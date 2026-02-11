15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, который устанавливал видеоловушки для корректировки ударов по Запорожью
По данным контрразведки, Главного управления внутренней безопасности СБУ и следователей Государственного бюро расследований, 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества получил агент ФСБ, который в октябре 2023 года был задержан в Запорожье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Детали следствия
Как установило расследование, злоумышленник наводил ракетно-бомбовые атаки рашистов по городу и его окрестностям. Среди основных целей корректировщика были пункты временного базирования личного состава и техники Сил обороны, задействованные в боевых действиях на южном фронте.
Чтобы отслеживать потенциальные "цели", агент устанавливал вдоль местной автотрассы замаскированные видеокамеры с функцией удаленного доступа для российских спецслужб.
Разоблачение
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он пришел на место недавно оборудованной "видеоловушки", чтобы выяснить причину отсутствия онлайн-связи с оккупантами.
По материалам дела, задание врага выполнял 51-летний местный уклонист, который скрывался от мобилизации и работал на ФСБ. В поле зрения рашистов он попал, когда публиковал в Телеграм-каналах комментарии, предлагая РФ свою помощь в войне против Украины.
После поступления такого "предложения" администратор одной из прокремлевских групп вывел предателя на прямую связь с сотрудником ФСБ.
Во время обыска у задержанного изъят смартфон с доказательствами работы на врага. Также у агента обнаружена еще одна веб-камера, которую он планировал установить на новом месте слежения.
По материалам Службы безопасности и ГБР суд признал агента виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас приговор суда вступил в законную силу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль