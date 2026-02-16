Втрати РФ перевищують можливості поповнення армії, - Гілі

Російська армія виснажується — заява міністра оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що російська армія зазнає втрат, які перевищують її здатність поповнювати особовий склад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg на полях Мюнхенська конференція з безпеки.

"Протягом двох останніх місяців ЗСУ завдали Росії більше втрат, ніж Москва змогла набрати. На деяких ділянках співвідношення втрат 25 до 1", - зазначив Гілі.

Він додав,  що російська армія все більше залежить від іноземних бойовиків, зокрема з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу. Водночас чисельність північнокорейських солдатів, які воюють на боці Росії, складає близько 17 тисяч людей.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про намір довести щомісячні втрати Росії до 50 тисяч до літа. Західні посадовці вважають, що такі втрати ускладнить для РФ поповнення армії без оголошення нової хвилі мобілізації. Західні посадовці вказують, що це несе ризики для очільника Кремля Володимира Путіна, оскільки попередній призов 300 тисяч людей у 2022 році спричинив масовий виїзд чоловіків із країни і суспільне невдоволення.

Втрати РФ у січні

За інформацією Bloomberg, минулого тижня Росія втратила на фронті на 9 тисяч військовослужбовців більше, ніж змогла компенсувати у січні. Президент України Володимир Зеленський заявив у Мюнхені, що у січні росіяни мали близько 30 тисяч загиблих.

Попри це, західні чиновники вважають, що Росія здатна підтримувати війну у 2026 році завдяки рекрутингу, власній промисловості і зовнішній підтримці, зокрема з боку Китаю.

Гілі додав, що на деяких ділянках фронту співвідношення втрат сягнуло з шести до 25 російських окупантів на кожного загиблого українця. Протягом останніх пів року чисельність російських військ залишається стабільною на рівні близько 712 тисяч.

"Путін любить створювати враження, що вони досягають невпинного і неминучого прогресу, але він слабший, ніж був раніше, і більше, ніж раніше, покладається на іноземних бойовиків", - підсумував міністр оборони Великої Британії.

Топ коментарі
Пуста болтовня підписанта будапештського меморандума.
16.02.2026 07:12 Відповісти
Так тупо не бреше навіть Євгений Дикий в ефірі Радіо Ера.
16.02.2026 07:36 Відповісти
А я так бачу ви всі там на заході так і хочете щоб гребана московія почала вже загальну мобілізацію. А що буде з Україною то таке.
16.02.2026 07:34 Відповісти
А ти як думаєш - що буде з Україною?
16.02.2026 07:51 Відповісти
Вже і так все очевидно для тих кому за неї болить що з нею може бути якщо бодай не буде як мінімум заморозки в осяжній перспективі.

Якщо далі продовження війну-знищена інфраструктура -міста без достатнього об'єму та достатньої дешевої(аес)електроенергії-можливі перебої з водовідведенням та відсутністю ГВП та скорійш за все локально без тепла у зимку (наступному) в великих районах міст де це залежало від ТЕЦ,якщо будуть знищувати газові мережі то - ще локальні котельні в зимовий період будуть відпадати.
Якщо будуть когенераційні системи масово ставити та мінікотельні, то хто це буде фінансувати,в який час це буде будуватися, якщо з того що вітає в профільному інформпросторі-навіть проектна документація ще не пішла в роботу. Плюс всі послуги від того здорожчають і це очевидно.
Це призведе до нового відтіку за кордон, хто не дуже і прив'язан до робочого місця. А хто не захоче і немає права виїжджати закордон у пригороди та села. Бізнес і так вже платить по трохи більше ніж 11 грн за Квт при наймі я в Києві. Це разкручує інфляцію,бізнес перекладає всі здорожчення на плечі кінцевого споживача товарів та послуг і таким чином дорожчає все навкруги.
Чим меньше платників податків в Україні навіть не напряму(через ПДВ товарів наприклад),тим більше тягар на ПФУ і не тільки. Для покриття влада буде намагатися підвищувати податки та акцизи там де можно ще "поскубати гусей" під приводом вимог МВФ, евроінтеграції,синхронізацій до законодавст ЕС і.т.д головне шоб то виглядало шо то не вони придумували. Це буде спонукати ще більшій тінізації. Це з економічної точки зору. Ще більше релокацій бізнесу де це можливо.

Тому буде ще більш гостро поставати питання-нашо мені платити по умовно 7-10грн квт коли його ще може не бути, коли наприклад в Іспанії 0.48 грн Квт коштує,коли товари там +- по тіх же цінах що і тут але без і ті хто знімає квартири впершу чергу будуть таким питаннями задаватися і я знаю що вже задаются.

З війскової точки зору теж нічого доброго і мало позитиву. Всім відомо про неспівставний людський "ресурс" та залежність від зброї в першу чергу ППО. І ще там московити все загрожують знищувати мости-от тоді дісно буде жопа для логістики як цівильної так і війскової. Пантони через Дніпро то не так проста річ.

Так от шо може чекати в осяжному майбутньому.
16.02.2026 08:41 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що за цієї влади Україна, як держава зникне. А от якщо вибори таки відбудуться, то за кого голосуватимеш у Президенти, прізвище, та за яку нині діючу партію?
16.02.2026 10:05 Відповісти
А України формата 1991 року вже немає і не буде , бо злочинці73% весело винесли їй вирок 21 квітня 2019 року та ще й після того , як ЦЕЙ на стадіоні 12 квітня 2019 року чесно попередив майбутніх переможців ( над здоровим глуздом ) , що обрання ЙОГО Президентом України то є ВИРОК Неньці1991 !

Після закінчення бойових дій треба перезасновувати НОВУ УКРАЇНУ в менших кордонах та з меншим населенням ... але ЦЕЙ затягуючи війну заради продовження свого царювання сменшує територію та населення майбутньої НОВОЇ УКРАЇНИ , що влаштовує й Путла Поганого , який хоче щоб НОВА УКРАЇНА була як людина 1-ї групи інвалідності.
16.02.2026 10:16 Відповісти
Ти таке не чув, що Ізраїль планують українцями заселити і назвати НОВА УКРАЇНА?
16.02.2026 13:55 Відповісти
Не зникне,але лихо буде мультіплікуватися з прогрессією
Щодо виборів.Подивимось хто буде. Федрича от не буде

А якщо без жартів то в мене є пару кандидатів в tier 1 list, але скорійш за все вони непрохідні по різним обставинам. Тому поки із тіх хто теоретично буде-за Петра Олексійовича і точно не за темну конячку Буданова чи другого Ющенка пана Залужного. Звістно ніяких притул та стерненок і уж тимбільш нікого з діючої влади.

Але діюча влада знає розклади і рейтинги які їм кожні два тижні приносять,тому буде гальмувати до останнього вибори,а коли вони будуть..."не важливо хто як голосує-головне як порахують"
16.02.2026 10:19 Відповісти
Ющенко для свого часу зробив прорив в розумінні України українцями як своєї споконвічної держави, а не якогось відростку оркостану, а Залужний зробив прорив у розумінні, що мишебратьев треба і можна нищити, коли лізуть на нашу землю. Найближчі років 15-20 прийдеться битися за Україну, тому надійніше варіанта Залужного не бачу.
16.02.2026 10:30 Відповісти
Кожному своє. Я вважаю що Україна потрібує керманича який зможе дуже швидко робити необхідні реформи і переформатування в ворожнечих умовах. Нажаль я не бачу потенціалу в Залужному щодо цього. Можливо я помиляюся і тільки час та історія це розсудять.
16.02.2026 10:34 Відповісти
Гарна спроба, пропагандончік зєльоний! Але не взлетить
16.02.2026 13:10 Відповісти
о палата намбе сікс підїхала
16.02.2026 14:15 Відповісти
Залужний зробив в лютому 2022 дуже швидко необхідні реформи і переформатування в ворожнечих умовах, що врятувало Україну від захоплення русньою. Якби йому не заважали вороги і корисні ідіоти, то ще б 2023 вся ця кривава бойня закінчилась би. Залужний - українець, який врятував Україну в 2022 році, прекрасно бачимо після його зняття, що це не кожному українцю під силу, а що вже говорити про пришлі племена.
16.02.2026 18:23 Відповісти
Так тупо не бреше навіть Євгений Дикий в ефірі Радіо Ера.
16.02.2026 07:36 Відповісти
В тебе є інші цифри?
16.02.2026 07:52 Відповісти
це дуже гріє! дякую, дякую....
16.02.2026 07:50 Відповісти
Поповнення залишилось на два-три рази..... ©
16.02.2026 09:01 Відповісти
16.02.2026 09:24 Відповісти
Якщо та тварюка ***** погонить всіх підряд (бусифікація, є в кого вчитися)- то задушат нас трупами. А тут ще у нас в тилу їхня п'ята колона на чолі з потужним брехлом... Мєнти, депутати, стцкуни... Якби були одні кацапи проблемою- було б набагато краще. Хоч би знали від кого відбиватися. А так- їбуть з усіх сторін.
16.02.2026 09:33 Відповісти
Як треба буде, заградотряди прямо завтра поженуть все населення прифронтових кацапських областей на фронт. В тому числі жінок і дітей
16.02.2026 09:41 Відповісти
тоді буде співвідношення втрат 50:1
16.02.2026 13:13 Відповісти
кретин. ще один ждун розвалу росії.

збільшити допомогу Україні? Закликати міністрів оборони інших країн до збільшення допомоги? Та ну нахер. Он дивіться, рашка вже недобирає контрактників.
16.02.2026 09:43 Відповісти
Ти вважаєш, що росія ніколи не розвалиться?
16.02.2026 10:09 Відповісти
Ну як може розвалитися поліцейська(!) (це ще м'яко сказано) держава та ще з таким населенням.
16.02.2026 12:37 Відповісти
а як совок розвалися?
16.02.2026 13:14 Відповісти
А рочків скільки було тоді і якщо могли тоді аналізувати то чому це відбулося? Трохи послабили гайки і окраїни їмперії почали хоч якийсь рух і одна "маленька" деталь, повезло що був не Андропов чи якийсь путін а Горбачов і Ельцин у яких хватило розуму не потопити це в крові а відносно (Литва, Азербайджан, Грузія) по - тихому розійтися. А то б союз був би і зараз. Зараз люди яким менше 50 -ти не знають що це таке було і пишуть про якийсь розпад рф. Та хоча би поспілкувалися з тими орками і всілякі ілюзії зразу пропали би. Я ще на строковій в 76-му під москвою зрозумів що це за варвари.
16.02.2026 14:09 Відповісти
Всем интересно сколько там осталось русни, но мало кого волнует сколько там осталось украинцев.
16.02.2026 10:11 Відповісти
Скільки років вже це чуємо. Зате в нас попонюють. Силою хапаючи хворих в поліклініках, лікарнях, алкашів, бомжів, лупцюючи їх і кидаючи на яму.
16.02.2026 10:32 Відповісти
Доки товстий схудне, худий здохне..
16.02.2026 13:12 Відповісти
Ти про ЄС і рашку?
16.02.2026 13:15 Відповісти
А хтось в рф чи Україні здатен відрізнити північнокорейського солдата від китайського?
16.02.2026 13:43 Відповісти
Так и есть. Модные зажиточные кацапы из крупных мегаполисов россии воевать не пойдут ! Они умные и хитрые знают, что их там может ждать только чёрный полиэтиленовый мешок и дорога домой под фанфары. А численность бедных маргиналов люмпенов из депрессивных регионов россии не безгранична ! Да и они уже начинают прозревать. Дохнуть за путина дураков всё менше ! Уж кто-кто, а хитрый ФСБшник путин об этом знает и изо всех сил пытается просто склонить Украину к капитуляции путём шантажа. Для него в обоих случаях это поражение. Украина выстоит !
16.02.2026 14:57 Відповісти
 
 