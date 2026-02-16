Убивство українки Катерини Товмаш в США: посольство співпрацює з поліцією у розслідуванні

Катерина Товмаш

Посольство України в США співпрацює з Офісом шерифа округу Мур у Північній Кароліні, який розслідує вбивство 21-річної української біженки Катерини Товмаш.

Реакція посольства

Українська громадянка Катерина Товмаш, яка переїхала до США як біженка через війну в Україні, була застрелена 14 лютого в Північній Кароліні. Її загибель стала другим випадком за останній рік, коли українка-біженка була вбита в цьому штаті.

Посольство України в США взаємодіє з Офісом шерифа округу Мур, який проводить розслідування, а також вживає заходів для підтримки та контакту з родиною загиблої українки.

Що відомо про вбивство Катерини Товмаш в США

  • За даними слідства, підозрюваним є 25-річний колишній хлопець Товмаш, який приїхав з Огайо та проник до будинку, де проживала Катерина з молодшими членами родини. Під час нападу загинула сама українка та її 28-річний партнер.
  • Діти під час інциденту не постраждали. Після злочину підозрюваний утік, але згодом був затриманий правоохоронцями та обвинувачений у двох вбивствах першого ступеня.
  • Катерина Товмаш була родом з Білої Церкви та прожила в Сполучених Штатах близько двох років, її родина виїхала за кордон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Посольство продовжує слідкувати за перебігом розслідування та координує всі необхідні дії для підтримки родини загиблої дівчини.

Топ коментарі
+3
Її бувший хлопець сім годин їхав на авто з штату Огайо до Північної Кароліни, щоб вбити її та її коханця у ліжку.
За два тижні до цього, він пропонував їй одружитися але вона відмовилася йому, сказала, що не готова. Але вже мала нового хлопа коханця.
16.02.2026 21:13 Відповісти
+1
Да, якось це виглядає не дуже.
16.02.2026 21:05 Відповісти
+1
дівчіну звісно шкода,але... 21 рік,не встигла в штати приїхати вже з одним пожила,з другим...
16.02.2026 23:25 Відповісти
все буває, на жаль і таке.
16.02.2026 21:29 Відповісти
 
 