Прикордонники затримали інкасаторів, які доставляли порушників до українсько-угорського кордону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, Нацполіції та СБУ викрили канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

На околиці села Яноші правоохоронці, за силової підтримки військовослужбовців відділу прикордонної служби "Лужанка" та спецпідрозділу КОРД, зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками, повідомляє Цензор.НЕТ.

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В обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі одного з банків двоє його співробітників – 42-річний та 58-річний жителі Львова – везли до кордону з Угорщиною чоловіка призовного віку.

Послуги переправлення клієнта за кордон організатори оцінили у 16500 тисяч доларів США. Частину цих коштів віп-пасажир, якого вони запевнили у безперешкодному перетинанні кордону, встиг передати, решту - повинен був сплатити у випадку потрапляння на територію Угорщини.

Затримання відбувалося в ході реалізації матеріалів кримінального провадження відкритого за частиною "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Наразі слідство у справі триває.

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