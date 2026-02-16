Втрати РФ перевищують можливості поповнення армії, - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що російська армія зазнає втрат, які перевищують її здатність поповнювати особовий склад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg на полях Мюнхенська конференція з безпеки.

"Протягом двох останніх місяців ЗСУ завдали Росії більше втрат, ніж Москва змогла набрати. На деяких ділянках співвідношення втрат 25 до 1", - зазначив Гілі.

Він додав, що російська армія все більше залежить від іноземних бойовиків, зокрема з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу. Водночас чисельність північнокорейських солдатів, які воюють на боці Росії, складає близько 17 тисяч людей.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про намір довести щомісячні втрати Росії до 50 тисяч до літа. Західні посадовці вважають, що такі втрати ускладнить для РФ поповнення армії без оголошення нової хвилі мобілізації. Західні посадовці вказують, що це несе ризики для очільника Кремля Володимира Путіна, оскільки попередній призов 300 тисяч людей у 2022 році спричинив масовий виїзд чоловіків із країни і суспільне невдоволення.

Втрати РФ у січні

За інформацією Bloomberg, минулого тижня Росія втратила на фронті на 9 тисяч військовослужбовців більше, ніж змогла компенсувати у січні. Президент України Володимир Зеленський заявив у Мюнхені, що у січні росіяни мали близько 30 тисяч загиблих.

Попри це, західні чиновники вважають, що Росія здатна підтримувати війну у 2026 році завдяки рекрутингу, власній промисловості і зовнішній підтримці, зокрема з боку Китаю.

Гілі додав, що на деяких ділянках фронту співвідношення втрат сягнуло з шести до 25 російських окупантів на кожного загиблого українця. Протягом останніх пів року чисельність російських військ залишається стабільною на рівні близько 712 тисяч.

"Путін любить створювати враження, що вони досягають невпинного і неминучого прогресу, але він слабший, ніж був раніше, і більше, ніж раніше, покладається на іноземних бойовиків", - підсумував міністр оборони Великої Британії.

