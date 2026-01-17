УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9711 відвідувач онлайн
Новини Фото Контрабанда техніки
4 085 11

Техніка Apple на 35 млн грн у днищі авто: викрито масштабну спробу контрабанди, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Нижанковичі" прикордонники виявили масштабну спробу незаконного переміщення техніки на суму понад 35 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Контрабанда техніка Apple на 35 млн грн

Що відомо?

У ніч на 17 січня під час огляду мікроавтобуса Renault військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону, за інформацією оперативних співробітників, спільно з працівниками митниці виявили понад 820 одиниць техніки компанії Apple.

За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Львівської області. З метою уникнення підозр чоловік взяв у Польщі кількох пасажирів. Автівка прямувала на в’їзд в Україну.

Контрабанда техніка Apple на 35 млн грн

Техніка Apple у днищі мікроавтобуса

Під час поглибленого огляду прикордонникам довелося демонтувати конструктивні елементи транспортного засобу. У спеціально облаштованому тайнику в днищі мікроавтобуса було виявлено мобільні телефони різних модифікацій - iPhone 15, 16 та 17, смартгодинники та навушники Apple. Загалом із тайника дістали 829 одиниць техніки.

Зазначається, що орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 35 мільйонів гривень.

Контрабанда техніка Apple на 35 млн грн

За фактом правопорушення направлено повідомлення до ТУ БЕБ у Львівській області для подальших правових дій.

Контрабанда техніка Apple на 35 млн грн
Контрабанда техніка Apple на 35 млн грн
Контрабанда техніка Apple на 35 млн грн
Контрабанда техніка Apple на 35 млн грн

Автор: 

Apple (667) ДПСУ Держприкордонслужба (6672) контрабанда (1810) iPhone (194)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
А 37-ми річний водій мабуть інвалід?
показати весь коментар
17.01.2026 12:10 Відповісти
+9
Я навіть знаю, чиї дружини та коханки наступного тижня отримають в подарунок айфон.
показати весь коментар
17.01.2026 12:23 Відповісти
+6
Хто платить за смартфон більше 300 доларів той лох
показати весь коментар
17.01.2026 12:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто платить за смартфон більше 300 доларів той лох
показати весь коментар
17.01.2026 12:10 Відповісти
I хто не на Жигулях - також всi лохи
показати весь коментар
17.01.2026 13:08 Відповісти
90 % користувачів нафіг не потрібні ті навороти.
Мало того, нормальні смартфони і по 7,5 тис. грн. - вибір зараз шалений.
показати весь коментар
17.01.2026 17:27 Відповісти
Згоден! Якщо ти не ганяєш швидко, то нах тi АБС та эйрбеги?!
показати весь коментар
17.01.2026 19:55 Відповісти
А 37-ми річний водій мабуть інвалід?
показати весь коментар
17.01.2026 12:10 Відповісти
Я навіть знаю, чиї дружини та коханки наступного тижня отримають в подарунок айфон.
показати весь коментар
17.01.2026 12:23 Відповісти
410 дружин і 410 коханок отримають - чи все таки пару десятків старіших моделей здадуть в ломбард?
показати весь коментар
17.01.2026 12:37 Відповісти
Яким чином погранці до митного контролю та виявлення, може ще протоколи про ПМП складають?! 😁 Невдовзі будуть рецепти на ліки та штрафи ПДР виписувати.
Нічого не змінилося в цьому кублі, головне прожжужжати першим, гасло ДПСУ.
показати весь коментар
17.01.2026 14:25 Відповісти
Повезло питухам прибарахлились и подарками своих нищебродовПобалуют в баньке
показати весь коментар
18.01.2026 10:55 Відповісти
 
 