Армія РФ намагається активізуватися по всій лінії бойового зіткнення на півдні, - Волошин

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що противник намагається активізуватися по всій лінії бойового зіткнення.

Зокрема, на південний захід від Гуляйполя, у населеному пункті Залізничне, за минулу добу відбулося понад півтора десятка бойових зіткнень.

Активні бої тривають також на північ від Гуляйполя, у районах Варварівки, Прилук і Добропілля. Противник активно застосовує авіацію, завдаючи удари коригованими авіаційними бомбами: за добу зафіксовано 14 ударів КАБ, близько 80 КАБ потрапили по позиціях українських військ.

Бойові дії на Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку ворог намагається прорватися до Степногірська та закріпитися в Лук’янівці й Павлівці. На Олександрівському напрямку за минулу добу росіяни штурмували українські позиції 21 раз, тривають зустрічні та стрілецькі бої.

Волошин зазначив, що сили оборони України намагаються зачистити сіру зону, відкинути ворога та не дати йому закріпитися. Частковий успіх уже є, і плануються дії в глибині оборони противника.

