Втрати РФ перевищують можливості поповнення армії, - Гілі
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що російська армія зазнає втрат, які перевищують її здатність поповнювати особовий склад.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg на полях Мюнхенська конференція з безпеки.
"Протягом двох останніх місяців ЗСУ завдали Росії більше втрат, ніж Москва змогла набрати. На деяких ділянках співвідношення втрат 25 до 1", - зазначив Гілі.
Він додав, що російська армія все більше залежить від іноземних бойовиків, зокрема з Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу. Водночас чисельність північнокорейських солдатів, які воюють на боці Росії, складає близько 17 тисяч людей.
Раніше міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про намір довести щомісячні втрати Росії до 50 тисяч до літа. Західні посадовці вважають, що такі втрати ускладнить для РФ поповнення армії без оголошення нової хвилі мобілізації. Західні посадовці вказують, що це несе ризики для очільника Кремля Володимира Путіна, оскільки попередній призов 300 тисяч людей у 2022 році спричинив масовий виїзд чоловіків із країни і суспільне невдоволення.
Втрати РФ у січні
За інформацією Bloomberg, минулого тижня Росія втратила на фронті на 9 тисяч військовослужбовців більше, ніж змогла компенсувати у січні. Президент України Володимир Зеленський заявив у Мюнхені, що у січні росіяни мали близько 30 тисяч загиблих.
Попри це, західні чиновники вважають, що Росія здатна підтримувати війну у 2026 році завдяки рекрутингу, власній промисловості і зовнішній підтримці, зокрема з боку Китаю.
Гілі додав, що на деяких ділянках фронту співвідношення втрат сягнуло з шести до 25 російських окупантів на кожного загиблого українця. Протягом останніх пів року чисельність російських військ залишається стабільною на рівні близько 712 тисяч.
"Путін любить створювати враження, що вони досягають невпинного і неминучого прогресу, але він слабший, ніж був раніше, і більше, ніж раніше, покладається на іноземних бойовиків", - підсумував міністр оборони Великої Британії.
Якщо далі продовження війну-знищена інфраструктура -міста без достатнього об'єму та достатньої дешевої(аес)електроенергії-можливі перебої з водовідведенням та відсутністю ГВП та скорійш за все локально без тепла у зимку (наступному) в великих районах міст де це залежало від ТЕЦ,якщо будуть знищувати газові мережі то - ще локальні котельні в зимовий період будуть відпадати.
Якщо будуть когенераційні системи масово ставити та мінікотельні, то хто це буде фінансувати,в який час це буде будуватися, якщо з того що вітає в профільному інформпросторі-навіть проектна документація ще не пішла в роботу. Плюс всі послуги від того здорожчають і це очевидно.
Це призведе до нового відтіку за кордон, хто не дуже і прив'язан до робочого місця. А хто не захоче і немає права виїжджати закордон у пригороди та села. Бізнес і так вже платить по трохи більше ніж 11 грн за Квт при наймі я в Києві. Це разкручує інфляцію,бізнес перекладає всі здорожчення на плечі кінцевого споживача товарів та послуг і таким чином дорожчає все навкруги.
Чим меньше платників податків в Україні навіть не напряму(через ПДВ товарів наприклад),тим більше тягар на ПФУ і не тільки. Для покриття влада буде намагатися підвищувати податки та акцизи там де можно ще "поскубати гусей" під приводом вимог МВФ, евроінтеграції,синхронізацій до законодавст ЕС і.т.д головне шоб то виглядало шо то не вони придумували. Це буде спонукати ще більшій тінізації. Це з економічної точки зору. Ще більше релокацій бізнесу де це можливо.
Тому буде ще більш гостро поставати питання-нашо мені платити по умовно 7-10грн квт коли його ще може не бути, коли наприклад в Іспанії 0.48 грн Квт коштує,коли товари там +- по тіх же цінах що і тут але без і ті хто знімає квартири впершу чергу будуть таким питаннями задаватися і я знаю що вже задаются.
З війскової точки зору теж нічого доброго і мало позитиву. Всім відомо про неспівставний людський "ресурс" та залежність від зброї в першу чергу ППО. І ще там московити все загрожують знищувати мости-от тоді дісно буде жопа для логістики як цівильної так і війскової. Пантони через Дніпро то не так проста річ.
Так от шо може чекати в осяжному майбутньому.
Після закінчення бойових дій треба перезасновувати НОВУ УКРАЇНУ в менших кордонах та з меншим населенням ... але ЦЕЙ затягуючи війну заради продовження свого царювання сменшує територію та населення майбутньої НОВОЇ УКРАЇНИ , що влаштовує й Путла Поганого , який хоче щоб НОВА УКРАЇНА була як людина 1-ї групи інвалідності.
Щодо виборів.Подивимось хто буде. Федрича от не буде
А якщо без жартів то в мене є пару кандидатів в tier 1 list, але скорійш за все вони непрохідні по різним обставинам. Тому поки із тіх хто теоретично буде-за Петра Олексійовича і точно не за темну конячку Буданова чи другого Ющенка пана Залужного. Звістно ніяких притул та стерненок і уж тимбільш нікого з діючої влади.
Але діюча влада знає розклади і рейтинги які їм кожні два тижні приносять,тому буде гальмувати до останнього вибори,а коли вони будуть..."не важливо хто як голосує-головне як порахують"
збільшити допомогу Україні? Закликати міністрів оборони інших країн до збільшення допомоги? Та ну нахер. Он дивіться, рашка вже недобирає контрактників.