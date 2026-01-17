Техника Apple на 35 млн грн в днище авто: раскрыта масштабная попытка контрабанды, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Нижанковичи" пограничники обнаружили масштабную попытку незаконного перемещения техники на сумму более 35 миллионов гривен.

Что известно

В ночь на 17 января во время досмотра микроавтобуса Renault военнослужащие 7 пограничного Карпатского отряда, по информации оперативных сотрудников, совместно с работниками таможни обнаружили более 820 единиц техники компании Apple.

За рулем транспортного средства находился 37-летний житель Львовской области. Во избежание подозрений мужчина взял в Польше нескольких пассажиров. Автомобиль направлялся на въезд в Украину.

Техника Apple в днище микроавтобуса

Во время углубленного досмотра пограничникам пришлось демонтировать конструктивные элементы транспортного средства. В специально оборудованном тайнике в днище микроавтобуса были обнаружены мобильные телефоны различных модификаций - iPhone 15, 16 и 17, смарт-часы и наушники Apple. Всего из тайника извлекли 829 единиц техники.

Отмечается, что ориентировочная стоимость изъятого товара составляет более 35 миллионов гривен.

По факту правонарушения направлено сообщение в ТУ БЭБ во Львовской области для дальнейших правовых действий.







