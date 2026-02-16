Окупанти обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини: 2 людини дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Антонівка, Дар'ївка, Новодмитрівка, Урожайне, Дудчани, Білозерка, Комишани, Кізомис, Придніпровське, Станіслав, Степанівка, Новорайськ, Янтарне, Дніпровське, Велетенське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Інгулець, Качкарівка, Козацьке, Львове, Милове, Михайлівка, Новокаїри, Новотягинка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, газові труби та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.

