Новости Незаконное пересечение границы Задержание нарушителей границы
Попыток незаконного пересечения границы Украины становится меньше, но ежедневно задерживают десятки нарушителей, - ГПСУ

дпсу

В январе 2026 года количество попыток незаконного пересечения государственной границы Украины уменьшилось вдвое по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, хотя пограничники ежедневно задерживают десятки нарушителей.

Об этом на брифинге в Укринформе сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

Пересечение границы

По словам спикера ГПСУ, в течение января этого года было задержано более 800 нарушителей непосредственно на границе и в приграничной зоне, но эта динамика идет к уменьшению.

"Если, например, сравнить с январем 2025 года, то снижение фактически вдвое. И если сравнить с декабрем (2025 года, — ред.), то динамика тоже остается на снижении. Фактически сейчас мы не фиксируем увеличение попыток незаконного пересечения границы, хотя такие случаи происходят ежедневно... Мы задерживаем по несколько десятков нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу", — рассказал пресс-офицер ГПСУ.

Где больше всего

  • Демченко рассказал, что больше всего нарушителей в течение января 2026 года, как и в течение всего прошлого года, пограничники задерживали на границе Украины с Румынией, а на втором месте – участок границы с Молдовой.

Он отметил, что чаще всего незаконно пытаются пересечь границу мужчины мобилизационного возраста, которым во время военного положения ограничен выезд.

"Они составляют основную категорию тех, кого мы задерживаем на границе или в приграничной зоне при попытке незаконно пересечь государственную границу", - рассказал Демченко.

Также в течение января ГПСУ в сотрудничестве с правоохранителями разоблачила 20 групп, которые пытались незаконно переправлять людей через границу.

Автор: 

Госпогранслужба (7131) граница (5489)
останутся те у кого нет столько денег, будут сидеть по домам
11.02.2026 17:14 Ответить
Выходят как и раньше, сейчас погода не позволяет погранцам ловить как раньше. Тех кто выходит за деньги практически не ловят.
11.02.2026 17:56 Ответить
У людей деньги заканчиваются!
11.02.2026 17:47 Ответить
Почули ДПСУ, що через них краще.
11.02.2026 17:50 Ответить
А що у нас тільки кордони на заході? А якже масоване порушення кордонів з москальщиною. Гидка структура дпсу випускання можновладців і корупціонерів через дирявий доя них кордон займається тупою маніауляцією і злочинами проти Конституції і громадян України.
11.02.2026 18:34 Ответить
 
 