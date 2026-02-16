Потери РФ превышают возможности пополнения армии, - Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что российская армия несет потери, превышающие ее способность пополнять личный состав.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"За последние два месяца ВСУ нанесли России больше потерь, чем Москва смогла набрать. На некоторых участках соотношение потерь 25 к 1", - отметил Гилли.

Он добавил, что российская армия все больше зависит от иностранных боевиков, в частности из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала. В то же время численность северокорейских солдат, воюющих на стороне России, составляет около 17 тысяч человек.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о намерении довести ежемесячные потери России до 50 тысяч к лету. Западные чиновники считают, что такие потери затруднят для РФ пополнение армии без объявления новой волны мобилизации. Западные чиновники указывают, что это несет риски для главы Кремля Владимира Путина, поскольку предыдущий призыв 300 тысяч человек в 2022 году вызвал массовый выезд мужчин из страны и общественное недовольство.

Потери РФ в январе

По информации Bloomberg, на прошлой неделе Россия потеряла на фронте на 9 тысяч военнослужащих больше, чем смогла компенсировать в январе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Мюнхене, что в январе у россиян было около 30 тысяч погибших.

Несмотря на это, западные чиновники считают, что Россия способна поддерживать войну в 2026 году благодаря рекрутингу, собственной промышленности и внешней поддержке, в частности со стороны Китая.

Гилли добавил, что на некоторых участках фронта соотношение потерь достигло от шести до 25 российских оккупантов на каждого погибшего украинца. В течение последних полугода численность российских войск остается стабильной на уровне около 712 тысяч.

"Путин любит создавать впечатление, что они достигают неустанного и неизбежного прогресса, но он слабее, чем был раньше, и больше, чем раньше, полагается на иностранных боевиков", - подытожил министр обороны Великобритании.

