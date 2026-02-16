Потери РФ превышают возможности пополнения армии, - Гилли
Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что российская армия несет потери, превышающие ее способность пополнять личный состав.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
"За последние два месяца ВСУ нанесли России больше потерь, чем Москва смогла набрать. На некоторых участках соотношение потерь 25 к 1", - отметил Гилли.
Он добавил, что российская армия все больше зависит от иностранных боевиков, в частности из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала. В то же время численность северокорейских солдат, воюющих на стороне России, составляет около 17 тысяч человек.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о намерении довести ежемесячные потери России до 50 тысяч к лету. Западные чиновники считают, что такие потери затруднят для РФ пополнение армии без объявления новой волны мобилизации. Западные чиновники указывают, что это несет риски для главы Кремля Владимира Путина, поскольку предыдущий призыв 300 тысяч человек в 2022 году вызвал массовый выезд мужчин из страны и общественное недовольство.
Потери РФ в январе
По информации Bloomberg, на прошлой неделе Россия потеряла на фронте на 9 тысяч военнослужащих больше, чем смогла компенсировать в январе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Мюнхене, что в январе у россиян было около 30 тысяч погибших.
Несмотря на это, западные чиновники считают, что Россия способна поддерживать войну в 2026 году благодаря рекрутингу, собственной промышленности и внешней поддержке, в частности со стороны Китая.
Гилли добавил, что на некоторых участках фронта соотношение потерь достигло от шести до 25 российских оккупантов на каждого погибшего украинца. В течение последних полугода численность российских войск остается стабильной на уровне около 712 тысяч.
"Путин любит создавать впечатление, что они достигают неустанного и неизбежного прогресса, но он слабее, чем был раньше, и больше, чем раньше, полагается на иностранных боевиков", - подытожил министр обороны Великобритании.
Якщо далі продовження війну-знищена інфраструктура -міста без достатнього об'єму та достатньої дешевої(аес)електроенергії-можливі перебої з водовідведенням та відсутністю ГВП та скорійш за все локально без тепла у зимку (наступному) в великих районах міст де це залежало від ТЕЦ,якщо будуть знищувати газові мережі то - ще локальні котельні в зимовий період будуть відпадати.
Якщо будуть когенераційні системи масово ставити та мінікотельні, то хто це буде фінансувати,в який час це буде будуватися, якщо з того що вітає в профільному інформпросторі-навіть проектна документація ще не пішла в роботу. Плюс всі послуги від того здорожчають і це очевидно.
Це призведе до нового відтіку за кордон, хто не дуже і прив'язан до робочого місця. А хто не захоче і немає права виїжджати закордон у пригороди та села. Бізнес і так вже платить по трохи більше ніж 11 грн за Квт при наймі я в Києві. Це разкручує інфляцію,бізнес перекладає всі здорожчення на плечі кінцевого споживача товарів та послуг і таким чином дорожчає все навкруги.
Чим меньше платників податків в Україні навіть не напряму(через ПДВ товарів наприклад),тим більше тягар на ПФУ і не тільки. Для покриття влада буде намагатися підвищувати податки та акцизи там де можно ще "поскубати гусей" під приводом вимог МВФ, евроінтеграції,синхронізацій до законодавст ЕС і.т.д головне шоб то виглядало шо то не вони придумували. Це буде спонукати ще більшій тінізації. Це з економічної точки зору. Ще більше релокацій бізнесу де це можливо.
Тому буде ще більш гостро поставати питання-нашо мені платити по умовно 7-10грн квт коли його ще може не бути, коли наприклад в Іспанії 0.48 грн Квт коштує,коли товари там +- по тіх же цінах що і тут але без і ті хто знімає квартири впершу чергу будуть таким питаннями задаватися і я знаю що вже задаются.
З війскової точки зору теж нічого доброго і мало позитиву. Всім відомо про неспівставний людський "ресурс" та залежність від зброї в першу чергу ППО. І ще там московити все загрожують знищувати мости-от тоді дісно буде жопа для логістики як цівильної так і війскової. Пантони через Дніпро то не так проста річ.
Так от шо може чекати в осяжному майбутньому.
Після закінчення бойових дій треба перезасновувати НОВУ УКРАЇНУ в менших кордонах та з меншим населенням ... але ЦЕЙ затягуючи війну заради продовження свого царювання сменшує територію та населення майбутньої НОВОЇ УКРАЇНИ , що влаштовує й Путла Поганого , який хоче щоб НОВА УКРАЇНА була як людина 1-ї групи інвалідності.
Щодо виборів.Подивимось хто буде. Федрича от не буде
А якщо без жартів то в мене є пару кандидатів в tier 1 list, але скорійш за все вони непрохідні по різним обставинам. Тому поки із тіх хто теоретично буде-за Петра Олексійовича і точно не за темну конячку Буданова чи другого Ющенка пана Залужного. Звістно ніяких притул та стерненок і уж тимбільш нікого з діючої влади.
Але діюча влада знає розклади і рейтинги які їм кожні два тижні приносять,тому буде гальмувати до останнього вибори,а коли вони будуть..."не важливо хто як голосує-головне як порахують"
збільшити допомогу Україні? Закликати міністрів оборони інших країн до збільшення допомоги? Та ну нахер. Он дивіться, рашка вже недобирає контрактників.