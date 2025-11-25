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Новини Відео Затримання порушників кордону
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Прикордонники затримали інкасаторів, які доставляли порушників до українсько-угорського кордону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, Нацполіції та СБУ викрили канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

На околиці села Яноші правоохоронці, за силової підтримки військовослужбовців відділу прикордонної служби "Лужанка" та спецпідрозділу КОРД, зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками, повідомляє Цензор.НЕТ.

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В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє його співробітників – 42-річний та 58-річний жителі Львова – везли до кордону з Угорщиною чоловіка призовного віку.

Послуги переправлення клієнта за кордон організатори оцінили у 16500 тисяч доларів США. Частину цих коштів віп-пасажир, якого вони запевнили у безперешкодному перетинанні кордону, встиг передати, решту - повинен був сплатити у випадку потрапляння на територію Угорщини.

Затримання відбувалося в ході реалізації матеріалів кримінального провадження відкритого за частиною "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Наразі слідство у справі триває.

Читайте: СБУ та Нацполіція викрили ще 4 "ухилянтські схеми" у столиці та західних регіонах України. ФОТОрепортаж

прикордонники

Читайте: Прикордонники викрили правопорушників, які виготовляли наркотики. ФОТОрепортаж

Автор: 

Угорщина (3017) ДПСУ Держприкордонслужба (6747) Нацполіція (15747) СБУ (13938) Закарпатська область (2263) Берегівський район (7) Яноші (1)
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Топ коментарі
+7
Я бачу як куча, більше 10, ухилянтів з прокуратури, корта, поліції, прикордоників, сбу та мабуть інших якихось, незаконно затримують біжінців з України та їх провідників прикриваючись військовим станом
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25.11.2025 18:00 Відповісти
+5
Конкурентів накрили? Кожен заробляє там де може. Слава кварталу95!
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25.11.2025 17:41 Відповісти
+5
Існує багато інших структур у яких на балансі знайдуться автівки з мигалками
А ці демпінг влаштували або клієнтів переманили.
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25.11.2025 17:55 Відповісти
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Конкурентів накрили? Кожен заробляє там де може. Слава кварталу95!
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25.11.2025 17:41 Відповісти
В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє його співробітників - - везли до кордону з Угорщиною чоловіка призовного віку - як валюту у розмірі 16500 тисяч доларів
Кожен заробляє як може та де працює.
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25.11.2025 20:44 Відповісти
Існує багато інших структур у яких на балансі знайдуться автівки з мигалками
А ці демпінг влаштували або клієнтів переманили.
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25.11.2025 17:55 Відповісти
Інкасаторам років по 10 і на відбудову України.
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25.11.2025 17:58 Відповісти
Я бачу як куча, більше 10, ухилянтів з прокуратури, корта, поліції, прикордоників, сбу та мабуть інших якихось, незаконно затримують біжінців з України та їх провідників прикриваючись військовим станом
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25.11.2025 18:00 Відповісти
Це не Міндіч)))йому можно
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25.11.2025 18:19 Відповісти
Чи не легше поставити копію берлінської,щоби миш не пролізла навіть?
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25.11.2025 18:29 Відповісти
Гроші виділять і розкрадуть. Краще навіть не починати.
Не буде ні стіни ні грошей.
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25.11.2025 18:35 Відповісти
То був жарт.
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25.11.2025 18:50 Відповісти
Простих ловлять а Міндічі-шміндічі перетинають як хочуть і коли хочуть
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25.11.2025 18:40 Відповісти
КОРДівець потрібен на Донецькому напрямку, а не на західному кордоні.
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25.11.2025 18:55 Відповісти
Потужно !
Це вам не під Покровськом в окопі "відсиджуватись" !
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25.11.2025 20:09 Відповісти
А де боти-нафронтники, котрі постійно труться під такими новинами? Щось схоже фермочку не проплатили.
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25.11.2025 23:16 Відповісти
 
 