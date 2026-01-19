Убийство украинки в США
7 007 6

Мурал в честь убитой украинской беженки Заруцкой появился в США

В Бруклине появился мурал, посвященный 23-летней украинке Ирине Заруцкой, которую убили в августе 2025 года в Северной Каролине.

Об этом пишет New York Post, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Мурал занимает три этажа на фасаде одного из зданий. Автором стал стрит-артист Бен Келлер, известный созданием проектов, посвященных памяти жертв насильственных преступлений.

Проект был профинансирован IT-предпринимателем Йоганом МакКейбом, который пожертвовал 500 тыс. долларов, 1 млн долларов предоставил Илон Маск, а еще 200 тыс. собрали частные доноры.

"Я начал эту кампанию, чтобы история Ирины не была забыта. Ее убийство связано со многими проблемами, которые деформируют американское общество. Например, одной из них является "прогрессивный подход" к борьбе с преступностью", - сказал МакКейб.

Реакция местных

Часть жителей поддержала инициативу, считая, что память об украинке заслуживает почитания.

В то же время другие активисты выступили с критикой. Они считают, что сторонники Трампа используют трагедию для продвижения собственных политических месседжей и обострения расовых споров.

Убийство Ирины Заруцкой

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявили обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные СМИ в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.

Вбивцю вже випустили?
19.01.2026 07:13 Ответить
" Брауну висунули звинувачення у вбивстві першого ступеня." - з такими звинуваченнями і бесперечними доказами не випускають.
19.01.2026 09:56 Ответить
Вiн сдохне за гратами.
20.01.2026 16:37 Ответить
🙏
19.01.2026 09:51 Ответить
Проєкт було профінансовано IT-підприємцем Йоганом МакКейбом, який пожертвував 500 тис. доларів, 1 млн доларів надав Ілон Маск, а ще 200 тис. зібрали приватні донори. Джерело: https://censor.net/ua/p3596071

При всій повазі але мені здається я б домовився в рази дешевше.... Ну може то Америка...
19.01.2026 17:12 Ответить
Маск перенюхал и не заметил 3 лишних нуля.
19.01.2026 23:32 Ответить
 
 