Техника Apple на 35 млн грн в днище авто: раскрыта масштабная попытка контрабанды, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В пункте пропуска "Нижанковичи" пограничники обнаружили масштабную попытку незаконного перемещения техники на сумму более 35 миллионов гривен.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В ночь на 17 января во время досмотра микроавтобуса Renault военнослужащие 7 пограничного Карпатского отряда, по информации оперативных сотрудников, совместно с работниками таможни обнаружили более 820 единиц техники компании Apple.
За рулем транспортного средства находился 37-летний житель Львовской области. Во избежание подозрений мужчина взял в Польше нескольких пассажиров. Автомобиль направлялся на въезд в Украину.
Техника Apple в днище микроавтобуса
Во время углубленного досмотра пограничникам пришлось демонтировать конструктивные элементы транспортного средства. В специально оборудованном тайнике в днище микроавтобуса были обнаружены мобильные телефоны различных модификаций - iPhone 15, 16 и 17, смарт-часы и наушники Apple. Всего из тайника извлекли 829 единиц техники.
Отмечается, что ориентировочная стоимость изъятого товара составляет более 35 миллионов гривен.
По факту правонарушения направлено сообщение в ТУ БЭБ во Львовской области для дальнейших правовых действий.
Мало того, нормальні смартфони і по 7,5 тис. грн. - вибір зараз шалений.
Нічого не змінилося в цьому кублі, головне прожжужжати першим, гасло ДПСУ.