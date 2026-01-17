Техніка Apple на 35 млн грн у днищі авто: викрито масштабну спробу контрабанди, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У пункті пропуску "Нижанковичі" прикордонники виявили масштабну спробу незаконного переміщення техніки на суму понад 35 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У ніч на 17 січня під час огляду мікроавтобуса Renault військовослужбовці 7 прикордонного Карпатського загону, за інформацією оперативних співробітників, спільно з працівниками митниці виявили понад 820 одиниць техніки компанії Apple.
За кермом транспортного засобу перебував 37-річний житель Львівської області. З метою уникнення підозр чоловік взяв у Польщі кількох пасажирів. Автівка прямувала на в’їзд в Україну.
Техніка Apple у днищі мікроавтобуса
Під час поглибленого огляду прикордонникам довелося демонтувати конструктивні елементи транспортного засобу. У спеціально облаштованому тайнику в днищі мікроавтобуса було виявлено мобільні телефони різних модифікацій - iPhone 15, 16 та 17, смартгодинники та навушники Apple. Загалом із тайника дістали 829 одиниць техніки.
Зазначається, що орієнтовна вартість вилученого товару становить понад 35 мільйонів гривень.
За фактом правопорушення направлено повідомлення до ТУ БЕБ у Львівській області для подальших правових дій.
Мало того, нормальні смартфони і по 7,5 тис. грн. - вибір зараз шалений.
Нічого не змінилося в цьому кублі, головне прожжужжати першим, гасло ДПСУ.