ЗСУ утримують південь Вовчанська, ворог продовжує атаки, - Трегубов

Українські війська контролюють південні околиці Вовчанськ. Росіяни намагаються наступати, попри значні руйнування міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов

"Якщо говорити про інтенсивність боїв, з одного боку вона вища, наприклад, на Лиманському напрямку, де росіян справді багато, але інколи складніше на Вовчанському напрямку, бо там усе сильно поруйновано, а ворог, хоч і меншими силами, намагається проводити наступальні дії", - зазначив Трегубов.

Вовчанськ майже увесь в руїнах

За його словами, українські війська утримують лише південні околиці Вовчанська, тоді як більша частина міста в руїнах. Росіяни намагаються вибити українців із пунктів на підступах до міста, включно з Вовчанськими Хуторами та Старицею.

"Той факт, що ми зараз їх тримаємо - це вже позитив, враховуючи, що позиції розбиті, а північна околиця знаходиться всього за 4 кілометри від кордону", - додав речник.