УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5584 відвідувача онлайн
Новини Затримання українців за кордоном
2 734 2

У Хорватії заарештували українця, якого підозрюють у контрабанді готівки

У Хорватії затримали українця з нелегальною готівкою

Поліція Хорватії затримала громадянина України на кордоні з Чорногорією після виявлення великої суми готівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі хорватського видання Jutarnji list.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Правоохоронці заявили, що 24-річний українець намагався виїхати з країни через пункт Карасовичі. У його автомобілі з чеськими номерами було знайдено приховані пакети з готівкою.

Також читайте: Убивство українки Катерини Товмаш в США: посольство співпрацює з поліцією у розслідуванні

Що відомо? 

Під час перевірки прикордонники помітили модифікації в салоні транспортного засобу. Використавши спеціальні технічні засоби, вони виявили схованку. У задній частині автомобіля знайшли 13 пакетів, обклеєних стрічкою. У них було півмільйона євро.

Затримання і звинувачення

Гроші та автомобіль вилучили. Українця заарештували й доставили до поліції для розслідування. Йому висунули обвинувачення у відмиванні коштів та перевели до слідчого ізолятора.
"Виявлені обставини викликали підозру щодо контрабанди, тому було отримано ордер на обшук", – повідомила поліція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Техніка Apple на 35 млн грн у днищі авто: викрито масштабну спробу контрабанди, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

контрабанда (1812) українці (2724) Хорватія (322) Чорногорія (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Баканов з наумовим та екс-голова Конституційного Суду України та умеров з шефірами, мабуть,глибоко зтурбовані ….??
показати весь коментар
16.02.2026 21:03 Відповісти
можливо це гроші за контракт 18-24.
показати весь коментар
16.02.2026 21:22 Відповісти
 
 