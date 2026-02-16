РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9678 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
3 137 16

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 254 450 человек (+1 180 за сутки), 11 676 танков, 37 319 артсистем, 24 042 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 254 450 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 254 450 (+1 180) человек
  • танков – 11 676 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 042 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 37 319 (+26) ед.
  • РСЗО – 1 648 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 301 (+1) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 135 459 (+601) ед.
  • крылатые ракеты – 4 286 (+0) ед.
  • корабли / катера – 29 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 78 654 (+169) ед.
  • специальная техника – 4 071 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потери РФ превышают возможности пополнения армии, - Гилли

Потери врага 15 февраля

Автор: 

армия РФ (3924) Генштаб ВС (1763) ликвидация (1008) уничтожение (2915)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Минув 4380 день москальсько-української війни.
205!! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броня та арта норм, логістика та ППО файно.
БПЛА перевалили за 135000, загальна результативність ППО за 140000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 254 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
показать весь комментарий
16.02.2026 09:15 Ответить
+16
Слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
16.02.2026 08:14 Ответить
+15
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
16.02.2026 08:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Героям України 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
16.02.2026 08:14 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2026 08:24 Ответить
Моя сусідка, коли побачила ТАКІ "млинці" - довго реготала... Бо у неї вони такі тонесенькі, що стають "напівпрозортми" - через них світло ліхтаря проникає... Навіть з моїх сміється - а вони мають не більше 2-3 мм. Млинці, в Україні, печуться такими, щоб у них можна було загорнуть начинку. Я як у ті "плескачі"- "чізкейки", щось можна загорнуть? Та й не пропечуться вони, за такої товщини, толком...
показать весь комментарий
16.02.2026 09:12 Ответить
Взагалі-то, млинці в Україні робляться з дріжжового теста і саме такої товщини, але на всю пательню. А те, з чого реготала ваша сусідка, в Україні називається налісники.
показать весь комментарий
16.02.2026 11:50 Ответить
Млинці, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC заст. ляпуни́https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96#cite_note-2 [2] - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 страва з прісного яєчного рідкого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0 тіста на гарячій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0 сковороді, змащеній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80 жиром. Млинці подають з різними https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 закусками або начиненими. В українські кухні млинці можуть готуватися з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F пшеничного, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B0 кукурудзяного чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0 гречаного (гречаники) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE борошна або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE пшона чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8 манки.
Млинчик - це зменшувально-пестлива назва https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8F&sca_esv=6a3dc1d72e9664c9&sxsrf=ANbL-n6U5_kg7zICyclEF2h_4lyrRg-FVA%3A1771235613490&ei=HemSaeDGHefdwPAPkfm_wQE&ved=2ahUKEwiwyL6u392SAxXnGhAIHWnZHm4QgK4QegQIARAB&oq=%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA+-+%D1%89%D0%BE+%D1%86%D0%B5&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGtC80LvQuNC90YfQuNC6IC0g0YnQviDRhtC1MggQABiABBiiBDIFEAAY7wUyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIFEAAY7wVIu3pQ7wxY91JwAXgAkAEAmAGNBKAB3g2qAQgxMC4zLjUtMbgBDMgBAPgBAZgCDKAC2gjCAgoQABiwAxjWBBhHwgIGEAAYBxgewgIIECEYoAEYwwTCAgoQIRigARjDBBgKmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgiSBwM5LjOgB9YusgcDOC4zuAfQCMIHBjAuMTAuMsgHH4AIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBmOR2-q70C1AogDQJvCI7LKNOEJDCEF8Q6ZBvvoe88hFtCIsU8Liw5-39SZzQyU9-yI1qnoRDFO4zk-wcY7cmxT-**********************************************************************-RnjaLcasxAeU1joO7G8QCVz4fI8raKnPuLFWPr0HOZWysnS2AP6X33ZS3bQonA6efMeoJzIGF_qTnBkvbn0YgsBKEl83kpALYtUQUYYK64K76t0fcZz6kkhdHmkSBur34bANvZTCvniyw&csui=3 млинця, що означає тонку, еластичну паляницю з рідкого тіста (на молоці, воді, сироватці), смажену на сковороді. Часто цей термін використовують для позначення тонких млинців з начинкою (солодкою чи солоною), які в Україні також називають https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&sca_esv=6a3dc1d72e9664c9&sxsrf=ANbL-n6U5_kg7zICyclEF2h_4lyrRg-FVA%3A1771235613490&ei=HemSaeDGHefdwPAPkfm_wQE&ved=2ahUKEwiwyL6u392SAxXnGhAIHWnZHm4QgK4QegQIARAC&oq=%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA+-+%D1%89%D0%BE+%D1%86%D0%B5&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiGtC80LvQuNC90YfQuNC6IC0g0YnQviDRhtC1MggQABiABBiiBDIFEAAY7wUyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIFEAAY7wVIu3pQ7wxY91JwAXgAkAEAmAGNBKAB3g2qAQgxMC4zLjUtMbgBDMgBAPgBAZgCDKAC2gjCAgoQABiwAxjWBBhHwgIGEAAYBxgewgIIECEYoAEYwwTCAgoQIRigARjDBBgKmAMA4gMFEgExIECIBgGQBgiSBwM5LjOgB9YusgcDOC4zuAfQCMIHBjAuMTAuMsgHH4AIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBmOR2-q70C1AogDQJvCI7LKNOEJDCEF8Q6ZBvvoe88hFtCIsU8Liw5-39SZzQyU9-yI1qnoRDFO4zk-wcY7cmxT-**********************************************************************-RnjaLcasxAeU1joO7G8QCVz4fI8raKnPuLFWPr0HOZWysnS2AP6X33ZS3bQonA6efMeoJzIGF_qTnBkvbn0YgsBKEl83kpALYtUQUYYK64K76t0fcZz6kkhdHmkSBur34bANvZTCvniyw&csui=3 налисниками.
Основні характеристики:

Тісто: Рідке, бездріжджове, часто з яйцями.Форма: Тонкий круглий коржик.

Оладки - це традиційні невеликі товсті млинці, смажені на сковороді, які зазвичай готують з рідкого тіста на основі кефіру, молока або води, борошна та яєць. Для пишності використовують соду або дріжджі. Тісто має бути густим, як сметана, щоб оладки не розтікалися, а смажити їх слід на добре розігрітій олії.

На дріжджовому тісті млинці печуть КАЦАПИ!...
показать весь комментарий
16.02.2026 12:00 Ответить
Розкажить про це Львівським дріжджам.
показать весь комментарий
16.02.2026 12:14 Ответить
А що таке "Львівські дріжджі"? Я вперше з "млинцями на жріжджах", зіткнувся вже дорослим - коли вчився в Сибіру... І з такими ж "оладьями"... Поки жив, в Україні - їв їх на кислому молоці з содою і яйцями...
показать весь комментарий
16.02.2026 12:24 Ответить
Вибачаюся - не "чізкейки", а "панкейки"... Саме так називаються подібні "лапті", у англомовних країнах... З цими новими назвами, скоро українську мову забудемо - тепер уже не "русифікуючись", а "англоманізуючись"......
показать весь комментарий
16.02.2026 10:38 Ответить
Як щодо Великого Посту після масляної?
показать весь комментарий
16.02.2026 10:47 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
16.02.2026 08:32 Ответить
Путін вирішив "ваевать да паследнева..." - "рассеянина"... Бо у разі програшу, його чекає або "Гаага", або "сваи" ж, "парвут в клочья"... Бо кацапи не терплять "лузерів"...
показать весь комментарий
16.02.2026 09:15 Ответить
Минув 4380 день москальсько-української війни.
205!! одиниць знищеної техніки та 1180! чумардосів за день.
Броня та арта норм, логістика та ППО файно.
БПЛА перевалили за 135000, загальна результативність ППО за 140000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 254 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
показать весь комментарий
16.02.2026 09:15 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2026 09:17 Ответить
https://zn.ua/ukr/war/rosija-vtrachaje-bilshe-soldativ-nizh-zdatna-nabrati-britanskij-ministr.html https://zn.ua/ukr/war/rosija-vtrachaje-bilshe-soldativ-nizh-zdatna-nabrati-britanskij-РОСІЯ ВТРАЧАЄ БІЛЬШЕ СОЛДАТІВ, НІЖ ЗДАТНА НАБРАТИ - БРИТАНСЬКИЙ МІНІСТР
показать весь комментарий
16.02.2026 09:26 Ответить
https://zn.ua/ukr/war/ofitser-zsu-nazvav-naprjamok-de-vtrati-rf-stanovljat-ponad-10-do-1.html https://zn.ua/ukr/war/ofitser-zsu-nazvav-naprjamok-de-vtrati-rf-stanovljat-ponad-10-do-1.ОФІЦЕР ЗСУ НАЗВАВ НАПРЯМОК, ДЕ ВТРАТИ РФ СТАНОВЛЯТЬ ПОНАД 10 ДО 1
показать весь комментарий
16.02.2026 09:30 Ответить
Логістика з початку зими 10 тисяч одиниць, минулорічна зима 8 594 од.
Чумардоси 80 тисяч, а от минулорічна зима 133 480 - чи то у кацапів техніки побільшало, чи то кацапів поменшало.
Арта, можна сказати, стабільно на зараз 2 552 ствола - зима 23-24 2 985 од.
По всьому іншому підіб'ємо підсумок 1 березня
показать весь комментарий
16.02.2026 09:47 Ответить
 
 