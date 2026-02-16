21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш убили в США
В штате Северная Каролина (США) была убита 21-летняя беженка из Украины Екатерина Товмаш. В августе 2025 года в этом же штате убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Беженка, которая сбежала от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, была убита в своем собственном доме в Северной Каролине. Это второй случай за последний год, когда украинку, которая является беженкой и находит убежище в Северной Каролине, убивает мужчина", - рассказал брат Екатерины Михаил Товмаш.
Что говорят в полиции?
По данным правоохранителей, подозреваемый - бывший парень девушки - 25-летний Калеб Гайден Фосно.
Брат Екатерины рассказал, что Фосно приехал из Огайо и проник в дом, где девушка проживала с младшими членами семьи.
Нападавший заставил младших детей разбудить сестру, а затем застрелил Екатерину и ее 28-летнего партнера.
После убийства Фосно скрылся. Впоследствии его задержали правоохранители. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах первой степени.
Известно, что Екатерина Товмаш была родом из Белой Церкви. В США она прожила около двух лет.
Убийство Ирины Заруцкой
- Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.
- По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.
- Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявили обвинение в убийстве первой степени.
- На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.
- Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные СМИ в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так що не вийде відмазати того чорного і зробити вигляд що то не воно. Власне ніхто навіть і не намагається. Ви вигадуєте.
А те як ти збудився яскраве свідчення що я кажу правду
Нічого так біженка. Така нужденна, що перебігла Атлантику і купила будинок у США.
Галущенко з виводком теж вважався б біженцем, якби його не затримали?
А лічинки наших корупціонерів навряд чи оселяться в такому місці, як Пн.Кароліна. В них інші апетити та світогляд, їм Маямі подавай.
Особливо копіпасти західних ЗМІ через гугл-перекладач.
У першому випадку це вимушене бігство, у другому обміркований та спланований переїзд у кращі умови (навіть скориставшися статусом біженця).
Звідти і побутові відмінності.
П.С. Щоб ти розумів, більшість молодих громадян США зараз не можуть собі дозволити власний будинок.
2. Вбити можна і дрючком.
"...Сама назва має досить просте походження. На першій зустрічі, ймовірно, що відбулася в червні 1866 року, де були присутні Френк О. Маккорд, Річард Рід, Джон К. Лестер, Кальвін Джонс, Джон Букер Кеннеді і Джеймс Кроу, обговорювалися можливі назви. Було обговорено кілька варіантів, перш ніж зупинилися на терміні Kuklos, що грецькою означає «коло». Це перетворилося на Ku Klux, а «Klan» було написано з буквою K, тому що навіть переконані расисти не можуть встояти перед привабливістю алітерації. Знову ж таки, це відсилає до франкмасонських традицій та карнавальних образів, які прийняв Клан. Навіть сам термін - "Коло" - необхідно розглядати в контексті "Лицарів Золотого Кола", довоєнної організації, яка часто розглядається як попередник, і з якою порівнювали в перші дні Клану".
Елейн Франц Парсонс. Ku-Klux: The Birth of the Klan During Reconstruction. UNC Press Books, Nov 2015.
США - дуже велика країна з великою кількістю населення, а, значить, і великою кількістю дебілів.
В США дуже багато психопатів, на жаль при виданні дозволу на зброю питають тільки про зловживання наркотиками, та і не факт що зброя в нього була легальна, також легко можна купити її та не реєструвати
В кого розуму немає, то дивляться токсичні поради в соцмережах, як крутити мужиками, щоб по максимуму з них витиснути. А 1 з тисячі попадеться, котрий не буде терпіти виходки і дасть по морді.