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Новости Видео Задержание нарушителей границы
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Пограничники задержали инкассаторов, доставлявших нарушителей к украинско-венгерской границе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье сотрудники Главного оперативно-розыскного отдела Мукачевского пограничного отряда, Нацполиции и СБУ раскрыли канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста.

На окраине села Яноши правоохранители, при силовой поддержке военнослужащих отдела пограничной службы "Лужанка" и спецподразделения КОРД, остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками, сообщает Цензор.НЕТ.

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В оборудованном бронекапсулой служебном автомобиле одного из банков двое его сотрудников - 42-летний и 58-летний жители Львова - везли к границе с Венгрией мужчину призывного возраста.

Услуги по переправке клиента за границу организаторы оценили в 16 500чдолларов США. Часть этих средств VIP-пассажир, которого они заверили в беспрепятственном пересечении границы, успел передать, остальное должен был оплатить в случае попадания на территорию Венгрии.

Задержание произошло в ходе реализации материалов уголовного производства, открытого по части "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Сейчас следствие по делу продолжается.

Читайте: СБУ и Нацполиция разоблачили еще 4 "уклонистские схемы" в столице и западных регионах Украины. ФОТОрепортаж

пограничники

Читайте: Пограничники разоблачили правонарушителей, которые изготавливали наркотики. ФОТОрепортаж

Автор: 

Венгрия (2622) Госпогранслужба (7158) Нацполиция (16969) СБУ (20744) Закарпатская область (2763) Береговский район (7) Яноши (1)
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Топ комментарии
+7
Я бачу як куча, більше 10, ухилянтів з прокуратури, корта, поліції, прикордоників, сбу та мабуть інших якихось, незаконно затримують біжінців з України та їх провідників прикриваючись військовим станом
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25.11.2025 18:00 Ответить
+5
Конкурентів накрили? Кожен заробляє там де може. Слава кварталу95!
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25.11.2025 17:41 Ответить
+5
Існує багато інших структур у яких на балансі знайдуться автівки з мигалками
А ці демпінг влаштували або клієнтів переманили.
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25.11.2025 17:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Конкурентів накрили? Кожен заробляє там де може. Слава кварталу95!
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25.11.2025 17:41 Ответить
В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє його співробітників - - везли до кордону з Угорщиною чоловіка призовного віку - як валюту у розмірі 16500 тисяч доларів
Кожен заробляє як може та де працює.
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25.11.2025 20:44 Ответить
Існує багато інших структур у яких на балансі знайдуться автівки з мигалками
А ці демпінг влаштували або клієнтів переманили.
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25.11.2025 17:55 Ответить
Інкасаторам років по 10 і на відбудову України.
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25.11.2025 17:58 Ответить
Я бачу як куча, більше 10, ухилянтів з прокуратури, корта, поліції, прикордоників, сбу та мабуть інших якихось, незаконно затримують біжінців з України та їх провідників прикриваючись військовим станом
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25.11.2025 18:00 Ответить
Це не Міндіч)))йому можно
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25.11.2025 18:19 Ответить
Чи не легше поставити копію берлінської,щоби миш не пролізла навіть?
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25.11.2025 18:29 Ответить
Гроші виділять і розкрадуть. Краще навіть не починати.
Не буде ні стіни ні грошей.
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25.11.2025 18:35 Ответить
То був жарт.
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25.11.2025 18:50 Ответить
Простих ловлять а Міндічі-шміндічі перетинають як хочуть і коли хочуть
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25.11.2025 18:40 Ответить
КОРДівець потрібен на Донецькому напрямку, а не на західному кордоні.
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25.11.2025 18:55 Ответить
Потужно !
Це вам не під Покровськом в окопі "відсиджуватись" !
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25.11.2025 20:09 Ответить
А де боти-нафронтники, котрі постійно труться під такими новинами? Щось схоже фермочку не проплатили.
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25.11.2025 23:16 Ответить
 
 