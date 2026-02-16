21-річну біженку з України Катерину Товмаш вбили у США
У штаті Північна Кароліна (США) було вбито 21-річну біженку з України Катерину Товмаш. У серпні 2025 року в цьому ж штаті вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у її власному будинку в Північній Кароліні. Це другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою та знаходить притулок в Північній Кароліні, вбиває чоловік", - розповів брат Катерини Михайло Товмаш.
Що кажуть у поліції?
За даними правоохоронців, підозрюваний - колишній хлопець дівчини - 25-річний Калеб Гайден Фосно.
Барт Катерини розповів, що Фосно приїхав з Огайо та проник у будинок, де дівчина проживала із молодшими членами родини.
Нападник змусив молодших дітей розбудити сестру, а потім застрелив Катерину та її 28-річного партнера.
Після вбивства Фосно втік. Згодом його затримали правоохоронці. Йому висунуто обвинувачення у двох вбивствах першого ступеня.
Відомо, що Катерина Товмаш була родом із Білої Церкви. У США вона прожила близько двох років.
Убивство Ірини Заруцької
- Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.
- За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.
- Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.
- На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так що не вийде відмазати того чорного і зробити вигляд що то не воно. Власне ніхто навіть і не намагається. Ви вигадуєте.
А те як ти збудився яскраве свідчення що я кажу правду
Нічого так біженка. Така нужденна, що перебігла Атлантику і купила будинок у США.
Галущенко з виводком теж вважався б біженцем, якби його не затримали?
А лічинки наших корупціонерів навряд чи оселяться в такому місці, як Пн.Кароліна. В них інші апетити та світогляд, їм Маямі подавай.
Особливо копіпасти західних ЗМІ через гугл-перекладач.
У першому випадку це вимушене бігство, у другому обміркований та спланований переїзд у кращі умови (навіть скориставшися статусом біженця).
Звідти і побутові відмінності.
П.С. Щоб ти розумів, більшість молодих громадян США зараз не можуть собі дозволити власний будинок.
Так що, якщо хто і ляпав, то це той, хто писав про власний будинок.
2. Вбити можна і дрючком.
"...Сама назва має досить просте походження. На першій зустрічі, ймовірно, що відбулася в червні 1866 року, де були присутні Френк О. Маккорд, Річард Рід, Джон К. Лестер, Кальвін Джонс, Джон Букер Кеннеді і Джеймс Кроу, обговорювалися можливі назви. Було обговорено кілька варіантів, перш ніж зупинилися на терміні Kuklos, що грецькою означає «коло». Це перетворилося на Ku Klux, а «Klan» було написано з буквою K, тому що навіть переконані расисти не можуть встояти перед привабливістю алітерації. Знову ж таки, це відсилає до франкмасонських традицій та карнавальних образів, які прийняв Клан. Навіть сам термін - "Коло" - необхідно розглядати в контексті "Лицарів Золотого Кола", довоєнної організації, яка часто розглядається як попередник, і з якою порівнювали в перші дні Клану".
Елейн Франц Парсонс. Ku-Klux: The Birth of the Klan During Reconstruction. UNC Press Books, Nov 2015.
одна наша примудрилася вийти заміж за пермєр міністра Чехії чи щось таке
США - дуже велика країна з великою кількістю населення, а, значить, і великою кількістю дебілів.
В США дуже багато психопатів, на жаль при виданні дозволу на зброю питають тільки про зловживання наркотиками, та і не факт що зброя в нього була легальна, також легко можна купити її та не реєструвати
В кого розуму немає, то дивляться токсичні поради в соцмережах, як крутити мужиками, щоб по максимуму з них витиснути. А 1 з тисячі попадеться, котрий не буде терпіти виходки і дасть по морді.
Якщо б дахом повністю поїхав то вбив би всіх у будинку а так тільки дівчину й її хлопця..... будинки треба зачинити міцно й мати зброю недалеко .... тим більше у США.