганий був, бо тоді, не офіційно, заробляв мало, сівкович більшу частину собі забирав, а зараз хороший став, бо заробляє добре, даже з урахуванням відкатів
11.02.2026 13:16
А чому в минулому часі?
Хто сказав, що він перестав бути помічником сівковича?
11.02.2026 13:44
Ну, це досягнення!! раша тремтить!! Головне,щоб справи Баканова, Єрмака,Міндича, Грінчишина та багатьох інших не передавали!! Бо суд він такий - візьме та осудить....до громадського покаяння...на Мальдіваїх !! І що тоді їм,бідним, робити??? Прийдеться летіти за вироком на край Світу!!!
11.02.2026 13:15
Сівкович у відчає. Як же ж йому, бідолашному, тепер далі жити на московщині?
11.02.2026 13:28
А букланов гетьманцев а татаров ало
11.02.2026 13:30
срана засрашка ,1000років чіпляється за Україну ,свою едентичність там загубили всі ,стали просто кацапами , гинуть суки пачками , і навіть не розуміють шо Україна їм не потрібна ,як би розвивали свої землі та економіку ...деб* ли бл* дь !!! ....
11.02.2026 13:43
Судити кого будете - повітря? Чи нашим бандитам в суддівських мантіях все одно кого судити головне щоб зарплата вчасно приходила!
11.02.2026 13:47
зелене потворне кривосуддя зараз його виправдає та присудить виплати моральної шкоди...
11.02.2026 13:51
Серйозно...До суду???!!!Да цю падаль-ЗАБАРАНИТИ,УЖЕ ВЧОРА
11.02.2026 14:31
А шо там с Люськой? Будуть саджати, або вбивати? 🤔
11.02.2026 14:34
...гетьманцев продовжує виконувати завдання мордору.
11.02.2026 20:02
 
 