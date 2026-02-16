ВСУ удерживают юг Волчанска, враг продолжает атаки, - Трегубов

Украинские войска контролируют южные окраины Волчанска. Россияне пытаются наступать, несмотря на значительные разрушения города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенных сил Виктор Трегубов.

"Если говорить об интенсивности боев, с одной стороны она выше, например, на Лиманском направлении, где россиян действительно много, но иногда сложнее на Волчанском направлении, потому что там все сильно разрушено, а враг, хоть и меньшими силами, пытается проводить наступательные действия", - отметил Трегубов.

Волчанск почти весь в руинах

По его словам, украинские войска удерживают только южные окраины Волчанска, тогда как большая часть города в руинах. Россияне пытаются выбить украинцев из пунктов на подступах к городу, включая Волчанские Хутора и Старицу.

"Тот факт, что мы сейчас их держим - это уже позитив, учитывая, что позиции разбиты, а северная окраина находится всего в 4 километрах от границы", - добавил спикер.