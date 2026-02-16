21-річну біженку з України Катерину Товмаш вбили у США

У штаті Північна Кароліна (США) було вбито 21-річну біженку з України Катерину Товмаш. У серпні 2025 року в цьому ж штаті вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку.

"Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у її власному будинку в Північній Кароліні. Це другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою та знаходить притулок в Північній Кароліні, вбиває чоловік", - розповів брат Катерини Михайло Товмаш.

Що кажуть у поліції?

За даними правоохоронців, підозрюваний - колишній хлопець дівчини - 25-річний Калеб Гайден Фосно. 

Барт Катерини розповів, що Фосно приїхав з Огайо та проник у будинок, де дівчина проживала із молодшими членами родини.

Нападник змусив молодших дітей розбудити сестру, а потім застрелив Катерину та її 28-річного партнера.

Після вбивства Фосно втік. Згодом його затримали правоохоронці. Йому висунуто обвинувачення у двох вбивствах першого ступеня.

Відомо, що Катерина Товмаш була родом із Білої Церкви. У США вона прожила близько двох років. 

Убивство Ірини Заруцької

  • Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.
  • За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.
  • Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.
  • На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.
  • Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

З чого ви взяли, що будинок куплений? Не думаю, що журналісти, яки писали статтю, переймалися наявністю права власності на помешкання.
А лічинки наших корупціонерів навряд чи оселяться в такому місці, як Пн.Кароліна. В них інші апетити та світогляд, їм Маямі подавай.
16.02.2026 10:02
Отелло б...
16.02.2026 09:39
Скорее всего имеется ввиду в доме где она живёт. Просто арендованный
16.02.2026 10:15
Отелло б...
16.02.2026 09:39
Шекспір завжди живий
16.02.2026 09:42
Почекай... Зараз сюди натягнуть "політики" різних відтінків... Та ще й "присмачать" національними особливостями"...І "відсунуть убік" те, що і в Україні, подібного, "побутового отеллізму", повно - прото менший доступ до вогнепальної зброї... Тому частіше пускають в хід ножі, сокири, та інші побутові предмети...
16.02.2026 10:00
Звичайна побутова справа, а не випадок расизму як у справі Заруцької.
Так що не вийде відмазати того чорного і зробити вигляд що то не воно. Власне ніхто навіть і не намагається. Ви вигадуєте.
16.02.2026 11:09
А ви думаєте, УСІ читають тексти? І УСІ здатні зрозуміть написане? Дехто читає лише "заголовки", і критично зрозуміть написане, нездатні... Я вже давно тут, і бачу, як на подібні речі реагують... Особливо в питаннях, пов"язаних з "криміналом". Є таке поняття - "професійна деформація мислення". Це притаманне спеціалістам окремих професій - педагогам, лікарям, юристам, особливо... Це не "недолік", і не щось "шкідливе" - просто ці люди оцінюють ту чи іншу подію, чи факт, з професійного боку... Згадайте, який "гвалт" піднімається, коли пробую "протверезить" деяких дописувачів, коли обговорюються чиїсь протиправні дії... Бо я роблю висновки, як фахівець, а вони - як ДИЛЕТАНТИ...
16.02.2026 11:21
Те що сталося у Флориді 10 лютого цього року- там взагалі Шекспір відпочиває . Один 51 річний американець не виніс тягаря нерозділенного кохання і в місті Форт-Лодердейл (це трошки північніше Майямі) застрелив свою колишню співмешканку (деж до речі з Украіни) разом з іі сином. Потім він проіхав більше 200 миль у інше місто Сарасота (це вже узбережжя Мексиканськоі затоки) там у приватному будинку застрелив іі брата і прибиральницю яка в той час робила там прибирання. Через дві години дочекавшись коли в той же будинок повернуться додому батьки своєі колишньоі - застрелив і іх...... Потім наклав на себе руки.....Всі загиблі окрім вбивці були вихідцями з Украіни і росіі.... Так що кохання тут небезпечна річ......
16.02.2026 10:20
лише затока була Американською ...
16.02.2026 17:05
Ну це хіба що тільки у голові рудого Доні.....
16.02.2026 17:20
Один з них - колишній. Ззовні у межах пристойного (за нинішніми моральними нормами), але для християнсько країни - не дуже.
16.02.2026 10:15
Там вірність колишнім зберігають роками?
16.02.2026 10:34
Не думаю, але ревнощі з боку колишніх - це дуже індивідуально.
16.02.2026 11:00
чи ти дурний, чи то сліпий, чи то провокатор москальский(прикриваєшся "загиблими щодня") що не побачив слово "колишній"...чи в тебе одна жінка в житті була? А може жодної? А може думаєш що в 21 рік вона вже рабою "колишнього" стала?
16.02.2026 10:26
я вважаю що це новинний сайт, є редакційна політика, сповіщати про новини які варті уваги суспільства, думаю що трагічна смерть дівчини-українки яка тікала від війни і загинула від рук колишнього ревнивця це суспільно важлива інформація. А твої намагання маніпулювати "загиблими" свідчить про твій низький моральний рівень та те що ти жінконенависник, бо жінки тебе не любили...
А те як ти збудився яскраве свідчення що я кажу правду
16.02.2026 10:41
у її власному будинку

Нічого так біженка. Така нужденна, що перебігла Атлантику і купила будинок у США.

Галущенко з виводком теж вважався б біженцем, якби його не затримали?
16.02.2026 09:50
Власний будинок ще в 19 років. Мабуть заробила, продаючи малину.
16.02.2026 09:54
Нє... ну сльозу ж тре вичавити.
16.02.2026 09:56
З чого ви взяли, що будинок куплений? Не думаю, що журналісти, яки писали статтю, переймалися наявністю права власності на помешкання.
А лічинки наших корупціонерів навряд чи оселяться в такому місці, як Пн.Кароліна. В них інші апетити та світогляд, їм Маямі подавай.
16.02.2026 10:02
Скорее всего имеется ввиду в доме где она живёт. Просто арендованный
16.02.2026 10:15
Може бути і таке. Адекватне подання інформації завжди було "сильним" боком журналістів.
Особливо копіпасти західних ЗМІ через гугл-перекладач.
16.02.2026 11:37
Герхард яке ти к.нч.н., заздриш як звичайний хо.ол.
16.02.2026 10:26
да какая конченая мразь!! убили человека о оно завидует что дом у человека был!!гнида!тфу на тебя!!
16.02.2026 10:48
Як на мене, між біженцем та емігрантом є суттєва різниця.

У першому випадку це вимушене бігство, у другому обміркований та спланований переїзд у кращі умови (навіть скориставшися статусом біженця).

Звідти і побутові відмінності.

П.С. Щоб ти розумів, більшість молодих громадян США зараз не можуть собі дозволити власний будинок.
16.02.2026 11:43
Звідки ви знаєте, що вона була власником того будинку ? Ви бачили Agreement of Purchase & Sale ? Можете викласти копію ? Якщо ні, то навіщо ляпати язиком ?
16.02.2026 16:30
Я виходжу виключно з того, що написано у статті.
Так що, якщо хто і ляпав, то це той, хто писав про власний будинок.
16.02.2026 16:51
Ще й йо@аря встигла в Штатах знайти і видно не одного ,бо старий приревнував до нового.
16.02.2026 18:56
З "прифронтового міста " Біла Церква.
16.02.2026 18:54
У властному будинку-це в себе дома,не на вулиці.Будинок може бути орендований.Річ-про місцезнаходження
17.02.2026 09:04
1. Не у всіх.
2. Вбити можна і дрючком.
16.02.2026 09:54
Ну було б це в Україні,то їх би зарізав кухонним ножем. Чи зарубав сокирою. Чи табуреткою розкатав в млинця. Зброя - лише засіб. Головне - бажання.
16.02.2026 09:56
Вбити можно і голими руками тільки це не кожний зможе зробити навіть який і захоче, а з пістолета і дитина може пальнути, розумієте про шо я.
16.02.2026 10:01
Звичайно, я вас дуже добре розумію. При наявності валини "поріг входу" значно нижчий. Всі необхідні зусилля - натиснути на гачок.
16.02.2026 14:30
В різних регіонах різні закони щодо зброї. Пн Кароліна - це республіканській штат, я там жив (доречі, саме на тій зупинці легкого метро між якою і наступною зарізали Заруцьку). А от в Нью-Джресі де виріс, зброю мало хто має - а навіть хто має, не може її виносити за межі своєї оселі (за вийнятком якщо на стрільбище потренуватися). Якщо спіймають зі стволом на вулиці в Н Дж - одразу 7 років тюрми автоматично.
16.02.2026 12:01
Мразь черножопая
16.02.2026 09:55
Де?)))
16.02.2026 10:03
в білій церкві жила б років 50! вирішила пошукати щастя в сша! такі новини кожного дня про біженців!
16.02.2026 09:56
Весь світ крутиться навколо Білої Церкви....
16.02.2026 10:10
До речі , КУКЛУС КЛАН , перекладається як Біла Церква...
16.02.2026 10:11
А я то думав, звідки в них такі білі балахони у вигляді церковного купола! Секрет розкритий!
16.02.2026 14:31
З якої мови?
16.02.2026 10:30
Ніт.
16.02.2026 10:43
Аби що ляпнуть.
16.02.2026 11:16
Ось, що пишуть обізнані:

"...Сама назва має досить просте походження. На першій зустрічі, ймовірно, що відбулася в червні 1866 року, де були присутні Френк О. Маккорд, Річард Рід, Джон К. Лестер, Кальвін Джонс, Джон Букер Кеннеді і Джеймс Кроу, обговорювалися можливі назви. Було обговорено кілька варіантів, перш ніж зупинилися на терміні Kuklos, що грецькою означає «коло». Це перетворилося на Ku Klux, а «Klan» було написано з буквою K, тому що навіть переконані расисти не можуть встояти перед привабливістю алітерації. Знову ж таки, це відсилає до франкмасонських традицій та карнавальних образів, які прийняв Клан. Навіть сам термін - "Коло" - необхідно розглядати в контексті "Лицарів Золотого Кола", довоєнної організації, яка часто розглядається як попередник, і з якою порівнювали в перші дні Клану".
Елейн Франц Парсонс. Ku-Klux: The Birth of the Klan During Reconstruction. UNC Press Books, Nov 2015.
16.02.2026 12:52
Вообще то взят звук передергивания затвора винтовки в основу этого слова.
16.02.2026 19:53
Це на якій мові куклус клан - біла церква? На монгольскій?
16.02.2026 21:15
для неї вже некрутиться !
16.02.2026 10:19
Точно не Житомира? 😁
16.02.2026 11:46
Піся королева не врахувала гарячий характер попереднього кавалера.Інколи це шкодить здоров*ю
16.02.2026 10:05
Ой, боже ж ти мій, дівчина і займалась сексом? А-я-яй! А ви монах незайманий?
16.02.2026 10:40
Ну , я думаю , що пан має на увазі ситуацію , коли дівчата використовують хлопців для набуття громадянства США. Звісно інколи , за такі кульбіти доводиться платити. У мене 1 знайому вивіз в США хлопець з України , вона зустріла там справжнього американця , а трохи пізніше кинула і його , бо дуже заможного знайшла , тобто така собі кар'єрна драбина яка зроблена звісно з чого. Тепер веде блог, де вчить інших дівчат "излучать тепло и уют" , звісно це може підпалити сраку колишнім 🙃
16.02.2026 11:10
Зброю в кожній руки. Ну-ну
16.02.2026 10:10
До чого тут це?Чи тобі аби що висрати?вВ огороді бузина а в Києві дядько
16.02.2026 10:13
Так в неї не було зброї. От тобі і результат. В інший будинок де живуть коренні американці вбивця б обісрався б лізти
16.02.2026 10:31
Калеб, здаєцця мінє, мусульманське ім*я.
16.02.2026 10:10
Ти там акуратно осторожнічай....
16.02.2026 10:16
Мій однокурсник в далеких 80-х (вже після закінчення ВУЗу) зарубав сокирою дружину і її коханця. З вогнепальною зброєю в сесесері були великі проблеми. Відсидів 10 років. Часи змінюються, а справа Отелло живе і жити буде.
16.02.2026 10:16
Возможно прошёл номер или и правда состояние ,аффекта, тогда суд делает вывод в сроке отсидки.
16.02.2026 19:56
Якщо доведений стан афекту при скоїнні вбивства, то покарання зазвичай, як при ненавмисному вбивстві чи вбивстві з необережності. Є випадки, коли й зовсім звільняли від кримінального покарання
16.02.2026 21:24
Если рассуждать честно, ну кого может здыбать беженка или переселенка. Ну в 9 случаев из 10 это будет местный маргинал.
16.02.2026 10:20
не скажи
одна наша примудрилася вийти заміж за пермєр міністра Чехії чи щось таке
16.02.2026 23:06
нудить від довбнів які чи то не бачать слово "колишній", чи то думають що дівчина обравши раз хлопця стає його рабинею назавжди, роблять брудні натяки на дитину, бачу що за начебто "чоловічими" ніками ховаються огидні створіння без честі та гідності ...
16.02.2026 10:29
Шкода молоду дівчину!
США - дуже велика країна з великою кількістю населення, а, значить, і великою кількістю дебілів.
16.02.2026 10:32
.... " і великою кількістю дебілів.".... Це ви точно сказали! Я би навіть замінила слово на "величезною".
16.02.2026 16:08
обережно, хвойди!
16.02.2026 10:58
От він справжній заграничний принц,який росте матеріально,развіваєтЦЦа і боготворить свою женШину.Не те що ніЩеброди українські чоловіки.
16.02.2026 10:59
має базовий мінімум підготовки по стрільбі і боготворить закон про вільне володіння зброєю.
16.02.2026 11:48
Оце не пощастило дівчині зустріти на життєвому шляху психопата-вбивцю. Бідна дитина. Співчуття рідним
16.02.2026 11:15
Згинь убоге, чи ти побив, повбивав і зʼїв всих своїх колишніх жінок? Хворе на голову.
16.02.2026 22:14
Як взагалі можна додуматись порівнювати ці випадки? То треба бути моральною потворою, щоби ставити це вбивство в один ряд з трагедією Ірини Заруцької.
16.02.2026 11:25
де ви бачили "порівняння"?
16.02.2026 11:49
Наступний крок - вбивство "біженки" наркодилером або сутенером.
16.02.2026 11:49
мексиканським
16.02.2026 18:23
дурачок, тепер сяде надовго, краще б іншу українську дівчину знайшов, їх там багато, вони всім дають, кому не лінь
16.02.2026 12:29
Якісь комплекси?
16.02.2026 18:06
Кацапки дають навіть тим кому лінь.... ну як дають - беруть та висмоктують ленивих.🤣🤣🤣
17.02.2026 07:10
Б.. люди ви геть зрозуму з'їджаєте реально стільки гівна вилили, в 19 років там розуму ще ноль, могла легко психопата знайти у нас такі потім бігають погрожують або прирізати можуть, хтось читає що жила з родичами, пише молодших дітей розбудити сестру, це ж ... пц на очах у них...

В США дуже багато психопатів, на жаль при виданні дозволу на зброю питають тільки про зловживання наркотиками, та і не факт що зброя в нього була легальна, також легко можна купити її та не реєструвати
16.02.2026 12:41
19 - це вже доросла тьотя, котра на піку своєї краси і знає що робити, щоб в гарне життя за рахунок того, що природа дала.
В кого розуму немає, то дивляться токсичні поради в соцмережах, як крутити мужиками, щоб по максимуму з них витиснути. А 1 з тисячі попадеться, котрий не буде терпіти виходки і дасть по морді.
16.02.2026 15:54
Щось наших біженок повсюди вбивають. І у Європах, і у США зараз небезпечно. В Україні треба залишатись, а не тікати світ за очі.
16.02.2026 16:39
чому так часто вбивають українок по світу ? Тому шо світ , майже знищів жиночність свох жінок , краса та жиночність сприймаються як виклик ,як зброя перед суспільством , треба бути ні рибою ,а ні м'ясом , полуфабрикатом ,тоді оk , іноземцям це підходе ...
16.02.2026 18:11
Дурню написали повну.
17.02.2026 07:07
Щось "мутна" історія. Чого він приїхав вбивати, який мотив?
Якщо б дахом повністю поїхав то вбив би всіх у будинку а так тільки дівчину й її хлопця..... будинки треба зачинити міцно й мати зброю недалеко .... тим більше у США.
17.02.2026 07:06
 
 