Пограничники задержали инкассаторов, доставлявших нарушителей к украинско-венгерской границе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье сотрудники Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда, Нацполиции и СБУ раскрыли канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста.

На окраине села Яноши правоохранители, при силовой поддержке военнослужащих отдела пограничной службы "Лужанка" и спецподразделения КОРД, остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками, сообщает Цензор.НЕТ.

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В оборудованном бронекапсулой служебном автомобиле одного из банков двое его сотрудников - 42-летний и 58-летний жители Львова - везли к границе с Венгрией мужчину призывного возраста.

Услуги по переправке клиента за границу организаторы оценили в 16 500чдолларов США. Часть этих средств VIP-пассажир, которого они заверили в беспрепятственном пересечении границы, успел передать, остальное должен был оплатить в случае попадания на территорию Венгрии.

Задержание произошло в ходе реализации материалов уголовного производства, открытого по части "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Сейчас следствие по делу продолжается.

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