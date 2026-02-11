Попыток незаконного пересечения границы Украины становится меньше, но ежедневно задерживают десятки нарушителей, - ГПСУ

В январе 2026 года количество попыток незаконного пересечения государственной границы Украины уменьшилось вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, хотя пограничники ежедневно задерживают десятки нарушителей.

Об этом на брифинге в Укринформе сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Пересечение границы

По словам спикера ГПСУ, в течение января этого года было задержано более 800 нарушителей непосредственно на границе и в приграничной зоне, но эта динамика идет к уменьшению.

"Если, например, сравнить с январем 2025 года, то снижение фактически вдвое. И если сравнить с декабрем (2025 года, — ред.), то динамика тоже остается на снижении. Фактически сейчас мы не фиксируем увеличение попыток незаконного пересечения границы, хотя такие случаи происходят ежедневно... Мы задерживаем по несколько десятков нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу", — рассказал пресс-офицер ГПСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переправлял призывников за границу: в Тернопольской области Нацполиция задержала злоумышленника. ФОТОрепортаж

Где больше всего

Демченко рассказал, что больше всего нарушителей в течение января 2026 года, как и в течение всего прошлого года, пограничники задерживали на границе Украины с Румынией, а на втором месте – участок границы с Молдовой.

Он отметил, что чаще всего незаконно пытаются пересечь границу мужчины мобилизационного возраста, которым во время военного положения ограничен выезд.

"Они составляют основную категорию тех, кого мы задерживаем на границе или в приграничной зоне при попытке незаконно пересечь государственную границу", - рассказал Демченко.

Также в течение января ГПСУ в сотрудничестве с правоохранителями разоблачила 20 групп, которые пытались незаконно переправлять людей через границу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали инкассаторов, доставлявших нарушителей к украинско-венгерской границе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж