21-річну біженку з України Катерину Товмаш вбили у США

У штаті Північна Кароліна (США) було вбито 21-річну біженку з України Катерину Товмаш. У серпні 2025 року в цьому ж штаті вбили 23-річну українку Ірину Заруцьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Біженка, яка втекла від війни в Україні в пошуках безпеки в Сполучених Штатах, була вбита у її власному будинку в Північній Кароліні. Це другий випадок за останній рік, коли українку, яка є біженкою та знаходить притулок в Північній Кароліні, вбиває чоловік", - розповів брат Катерини Михайло Товмаш.

Що кажуть у поліції?

За даними правоохоронців, підозрюваний - колишній хлопець дівчини - 25-річний Калеб Гайден Фосно.

Барт Катерини розповів, що Фосно приїхав з Огайо та проник у будинок, де дівчина проживала із молодшими членами родини.

Нападник змусив молодших дітей розбудити сестру, а потім застрелив Катерину та її 28-річного партнера.

Після вбивства Фосно втік. Згодом його затримали правоохоронці. Йому висунуто обвинувачення у двох вбивствах першого ступеня.

Відомо, що Катерина Товмаш була родом із Білої Церкви. У США вона прожила близько двох років.

Убивство Ірини Заруцької

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

