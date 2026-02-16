Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 254 450 осіб (+1 180 за добу), 11 676 танків, 37 319 артсистем, 24 042 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 254 450 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 254 450 (+1 180) осіб
  • танків – 11 676 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 042 (+5) од.
  • артилерійських систем – 37 319 (+26) од.
  • РСЗВ – 1 648 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 301 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 135 459 (+601) од.
  • крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 654 (+169) од.
  • спеціальна техніка – 4 071 (+0) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Втрати РФ перевищують можливості поповнення армії, - Гілі

Втрати ворога 15 лютого

Топ коментарі
Минув 4380 день москальсько-української війни.
205!! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броня та арта норм, логістика та ППО файно.
БПЛА перевалили за 135000, загальна результативність ППО за 140000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 254 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
16.02.2026 09:15 Відповісти
Слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
16.02.2026 08:14 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.02.2026 08:32 Відповісти
16.02.2026 08:24 Відповісти
Моя сусідка, коли побачила ТАКІ "млинці" - довго реготала... Бо у неї вони такі тонесенькі, що стають "напівпрозортми" - через них світло ліхтаря проникає... Навіть з моїх сміється - а вони мають не більше 2-3 мм. Млинці, в Україні, печуться такими, щоб у них можна було загорнуть начинку. Я як у ті "плескачі"- "чізкейки", щось можна загорнуть? Та й не пропечуться вони, за такої товщини, толком...
16.02.2026 09:12 Відповісти
Взагалі-то, млинці в Україні робляться з дріжжового теста і саме такої товщини, але на всю пательню. А те, з чого реготала ваша сусідка, в Україні називається налісники.
16.02.2026 11:50 Відповісти
Млинці, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC заст. ляпуни́https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-2 [2] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 страва з прісного яєчного рідкого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0 тіста на гарячій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 сковороді, змащеній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80 жиром. Млинці подають з різними https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 закусками або начиненими. В українські кухні млинці можуть готуватися з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F пшеничного, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B0 кукурудзяного чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 гречаного (гречаники) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE борошна або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE пшона чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8 манки.
Млинчик - це зменшувально-пестлива назва https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8F&sca_esv=6a3dc1d72e9664c9&sxsrf=ANbL-n6U5_kg7zICyclEF2h_4lyrRg-FVA%3A1771235613490&ei=HemSaeDGHefdwPAPkfm_wQE&ved=2ahUKEwiwyL6u392SAxXnGhAIHWnZHm4QgK4QegQIARAB&oq=%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA+-+%D1%89%D0%BE+%D1%86%D0%B5&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGtC80LvQuNC90YfQuNC6IC0g0YnQviDRhtC1MggQABiABBiiBDIFEAAY7wUyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIFEAAY7wVIu3pQ7wxY91JwAXgAkAEAmAGNBKAB3g2qAQgxMC4zLjUtMbgBDMgBAPgBAZgCDKAC2gjCAgoQABiwAxjWBBhHwgIGEAAYBxgewgIIECEYoAEYwwTCAgoQIRigARjDBBgKmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgiSBwM5LjOgB9YusgcDOC4zuAfQCMIHBjAuMTAuMsgHH4AIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBmOR2-q70C1AogDQJvCI7LKNOEJDCEF8Q6ZBvvoe88hFtCIsU8Liw5-39SZzQyU9-yI1qnoRDFO4zk-wcY7cmxT-**********************************************************************-RnjaLcasxAeU1joO7G8QCVz4fI8raKnPuLFWPr0HOZWysnS2AP6X33ZS3bQonA6efMeoJzIGF_qTnBkvbn0YgsBKEl83kpALYtUQUYYK64K76t0fcZz6kkhdHmkSBur34bANvZTCvniyw&csui=3 млинця, що означає тонку, еластичну паляницю з рідкого тіста (на молоці, воді, сироватці), смажену на сковороді. Часто цей термін використовують для позначення тонких млинців з начинкою (солодкою чи солоною), які в Україні також називають https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&sca_esv=6a3dc1d72e9664c9&sxsrf=ANbL-n6U5_kg7zICyclEF2h_4lyrRg-FVA%3A1771235613490&ei=HemSaeDGHefdwPAPkfm_wQE&ved=2ahUKEwiwyL6u392SAxXnGhAIHWnZHm4QgK4QegQIARAC&oq=%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA+-+%D1%89%D0%BE+%D1%86%D0%B5&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGtC80LvQuNC90YfQuNC6IC0g0YnQviDRhtC1MggQABiABBiiBDIFEAAY7wUyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIFEAAY7wVIu3pQ7wxY91JwAXgAkAEAmAGNBKAB3g2qAQgxMC4zLjUtMbgBDMgBAPgBAZgCDKAC2gjCAgoQABiwAxjWBBhHwgIGEAAYBxgewgIIECEYoAEYwwTCAgoQIRigARjDBBgKmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgiSBwM5LjOgB9YusgcDOC4zuAfQCMIHBjAuMTAuMsgHH4AIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBmOR2-q70C1AogDQJvCI7LKNOEJDCEF8Q6ZBvvoe88hFtCIsU8Liw5-39SZzQyU9-yI1qnoRDFO4zk-wcY7cmxT-**********************************************************************-RnjaLcasxAeU1joO7G8QCVz4fI8raKnPuLFWPr0HOZWysnS2AP6X33ZS3bQonA6efMeoJzIGF_qTnBkvbn0YgsBKEl83kpALYtUQUYYK64K76t0fcZz6kkhdHmkSBur34bANvZTCvniyw&csui=3 налисниками.
Основні характеристики:

Тісто: Рідке, бездріжджове, часто з яйцями.Форма: Тонкий круглий коржик.

Оладки - це традиційні невеликі товсті млинці, смажені на сковороді, які зазвичай готують з рідкого тіста на основі кефіру, молока або води, борошна та яєць. Для пишності використовують соду або дріжджі. Тісто має бути густим, як сметана, щоб оладки не розтікалися, а смажити їх слід на добре розігрітій олії.

На дріжджовому тісті млинці печуть КАЦАПИ!...
16.02.2026 12:00 Відповісти
Розкажить про це Львівським дріжджам.
16.02.2026 12:14 Відповісти
А що таке "Львівські дріжджі"? Я вперше з "млинцями на жріжджах", зіткнувся вже дорослим - коли вчився в Сибіру... І з такими ж "оладьями"... Поки жив, в Україні - їв їх на кислому молоці з содою і яйцями...
16.02.2026 12:24 Відповісти
Вибачаюся - не "чізкейки", а "панкейки"... Саме так називаються подібні "лапті", у англомовних країнах... З цими новими назвами, скоро українську мову забудемо - тепер уже не "русифікуючись", а "англоманізуючись"......
16.02.2026 10:38 Відповісти
Як щодо Великого Посту після масляної?
16.02.2026 10:47 Відповісти
Путін вирішив "ваевать да паследнева..." - "рассеянина"... Бо у разі програшу, його чекає або "Гаага", або "сваи" ж, "парвут в клочья"... Бо кацапи не терплять "лузерів"...
16.02.2026 09:15 Відповісти
16.02.2026 09:17 Відповісти
https://zn.ua/ukr/war/rosija-vtrachaje-bilshe-soldativ-nizh-zdatna-nabrati-britanskij-ministr.html https://zn.ua/ukr/war/rosija-vtrachaje-bilshe-soldativ-nizh-zdatna-nabrati-britanskij-РОСІЯ ВТРАЧАЄ БІЛЬШЕ СОЛДАТІВ, НІЖ ЗДАТНА НАБРАТИ - БРИТАНСЬКИЙ МІНІСТР
16.02.2026 09:26 Відповісти
https://zn.ua/ukr/war/ofitser-zsu-nazvav-naprjamok-de-vtrati-rf-stanovljat-ponad-10-do-1.html https://zn.ua/ukr/war/ofitser-zsu-nazvav-naprjamok-de-vtrati-rf-stanovljat-ponad-10-do-1.ОФІЦЕР ЗСУ НАЗВАВ НАПРЯМОК, ДЕ ВТРАТИ РФ СТАНОВЛЯТЬ ПОНАД 10 ДО 1
16.02.2026 09:30 Відповісти
Логістика з початку зими 10 тисяч одиниць, минулорічна зима 8 594 од.
Чумардоси 80 тисяч, а от минулорічна зима 133 480 - чи то у кацапів техніки побільшало, чи то кацапів поменшало.
Арта, можна сказати, стабільно на зараз 2 552 ствола - зима 23-24 2 985 од.
По всьому іншому підіб'ємо підсумок 1 березня
16.02.2026 09:47 Відповісти
 
 