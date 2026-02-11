Дело экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича, который работал на ФСБ и сбежал в Москву, передано в суд
Правоохранители завершили расследование в отношении бывшего высокопоставленного чиновника – экс-заместителя секретаря СНБО и экс-вице-премьера Украины, которого следствие считает топагентом ФСБ, обвинительный акт направлен в суд для заочного рассмотрения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.
В сообщении не называются фамилии фигурантов, но из деталей дела и опубликованного фото становится ясно, что речь идет о бывшем заместителе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины во время президентства Виктора Януковича Владимире Сивковиче.
По данным ОГП, после оккупации Крыма в 2014 году фигурант переехал в Москву и согласился сотрудничать со спецслужбами РФ.
"Его задачей была подрывная информационная деятельность и влияние на общественное мнение в Украине. По версии следствия, ФСБ поручила ему привлекать влиятельных украинских политиков для продвижения нарративов РФ, дискредитации власти, силовых структур и военного руководства", – говорится в сообщении.
Подозреваемый привлек действующего народного депутата от запрещенной "ОПЗЖ", который согласился действовать как "агент влияния". Отмечается, что депутат использовал выступления в СМИ и парламенте, распространяя пророссийские тезисы и дискредитируя ВСУ и разведку. Его заявления транслировались в том числе российскими пропагандистскими СМИ. Также он регулярно отчитывался экс-чиновнику СНБО, который передавал информацию спецслужбам РФ.
Что касается привлеченного народного депутата, то по данным СМИ, речь может идти о Несторе Шуфриче.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дивно якось
янук живий...
ця ******* повинна першим сконати
а ви ківу... той взагалі дебіл...
Ця істота не заслуговую, щоб витрачати на неї час у судах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Хто сказав, що він перестав бути помічником сівковича?