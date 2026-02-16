Оккупанты обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области: 2 человека получили ранения

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Антоновка, Дарьевка, Новодмитровка, Урожайное, Дудчаны, Белозерка, Камышаны, Кизомыс, Приднепровское, Станислав, Степановка, Новорайск, Янтарное, Днепровское, Велетенское, Бургунка, Веселое, Гавриловка, Ингулец, Качкаровка, Казацкое, Львово, Мыловое, Михайловка, Новокаиры, Новотягинка, Токаровка, Тягинка и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 5 частных домов. Также оккупанты испортили админздание, магазин, газовые трубы и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 5 человек.

