Убивство українки Катерини Товмаш в США: посольство співпрацює з поліцією у розслідуванні

Посольство України в США співпрацює з Офісом шерифа округу Мур у Північній Кароліні, який розслідує вбивство 21-річної української біженки Катерини Товмаш.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Реакція посольства

Українська громадянка Катерина Товмаш, яка переїхала до США як біженка через війну в Україні, була застрелена 14 лютого в Північній Кароліні. Її загибель стала другим випадком за останній рік, коли українка-біженка була вбита в цьому штаті.

Посольство України в США взаємодіє з Офісом шерифа округу Мур, який проводить розслідування, а також вживає заходів для підтримки та контакту з родиною загиблої українки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 21-річну біженку з України Катерину Товмаш вбили у США

Що відомо про вбивство Катерини Товмаш в США

За даними слідства, підозрюваним є 25-річний колишній хлопець Товмаш, який приїхав з Огайо та проник до будинку, де проживала Катерина з молодшими членами родини. Під час нападу загинула сама українка та її 28-річний партнер.

Діти під час інциденту не постраждали. Після злочину підозрюваний утік, але згодом був затриманий правоохоронцями та обвинувачений у двох вбивствах першого ступеня.

Катерина Товмаш була родом з Білої Церкви та прожила в Сполучених Штатах близько двох років, її родина виїхала за кордон через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Посольство продовжує слідкувати за перебігом розслідування та координує всі необхідні дії для підтримки родини загиблої дівчини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мурал на честь убитої української біженки Заруцької з’явився у США. ФОТОрепортаж