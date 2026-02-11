Дело экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича, который работал на ФСБ и сбежал в Москву, передано в суд

Правоохранители завершили расследование в отношении бывшего высокопоставленного чиновника – экс-заместителя секретаря СНБО и экс-вице-премьера Украины, которого следствие считает топагентом ФСБ, обвинительный акт направлен в суд для заочного рассмотрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора.

В сообщении не называются фамилии фигурантов, но из деталей дела и опубликованного фото становится ясно, что речь идет о бывшем заместителе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины во время президентства Виктора Януковича Владимире Сивковиче.

По данным ОГП, после оккупации Крыма в 2014 году фигурант переехал в Москву и согласился сотрудничать со спецслужбами РФ.

"Его задачей была подрывная информационная деятельность и влияние на общественное мнение в Украине. По версии следствия, ФСБ поручила ему привлекать влиятельных украинских политиков для продвижения нарративов РФ, дискредитации власти, силовых структур и военного руководства", – говорится в сообщении.

Подозреваемый привлек действующего народного депутата от запрещенной "ОПЗЖ", который согласился действовать как "агент влияния". Отмечается, что депутат использовал выступления в СМИ и парламенте, распространяя пророссийские тезисы и дискредитируя ВСУ и разведку. Его заявления транслировались в том числе российскими пропагандистскими СМИ. Также он регулярно отчитывался экс-чиновнику СНБО, который передавал информацию спецслужбам РФ.

Что касается привлеченного народного депутата, то по данным СМИ, речь может идти о Несторе Шуфриче.