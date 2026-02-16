Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 254 450 человек (+1 180 за сутки), 11 676 танков, 37 319 артсистем, 24 042 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 254 450 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 254 450 (+1 180) человек
- танков – 11 676 (+4) ед.
- боевых бронированных машин – 24 042 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 37 319 (+26) ед.
- РСЗО – 1 648 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 301 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 459 (+601) ед.
- крылатые ракеты – 4 286 (+0) ед.
- корабли / катера – 29 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 78 654 (+169) ед.
- специальная техника – 4 071 (+0) ед.
205!! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броня та арта норм, логістика та ППО файно.
БПЛА перевалили за 135000, загальна результативність ППО за 140000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 254 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
Чумардоси 80 тисяч, а от минулорічна зима 133 480 - чи то у кацапів техніки побільшало, чи то кацапів поменшало.
Арта, можна сказати, стабільно на зараз 2 552 ствола - зима 23-24 2 985 од.
По всьому іншому підіб'ємо підсумок 1 березня