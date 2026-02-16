РУС
Потери РФ превышают возможности пополнения армии, - Гилли

Российская армия истощается — заявление министра обороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что российская армия несет потери, превышающие ее способность пополнять личный состав.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"За последние два месяца ВСУ нанесли России больше потерь, чем Москва смогла набрать. На некоторых участках соотношение потерь 25 к 1", - отметил Гилли.

Он добавил, что российская армия все больше зависит от иностранных боевиков, в частности из Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала. В то же время численность северокорейских солдат, воюющих на стороне России, составляет около 17 тысяч человек.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о намерении довести ежемесячные потери России до 50 тысяч к лету. Западные чиновники считают, что такие потери затруднят для РФ пополнение армии без объявления новой волны мобилизации. Западные чиновники указывают, что это несет риски для главы Кремля Владимира Путина, поскольку предыдущий призыв 300 тысяч человек в 2022 году вызвал массовый выезд мужчин из страны и общественное недовольство.

Потери РФ в январе

По информации Bloomberg, на прошлой неделе Россия потеряла на фронте на 9 тысяч военнослужащих больше, чем смогла компенсировать в январе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Мюнхене, что в январе у россиян было около 30 тысяч погибших.

Несмотря на это, западные чиновники считают, что Россия способна поддерживать войну в 2026 году благодаря рекрутингу, собственной промышленности и внешней поддержке, в частности со стороны Китая.

Гилли добавил, что на некоторых участках фронта соотношение потерь достигло от шести до 25 российских оккупантов на каждого погибшего украинца. В течение последних полугода численность российских войск остается стабильной на уровне около 712 тысяч.

"Путин любит создавать впечатление, что они достигают неустанного и неизбежного прогресса, но он слабее, чем был раньше, и больше, чем раньше, полагается на иностранных боевиков", - подытожил министр обороны Великобритании.

Топ комментарии
+12
Пуста болтовня підписанта будапештського меморандума.
16.02.2026 07:12 Ответить
+9
Так тупо не бреше навіть Євгений Дикий в ефірі Радіо Ера.
16.02.2026 07:36 Ответить
+6
А я так бачу ви всі там на заході так і хочете щоб гребана московія почала вже загальну мобілізацію. А що буде з Україною то таке.
16.02.2026 07:34 Ответить
Пуста болтовня підписанта будапештського меморандума.
16.02.2026 07:12 Ответить
А я так бачу ви всі там на заході так і хочете щоб гребана московія почала вже загальну мобілізацію. А що буде з Україною то таке.
16.02.2026 07:34 Ответить
А ти як думаєш - що буде з Україною?
16.02.2026 07:51 Ответить
Вже і так все очевидно для тих кому за неї болить що з нею може бути якщо бодай не буде як мінімум заморозки в осяжній перспективі.

Якщо далі продовження війну-знищена інфраструктура -міста без достатнього об'єму та достатньої дешевої(аес)електроенергії-можливі перебої з водовідведенням та відсутністю ГВП та скорійш за все локально без тепла у зимку (наступному) в великих районах міст де це залежало від ТЕЦ,якщо будуть знищувати газові мережі то - ще локальні котельні в зимовий період будуть відпадати.
Якщо будуть когенераційні системи масово ставити та мінікотельні, то хто це буде фінансувати,в який час це буде будуватися, якщо з того що вітає в профільному інформпросторі-навіть проектна документація ще не пішла в роботу. Плюс всі послуги від того здорожчають і це очевидно.
Це призведе до нового відтіку за кордон, хто не дуже і прив'язан до робочого місця. А хто не захоче і немає права виїжджати закордон у пригороди та села. Бізнес і так вже платить по трохи більше ніж 11 грн за Квт при наймі я в Києві. Це разкручує інфляцію,бізнес перекладає всі здорожчення на плечі кінцевого споживача товарів та послуг і таким чином дорожчає все навкруги.
Чим меньше платників податків в Україні навіть не напряму(через ПДВ товарів наприклад),тим більше тягар на ПФУ і не тільки. Для покриття влада буде намагатися підвищувати податки та акцизи там де можно ще "поскубати гусей" під приводом вимог МВФ, евроінтеграції,синхронізацій до законодавст ЕС і.т.д головне шоб то виглядало шо то не вони придумували. Це буде спонукати ще більшій тінізації. Це з економічної точки зору. Ще більше релокацій бізнесу де це можливо.

Тому буде ще більш гостро поставати питання-нашо мені платити по умовно 7-10грн квт коли його ще може не бути, коли наприклад в Іспанії 0.48 грн Квт коштує,коли товари там +- по тіх же цінах що і тут але без і ті хто знімає квартири впершу чергу будуть таким питаннями задаватися і я знаю що вже задаются.

З війскової точки зору теж нічого доброго і мало позитиву. Всім відомо про неспівставний людський "ресурс" та залежність від зброї в першу чергу ППО. І ще там московити все загрожують знищувати мости-от тоді дісно буде жопа для логістики як цівильної так і війскової. Пантони через Дніпро то не так проста річ.

Так от шо може чекати в осяжному майбутньому.
16.02.2026 08:41 Ответить
Тобто ти вважаєш, що за цієї влади Україна, як держава зникне. А от якщо вибори таки відбудуться, то за кого голосуватимеш у Президенти, прізвище, та за яку нині діючу партію?
16.02.2026 10:05 Ответить
А України формата 1991 року вже немає і не буде , бо злочинці73% весело винесли їй вирок 21 квітня 2019 року та ще й після того , як ЦЕЙ на стадіоні 12 квітня 2019 року чесно попередив майбутніх переможців ( над здоровим глуздом ) , що обрання ЙОГО Президентом України то є ВИРОК Неньці1991 !

Після закінчення бойових дій треба перезасновувати НОВУ УКРАЇНУ в менших кордонах та з меншим населенням ... але ЦЕЙ затягуючи війну заради продовження свого царювання сменшує територію та населення майбутньої НОВОЇ УКРАЇНИ , що влаштовує й Путла Поганого , який хоче щоб НОВА УКРАЇНА була як людина 1-ї групи інвалідності.
16.02.2026 10:16 Ответить
Ти таке не чув, що Ізраїль планують українцями заселити і назвати НОВА УКРАЇНА?
16.02.2026 13:55 Ответить
Не зникне,але лихо буде мультіплікуватися з прогрессією
Щодо виборів.Подивимось хто буде. Федрича от не буде

А якщо без жартів то в мене є пару кандидатів в tier 1 list, але скорійш за все вони непрохідні по різним обставинам. Тому поки із тіх хто теоретично буде-за Петра Олексійовича і точно не за темну конячку Буданова чи другого Ющенка пана Залужного. Звістно ніяких притул та стерненок і уж тимбільш нікого з діючої влади.

Але діюча влада знає розклади і рейтинги які їм кожні два тижні приносять,тому буде гальмувати до останнього вибори,а коли вони будуть..."не важливо хто як голосує-головне як порахують"
16.02.2026 10:19 Ответить
Ющенко для свого часу зробив прорив в розумінні України українцями як своєї споконвічної держави, а не якогось відростку оркостану, а Залужний зробив прорив у розумінні, що мишебратьев треба і можна нищити, коли лізуть на нашу землю. Найближчі років 15-20 прийдеться битися за Україну, тому надійніше варіанта Залужного не бачу.
16.02.2026 10:30 Ответить
Кожному своє. Я вважаю що Україна потрібує керманича який зможе дуже швидко робити необхідні реформи і переформатування в ворожнечих умовах. Нажаль я не бачу потенціалу в Залужному щодо цього. Можливо я помиляюся і тільки час та історія це розсудять.
показать весь комментарий
Гарна спроба, пропагандончік зєльоний! Але не взлетить
показать весь комментарий
о палата намбе сікс підїхала
показать весь комментарий
Так тупо не бреше навіть Євгений Дикий в ефірі Радіо Ера.
16.02.2026 07:36 Ответить
В тебе є інші цифри?
показать весь комментарий
це дуже гріє! дякую, дякую....
16.02.2026 07:50 Ответить
Поповнення залишилось на два-три рази..... ©
16.02.2026 09:01 Ответить
Ось за що я люблю інтернет, що в ньому можна знайти все, що моєї душі завгодно.
16.02.2026 09:23 Ответить
16.02.2026 09:24 Ответить
Якщо та тварюка ***** погонить всіх підряд (бусифікація, є в кого вчитися)- то задушат нас трупами. А тут ще у нас в тилу їхня п'ята колона на чолі з потужним брехлом... Мєнти, депутати, стцкуни... Якби були одні кацапи проблемою- було б набагато краще. Хоч би знали від кого відбиватися. А так- їбуть з усіх сторін.
16.02.2026 09:33 Ответить
Як треба буде, заградотряди прямо завтра поженуть все населення прифронтових кацапських областей на фронт. В тому числі жінок і дітей
показать весь комментарий
тоді буде співвідношення втрат 50:1
показать весь комментарий
кретин. ще один ждун розвалу росії.

збільшити допомогу Україні? Закликати міністрів оборони інших країн до збільшення допомоги? Та ну нахер. Он дивіться, рашка вже недобирає контрактників.
16.02.2026 09:43 Ответить
Ти вважаєш, що росія ніколи не розвалиться?
показать весь комментарий
Ну як може розвалитися поліцейська(!) (це ще м'яко сказано) держава та ще з таким населенням.
показать весь комментарий
а як совок розвалися?
показать весь комментарий
А рочків скільки було тоді і якщо могли тоді аналізувати то чому це відбулося? Трохи послабили гайки і окраїни їмперії почали хоч якийсь рух і одна "маленька" деталь, повезло що був не Андропов чи якийсь путін а Горбачов і Ельцин у яких хватило розуму не потопити це в крові а відносно (Литва, Азербайджан, Грузія) по - тихому розійтися. А то б союз був би і зараз. Зараз люди яким менше 50 -ти не знають що це таке було і пишуть про якийсь розпад рф. Та хоча би поспілкувалися з тими орками і всілякі ілюзії зразу пропали би. Я ще на строковій в 76-му під москвою зрозумів що це за варвари.
показать весь комментарий
Всем интересно сколько там осталось русни, но мало кого волнует сколько там осталось украинцев.
показать весь комментарий
Скільки років вже це чуємо. Зате в нас попонюють. Силою хапаючи хворих в поліклініках, лікарнях, алкашів, бомжів, лупцюючи їх і кидаючи на яму.
показать весь комментарий
Доки товстий схудне, худий здохне..
показать весь комментарий
Ти про ЄС і рашку?
показать весь комментарий
А хтось в рф чи Україні здатен відрізнити північнокорейського солдата від китайського?
показать весь комментарий
Так и есть. Модные зажиточные кацапы из крупных мегаполисов россии воевать не пойдут ! Они умные и хитрые знают, что их там может ждать только чёрный полиэтиленовый мешок и дорога домой под фанфары. А численность бедных маргиналов люмпенов из депрессивных регионов россии не безгранична ! Да и они уже начинают прозревать. Дохнуть за путина дураков всё менше ! Уж кто-кто, а хитрый ФСБшник путин об этом знает и изо всех сил пытается просто склонить Украину к капитуляции путём шантажа. Для него в обоих случаях это поражение. Украина выстоит !
показать весь комментарий
