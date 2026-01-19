Мурал на честь убитої української біженки Заруцької з’явився у США. ФОТОрепортаж

У Брукліні з'явився мурал, присвячений 23-річній українці Ірині Заруцькій, яку вбили у серпні 2025 року в Північній Кароліні.

Про це пише New York Post, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Мурал займає три поверхи на фасаді однієї з будівель. Автором став стріт-артист Бен Келлер, який відомий створенням проєктів, що вшановують жертв насильницьких злочинів.

Проєкт було профінансовано IT-підприємцем Йоганом МакКейбом, який пожертвував 500 тис. доларів, 1 млн доларів надав Ілон Маск, а ще 200 тис. зібрали приватні донори.

"Я розпочав цю кампанію, щоб історія Ірини не була забута. Її вбивство пов'язане з багатьма проблемами, що деформують американське суспільство. Наприклад, однією з них є "прогресивний підхід" до боротьби зі злочинністю", - сказав МакКейб.

Реакція місцевих

Частина жителів підтримала ініціативу, вважаючи, що пам'ять про українку заслуговує на вшанування.

Водночас інші активісти виступили із критикою. Вони вважають, що прихильники Трампа використовують трагедію для просування власних політичних меседжів та загострення расових суперечок.

Убивство Ірини Заруцької

Про вбивство Ірини Заруцької 23 серпня 2025 року повідомив департамент поліції у місті Шарлотт.

За даними правоохоронців, 23-річну дівчину смертельно поранили ножем. Також у мережі було оприлюднено відео нападу.

Було заарештовано підозрюваного у нападі - 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю. Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня.

На платформі GoFundMe, де збирають кошти для родини Ірини, зазначається про те, що дівчина приїхала до США через війну РФ проти України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила американські ліберальні медіа в тому, що вони замовчували факт вбивства Ірини Заруцької в штаті Північна Кароліна.

