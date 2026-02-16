Убивство українки Катерини Товмаш в США: посольство співпрацює з поліцією у розслідуванні
Посольство України в США співпрацює з Офісом шерифа округу Мур у Північній Кароліні, який розслідує вбивство 21-річної української біженки Катерини Товмаш.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Реакція посольства
Українська громадянка Катерина Товмаш, яка переїхала до США як біженка через війну в Україні, була застрелена 14 лютого в Північній Кароліні. Її загибель стала другим випадком за останній рік, коли українка-біженка була вбита в цьому штаті.
Посольство України в США взаємодіє з Офісом шерифа округу Мур, який проводить розслідування, а також вживає заходів для підтримки та контакту з родиною загиблої українки.
Що відомо про вбивство Катерини Товмаш в США
- За даними слідства, підозрюваним є 25-річний колишній хлопець Товмаш, який приїхав з Огайо та проник до будинку, де проживала Катерина з молодшими членами родини. Під час нападу загинула сама українка та її 28-річний партнер.
- Діти під час інциденту не постраждали. Після злочину підозрюваний утік, але згодом був затриманий правоохоронцями та обвинувачений у двох вбивствах першого ступеня.
- Катерина Товмаш була родом з Білої Церкви та прожила в Сполучених Штатах близько двох років, її родина виїхала за кордон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Посольство продовжує слідкувати за перебігом розслідування та координує всі необхідні дії для підтримки родини загиблої дівчини.
За два тижні до цього, він пропонував їй одружитися але вона відмовилася йому, сказала, що не готова. Але вже мала нового хлопа коханця.