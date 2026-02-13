Командувач ДШВ цитував дзвінки президента Зеленського та казав виправляти самим ситуацію з поповненням, - командир 46-ї бригади "Купол"

Комбат Купол про переведення до навчального центру

Командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолій Козел Купол поділився з деталями свого переведення у навчальний центр та реальної ситуації з підготовкою особового складу.

За словами офіцера, розмова з командувачем Десантно-штурмових військ (у 2021–2024 роках - Максим Миргородський) відбулася наприкінці лютого 2023 року. Під час двогодинної бесіди командувач запевняв, що рівень підготовки бригади високий, проте реальна ситуація мала інший вигляд.

"Я зауважував: кому ви це розповідаєте? Мені стільки ж років, скільки й вам, і я пройшов службу з низу. Коли питаєш солдата, скільки разів він метав бойову гранату, він відповідає - нуль", - розповідає командир. Він додає, що навіть імітатор бойової гранати поповнення практично не використовувало.

Водночас командувач ДШВ цитував дзвінки президента Володимира Зеленського, який цікавився ситуацією: "Ви читали? Так, читала. І що? — відповідь була приблизно така. Тобто вирішувати, як виправляти ситуацію, пропонували самостійно". Офіцер зазначає, що у коментарях було багато критики в бік діючого президента.

"Я сказав: пане командувачу, я вже повідомляв про низький рівень підготовки, поповнення приходить абсолютно неготове. У відповідь почув: добре, будеш готувати, підеш у навчальний центр. Якщо поповнення погане — готуватимеш сам", — згадує офіцер.

Командир уточнив, що, попри формальне зниження посади, йому було запропоновано керувати навчальним батальйоном: "Був комбатом бойового батальйону, стану комбатом навчального".

Що передувало?

У  березні 2023 року командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади "Купол" дав інтерв‘ю американській газеті "The Washington Post", де розповів про втрати та проблеми у підготовці українських бійців.

Згодом у Десантно-штурмових військах заявили, що командир батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади "Купол" не мав дозволу на спілкування з журналістами. У ДШВ назвали озвучені "Куполом" втрати "завищеними" і підтвердили, що комбата переводять на посаду в один з навчальних центрів ДШВ ЗСУ.

Пізніше Анатолій Козел, відомий як комбат Купол, пояснив сказане в інтерв'ю The Washington Post про втрати та стан військ і закликав "не шукати зради там, де її немає".

У тому выдео було згадано ще кілька цікавих питань, наприклад про заміну комбатів по кілька разів на рік і чому так робити не можна. І взагалі про вище керівництво, яке поняття не має про стан підрозділів та про їхнє забезпечення. Кабінетні генерали досі "воюють" олівцем по карті, а справжніх бойових давно усунуто від управління і замінено зручними нікчемами.
13.02.2026 16:29
Я це відео ще вчора дивився, там багато питань піднято щодо новостворених підрозділів, де взагалі немає таких командирів. Всі "зелені" й непідготовлені, а ними просто затикають діри на фронті. Купол пропонує масштабувати успішні бойові підрозділи замість створення нових.
13.02.2026 16:50
Вновь созданные это реально беда. Туда действующие части отдавали своих офицеров. Вот вы комбриг и вам пришла команда отдать часть своих офицеров в новую бригаду. Кого вы отдадите, лучших и нормальных или ... Вот поэтому и беда там с управлением.
13.02.2026 16:58
