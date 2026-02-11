Спроб незаконного перетину кордону України меншає, але щодня затримують десятки порушників, - ДПСУ

У січні 2026 року кількість спроб незаконного перетину державного кордону України зменшилася вдвічі порівняно з аналогічним місяцем минулого року, хоча прикордонники щодня затримують десятки порушників.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами речника ДПСУ, протягом січня цьогоріч було затримано понад 800 порушників безпосередньо на кордоні й у прикордонні, але ця динаміка йде до зменшення.

"Якщо, наприклад, порівняти з січнем 2025 року, то зменшення є фактично вдвічі. І якщо порівняти з груднем (2025 року, — ред.), то динаміка теж залишається на зменшення. Фактично зараз ми не фіксуємо збільшення спроб незаконного перетину кордону, хоча такі випадки трапляються щоденно... Ми затримуємо по кілька десятків порушників, які намагаються незаконно перетнути кордон", - розповів пресофіцер ДПСУ.

  • Демченко розповів, що найбільше порушників протягом січня 2026-го, як й протягом усього минулого року, прикордонники затримували на кордоні України з Румунією, а на другому місці –– ділянка кордону з Молдовою.

Він зауважив, що найчастіше незаконно намагаються перетнути кордон чоловіки мобілізаційного віку, яким під час воєнного стану обмежено виїзд.

"Вони становлять основну категорію тих, кого ми затримуємо на кордоні або в прикордонні при спробі незаконно перетнути державний рубіж", - розповів Демченко.

Також протягом січня ДПСУ у співпраці з правоохоронцями викрила 20 груп, які намагалися незаконно переправляти людей через кордон.

останутся те у кого нет столько денег, будут сидеть по домам
11.02.2026 17:14 Відповісти
Выходят как и раньше, сейчас погода не позволяет погранцам ловить как раньше. Тех кто выходит за деньги практически не ловят.
11.02.2026 17:56 Відповісти
Почули ДПСУ, що через них краще.
11.02.2026 17:50 Відповісти
А що у нас тільки кордони на заході? А якже масоване порушення кордонів з москальщиною. Гидка структура дпсу випускання можновладців і корупціонерів через дирявий доя них кордон займається тупою маніауляцією і злочинами проти Конституції і громадян України.
11.02.2026 18:34 Відповісти
 
 