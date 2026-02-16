У Хорватії заарештували українця, якого підозрюють у контрабанді готівки
Поліція Хорватії затримала громадянина України на кордоні з Чорногорією після виявлення великої суми готівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі хорватського видання Jutarnji list.
Правоохоронці заявили, що 24-річний українець намагався виїхати з країни через пункт Карасовичі. У його автомобілі з чеськими номерами було знайдено приховані пакети з готівкою.
Що відомо?
Під час перевірки прикордонники помітили модифікації в салоні транспортного засобу. Використавши спеціальні технічні засоби, вони виявили схованку. У задній частині автомобіля знайшли 13 пакетів, обклеєних стрічкою. У них було півмільйона євро.
Затримання і звинувачення
Гроші та автомобіль вилучили. Українця заарештували й доставили до поліції для розслідування. Йому висунули обвинувачення у відмиванні коштів та перевели до слідчого ізолятора.
"Виявлені обставини викликали підозру щодо контрабанди, тому було отримано ордер на обшук", – повідомила поліція.
