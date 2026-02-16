У Хорватії заарештували українця, якого підозрюють у контрабанді готівки

Поліція Хорватії затримала громадянина України на кордоні з Чорногорією після виявлення великої суми готівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі хорватського видання Jutarnji list.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Правоохоронці заявили, що 24-річний українець намагався виїхати з країни через пункт Карасовичі. У його автомобілі з чеськими номерами було знайдено приховані пакети з готівкою.

Також читайте: Убивство українки Катерини Товмаш в США: посольство співпрацює з поліцією у розслідуванні

Що відомо?

Під час перевірки прикордонники помітили модифікації в салоні транспортного засобу. Використавши спеціальні технічні засоби, вони виявили схованку. У задній частині автомобіля знайшли 13 пакетів, обклеєних стрічкою. У них було півмільйона євро.

Затримання і звинувачення

Гроші та автомобіль вилучили. Українця заарештували й доставили до поліції для розслідування. Йому висунули обвинувачення у відмиванні коштів та перевели до слідчого ізолятора.

"Виявлені обставини викликали підозру щодо контрабанди, тому було отримано ордер на обшук", – повідомила поліція.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині викрили масштабну схему нелегальної доставки посилок до Росії всупереч санкціям Європейського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Техніка Apple на 35 млн грн у днищі авто: викрито масштабну спробу контрабанди, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж