Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 254 450 осіб (+1 180 за добу), 11 676 танків, 37 319 артсистем, 24 042 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 254 450 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 254 450 (+1 180) осіб
- танків – 11 676 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 042 (+5) од.
- артилерійських систем – 37 319 (+26) од.
- РСЗВ – 1 648 (+0) од.
- засоби ППО – 1 301 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 459 (+601) од.
- крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 654 (+169) од.
- спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.
Основні характеристики:
Тісто: Рідке, бездріжджове, часто з яйцями.Форма: Тонкий круглий коржик.
Оладки - це традиційні невеликі товсті млинці, смажені на сковороді, які зазвичай готують з рідкого тіста на основі кефіру, молока або води, борошна та яєць. Для пишності використовують соду або дріжджі. Тісто має бути густим, як сметана, щоб оладки не розтікалися, а смажити їх слід на добре розігрітій олії.
На дріжджовому тісті млинці печуть КАЦАПИ!...
205!! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броня та арта норм, логістика та ППО файно.
БПЛА перевалили за 135000, загальна результативність ППО за 140000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 254 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
Чумардоси 80 тисяч, а от минулорічна зима 133 480 - чи то у кацапів техніки побільшало, чи то кацапів поменшало.
Арта, можна сказати, стабільно на зараз 2 552 ствола - зима 23-24 2 985 од.
По всьому іншому підіб'ємо підсумок 1 березня