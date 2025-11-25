Пограничники задержали инкассаторов, доставлявших нарушителей к украинско-венгерской границе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатье сотрудники Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда, Нацполиции и СБУ раскрыли канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста.
На окраине села Яноши правоохранители, при силовой поддержке военнослужащих отдела пограничной службы "Лужанка" и спецподразделения КОРД, остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками, сообщает Цензор.НЕТ.
В оборудованном бронекапсулой служебном автомобиле одного из банков двое его сотрудников - 42-летний и 58-летний жители Львова - везли к границе с Венгрией мужчину призывного возраста.
Услуги по переправке клиента за границу организаторы оценили в 16 500чдолларов США. Часть этих средств VIP-пассажир, которого они заверили в беспрепятственном пересечении границы, успел передать, остальное должен был оплатить в случае попадания на территорию Венгрии.
Задержание произошло в ходе реализации материалов уголовного производства, открытого по части "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Сейчас следствие по делу продолжается.
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Кожен заробляє як може та де працює.
А ці демпінг влаштували або клієнтів переманили.
Не буде ні стіни ні грошей.
Це вам не під Покровськом в окопі "відсиджуватись" !