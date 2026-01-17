4 085 11

Техника Apple на 35 млн грн в днище авто: раскрыта масштабная попытка контрабанды, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Нижанковичи" пограничники обнаружили масштабную попытку незаконного перемещения техники на сумму более 35 миллионов гривен.

Что известно

В ночь на 17 января во время досмотра микроавтобуса Renault военнослужащие 7 пограничного Карпатского отряда, по информации оперативных сотрудников, совместно с работниками таможни обнаружили более 820 единиц техники компании Apple.

За рулем транспортного средства находился 37-летний житель Львовской области. Во избежание подозрений мужчина взял в Польше нескольких пассажиров. Автомобиль направлялся на въезд в Украину.

Техника Apple в днище микроавтобуса

Во время углубленного досмотра пограничникам пришлось демонтировать конструктивные элементы транспортного средства. В специально оборудованном тайнике в днище микроавтобуса были обнаружены мобильные телефоны различных модификаций - iPhone 15, 16 и 17, смарт-часы и наушники Apple. Всего из тайника извлекли 829 единиц техники.

Отмечается, что ориентировочная стоимость изъятого товара составляет более 35 миллионов гривен.

По факту правонарушения направлено сообщение в ТУ БЭБ во Львовской области для дальнейших правовых действий.

Топ комментарии
Хто платить за смартфон більше 300 доларів той лох
показать весь комментарий
17.01.2026 12:10 Ответить
I хто не на Жигулях - також всi лохи
показать весь комментарий
17.01.2026 13:08 Ответить
90 % користувачів нафіг не потрібні ті навороти.
Мало того, нормальні смартфони і по 7,5 тис. грн. - вибір зараз шалений.
показать весь комментарий
17.01.2026 17:27 Ответить
Згоден! Якщо ти не ганяєш швидко, то нах тi АБС та эйрбеги?!
показать весь комментарий
17.01.2026 19:55 Ответить
А 37-ми річний водій мабуть інвалід?
показать весь комментарий
17.01.2026 12:10 Ответить
Я навіть знаю, чиї дружини та коханки наступного тижня отримають в подарунок айфон.
показать весь комментарий
17.01.2026 12:23 Ответить
410 дружин і 410 коханок отримають - чи все таки пару десятків старіших моделей здадуть в ломбард?
показать весь комментарий
17.01.2026 12:37 Ответить
Яким чином погранці до митного контролю та виявлення, може ще протоколи про ПМП складають?! 😁 Невдовзі будуть рецепти на ліки та штрафи ПДР виписувати.
Нічого не змінилося в цьому кублі, головне прожжужжати першим, гасло ДПСУ.
показать весь комментарий
17.01.2026 14:25 Ответить
Повезло питухам прибарахлились и подарками своих нищебродовПобалуют в баньке
показать весь комментарий
18.01.2026 10:55 Ответить
 
 