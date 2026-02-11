15 років тюрми отримав агент ФСБ, який встановлював відеопастки для коригування ударів по Запоріжжю

За доказовою базою контррозвідки, Головного управління внутрішньої безпеки СБУ та слідчих Державного бюро розслідувань 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого у жовтні 2023 року затримали у Запоріжжі.

Деталі слідства

Як встановило розслідування, зловмисник наводив ракетно-бомбові атаки рашистів по місту та його околицях. Серед основних цілей коригувальника були пункти тимчасового базування особового складу і техніки Сил оборони, що задіяні у бойових діях на південному фронті.

Щоб відстежувати потенційні "цілі", агент встановлював уздовж місцевої автотраси замасковані відеокамери з функцією віддаленого доступу для російських спецслужбістів.

Викриття

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він прийшов на місце нещодавно облаштованої "відеопастки", щоб з’ясувати причину відсутності онлайн-зв’язку з окупантами.

За матеріалами справи, завдання ворога виконував 51-річний місцевий ухилянт, який переховувався від мобілізації і працював на ФСБ. У поле зору рашистів він потрапив, коли публікував у Телеграм-каналах коментарі, пропонуючи РФ свою допомогу у війні проти України.

Після надходження такої "пропозиції" адміністратор однієї з прокремлівських груп вивів зрадника на прямий зв’язок із співробітником ФСБ.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Також у агента виявлено ще одну вебкамеру, яку він планував встановити на новому місці стеження.

За матеріалами Служби безпеки та ДБР суд визнав агента винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вирок суду набув законної сили.

