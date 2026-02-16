РУС
21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш убили в США

Еще одну беженку из Украины убили в США: дело Екатерины Товмаш

В штате Северная Каролина (США) была убита 21-летняя беженка из Украины Екатерина Товмаш. В августе 2025 года в этом же штате убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Беженка, которая сбежала от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, была убита в своем собственном доме в Северной Каролине. Это второй случай за последний год, когда украинку, которая является беженкой и находит убежище в Северной Каролине, убивает мужчина", - рассказал брат Екатерины Михаил Товмаш.

Что говорят в полиции?

По данным правоохранителей, подозреваемый - бывший парень девушки - 25-летний Калеб Гайден Фосно. 

Еще одну беженку из Украины убили в США: дело Екатерины Товмаш

Брат Екатерины рассказал, что Фосно приехал из Огайо и проник в дом, где девушка проживала с младшими членами семьи.

Нападавший заставил младших детей разбудить сестру, а затем застрелил Екатерину и ее 28-летнего партнера.

После убийства Фосно скрылся. Впоследствии его задержали правоохранители. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах первой степени.

Известно, что Екатерина Товмаш была родом из Белой Церкви. В США она прожила около двух лет. 

Убийство Ирины Заруцкой

  • Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.
  • По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.
  • Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявили обвинение в убийстве первой степени.
  • На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.
  • Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные СМИ в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.

+15
Отелло б...
показать весь комментарий
16.02.2026 09:39 Ответить
+15
З чого ви взяли, що будинок куплений? Не думаю, що журналісти, яки писали статтю, переймалися наявністю права власності на помешкання.
А лічинки наших корупціонерів навряд чи оселяться в такому місці, як Пн.Кароліна. В них інші апетити та світогляд, їм Маямі подавай.
показать весь комментарий
16.02.2026 10:02 Ответить
+14
у її власному будинку

Нічого так біженка. Така нужденна, що перебігла Атлантику і купила будинок у США.

Галущенко з виводком теж вважався б біженцем, якби його не затримали?
показать весь комментарий
16.02.2026 09:50 Ответить
Отелло б...
показать весь комментарий
16.02.2026 09:39 Ответить
Шекспір завжди живий
показать весь комментарий
16.02.2026 09:42 Ответить
Почекай... Зараз сюди натягнуть "політики" різних відтінків... Та ще й "присмачать" національними особливостями"...І "відсунуть убік" те, що і в Україні, подібного, "побутового отеллізму", повно - прото менший доступ до вогнепальної зброї... Тому частіше пускають в хід ножі, сокири, та інші побутові предмети...
показать весь комментарий
16.02.2026 10:00 Ответить
Звичайна побутова справа, а не випадок расизму як у справі Заруцької.
Так що не вийде відмазати того чорного і зробити вигляд що то не воно. Власне ніхто навіть і не намагається. Ви вигадуєте.
показать весь комментарий
16.02.2026 11:09 Ответить
А ви думаєте, УСІ читають тексти? І УСІ здатні зрозуміть написане? Дехто читає лише "заголовки", і критично зрозуміть написане, нездатні... Я вже давно тут, і бачу, як на подібні речі реагують... Особливо в питаннях, пов"язаних з "криміналом". Є таке поняття - "професійна деформація мислення". Це притаманне спеціалістам окремих професій - педагогам, лікарям, юристам, особливо... Це не "недолік", і не щось "шкідливе" - просто ці люди оцінюють ту чи іншу подію, чи факт, з професійного боку... Згадайте, який "гвалт" піднімається, коли пробую "протверезить" деяких дописувачів, коли обговорюються чиїсь протиправні дії... Бо я роблю висновки, як фахівець, а вони - як ДИЛЕТАНТИ...
показать весь комментарий
16.02.2026 11:21 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2026 13:27 Ответить
Те що сталося у Флориді 10 лютого цього року- там взагалі Шекспір відпочиває . Один 51 річний американець не виніс тягаря нерозділенного кохання і в місті Форт-Лодердейл (це трошки північніше Майямі) застрелив свою колишню співмешканку (деж до речі з Украіни) разом з іі сином. Потім він проіхав більше 200 миль у інше місто Сарасота (це вже узбережжя Мексиканськоі затоки) там у приватному будинку застрелив іі брата і прибиральницю яка в той час робила там прибирання. Через дві години дочекавшись коли в той же будинок повернуться додому батьки своєі колишньоі - застрелив і іх...... Потім наклав на себе руки.....Всі загиблі окрім вбивці були вихідцями з Украіни і росіі.... Так що кохання тут небезпечна річ......
показать весь комментарий
16.02.2026 10:20 Ответить
Один з них - колишній. Ззовні у межах пристойного (за нинішніми моральними нормами), але для християнсько країни - не дуже.
показать весь комментарий
16.02.2026 10:15 Ответить
Там вірність колишнім зберігають роками?
показать весь комментарий
16.02.2026 10:34 Ответить
Не думаю, але ревнощі з боку колишніх - це дуже індивідуально.
показать весь комментарий
16.02.2026 11:00 Ответить
чи ти дурний, чи то сліпий, чи то провокатор москальский(прикриваєшся "загиблими щодня") що не побачив слово "колишній"...чи в тебе одна жінка в житті була? А може жодної? А може думаєш що в 21 рік вона вже рабою "колишнього" стала?
показать весь комментарий
16.02.2026 10:26 Ответить
я вважаю що це новинний сайт, є редакційна політика, сповіщати про новини які варті уваги суспільства, думаю що трагічна смерть дівчини-українки яка тікала від війни і загинула від рук колишнього ревнивця це суспільно важлива інформація. А твої намагання маніпулювати "загиблими" свідчить про твій низький моральний рівень та те що ти жінконенависник, бо жінки тебе не любили...
А те як ти збудився яскраве свідчення що я кажу правду
показать весь комментарий
16.02.2026 10:41 Ответить
у її власному будинку

Нічого так біженка. Така нужденна, що перебігла Атлантику і купила будинок у США.

Галущенко з виводком теж вважався б біженцем, якби його не затримали?
показать весь комментарий
16.02.2026 09:50 Ответить
Власний будинок ще в 19 років. Мабуть заробила, продаючи малину.
показать весь комментарий
16.02.2026 09:54 Ответить
Нє... ну сльозу ж тре вичавити.
показать весь комментарий
16.02.2026 09:56 Ответить
З чого ви взяли, що будинок куплений? Не думаю, що журналісти, яки писали статтю, переймалися наявністю права власності на помешкання.
А лічинки наших корупціонерів навряд чи оселяться в такому місці, як Пн.Кароліна. В них інші апетити та світогляд, їм Маямі подавай.
показать весь комментарий
16.02.2026 10:02 Ответить
Скорее всего имеется ввиду в доме где она живёт. Просто арендованный
показать весь комментарий
16.02.2026 10:15 Ответить
Може бути і таке. Адекватне подання інформації завжди було "сильним" боком журналістів.
Особливо копіпасти західних ЗМІ через гугл-перекладач.
показать весь комментарий
16.02.2026 11:37 Ответить
Герхард яке ти к.нч.н., заздриш як звичайний хо.ол.
показать весь комментарий
16.02.2026 10:26 Ответить
да какая конченая мразь!! убили человека о оно завидует что дом у человека был!!гнида!тфу на тебя!!
показать весь комментарий
16.02.2026 10:48 Ответить
Як на мене, між біженцем та емігрантом є суттєва різниця.

У першому випадку це вимушене бігство, у другому обміркований та спланований переїзд у кращі умови (навіть скориставшися статусом біженця).

Звідти і побутові відмінності.

П.С. Щоб ти розумів, більшість молодих громадян США зараз не можуть собі дозволити власний будинок.
показать весь комментарий
16.02.2026 11:43 Ответить
США- така ж помийна яма, як і Кацапстан
показать весь комментарий
16.02.2026 09:51 Ответить
Наші дурепи думали що американцями можно крутити декільками зразу, як в Україні і тільки не додумалися що в них у всіх є зброя!!!
показать весь комментарий
16.02.2026 09:52 Ответить
1. Не у всіх.
2. Вбити можна і дрючком.
показать весь комментарий
16.02.2026 09:54 Ответить
Ну було б це в Україні,то їх би зарізав кухонним ножем. Чи зарубав сокирою. Чи табуреткою розкатав в млинця. Зброя - лише засіб. Головне - бажання.
показать весь комментарий
16.02.2026 09:56 Ответить
Вбити можно і голими руками тільки це не кожний зможе зробити навіть який і захоче, а з пістолета і дитина може пальнути, розумієте про шо я.
показать весь комментарий
16.02.2026 10:01 Ответить
Звичайно, я вас дуже добре розумію. При наявності валини "поріг входу" значно нижчий. Всі необхідні зусилля - натиснути на гачок.
показать весь комментарий
16.02.2026 14:30 Ответить
В різних регіонах різні закони щодо зброї. Пн Кароліна - це республіканській штат, я там жив (доречі, саме на тій зупинці легкого метро між якою і наступною зарізали Заруцьку). А от в Нью-Джресі де виріс, зброю мало хто має - а навіть хто має, не може її виносити за межі своєї оселі (за вийнятком якщо на стрільбище потренуватися). Якщо спіймають зі стволом на вулиці в Н Дж - одразу 7 років тюрми автоматично.
показать весь комментарий
16.02.2026 12:01 Ответить
Мразь черножопая
показать весь комментарий
16.02.2026 09:55 Ответить
Де?)))
показать весь комментарий
16.02.2026 10:03 Ответить
в білій церкві жила б років 50! вирішила пошукати щастя в сша! такі новини кожного дня про біженців!
показать весь комментарий
16.02.2026 09:56 Ответить
Весь світ крутиться навколо Білої Церкви....
показать весь комментарий
16.02.2026 10:10 Ответить
До речі , КУКЛУС КЛАН , перекладається як Біла Церква...
показать весь комментарий
16.02.2026 10:11 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2026 10:13 Ответить
А я то думав, звідки в них такі білі балахони у вигляді церковного купола! Секрет розкритий!
показать весь комментарий
16.02.2026 14:31 Ответить
З якої мови?
показать весь комментарий
16.02.2026 10:30 Ответить
Ніт.
показать весь комментарий
16.02.2026 10:43 Ответить
Аби що ляпнуть.
показать весь комментарий
16.02.2026 11:16 Ответить
Ось, що пишуть обізнані:

"...Сама назва має досить просте походження. На першій зустрічі, ймовірно, що відбулася в червні 1866 року, де були присутні Френк О. Маккорд, Річард Рід, Джон К. Лестер, Кальвін Джонс, Джон Букер Кеннеді і Джеймс Кроу, обговорювалися можливі назви. Було обговорено кілька варіантів, перш ніж зупинилися на терміні Kuklos, що грецькою означає «коло». Це перетворилося на Ku Klux, а «Klan» було написано з буквою K, тому що навіть переконані расисти не можуть встояти перед привабливістю алітерації. Знову ж таки, це відсилає до франкмасонських традицій та карнавальних образів, які прийняв Клан. Навіть сам термін - "Коло" - необхідно розглядати в контексті "Лицарів Золотого Кола", довоєнної організації, яка часто розглядається як попередник, і з якою порівнювали в перші дні Клану".
Елейн Франц Парсонс. Ku-Klux: The Birth of the Klan During Reconstruction. UNC Press Books, Nov 2015.
показать весь комментарий
16.02.2026 12:52 Ответить
для неї вже некрутиться !
показать весь комментарий
16.02.2026 10:19 Ответить
Точно не Житомира? 😁
показать весь комментарий
16.02.2026 11:46 Ответить
Піся королева не врахувала гарячий характер попереднього кавалера.Інколи це шкодить здоров*ю
показать весь комментарий
16.02.2026 10:05 Ответить
Ой, боже ж ти мій, дівчина і займалась сексом? А-я-яй! А ви монах незайманий?
показать весь комментарий
16.02.2026 10:40 Ответить
Ну , я думаю , що пан має на увазі ситуацію , коли дівчата використовують хлопців для набуття громадянства США. Звісно інколи , за такі кульбіти доводиться платити. У мене 1 знайому вивіз в США хлопець з України , вона зустріла там справжнього американця , а трохи пізніше кинула і його , бо дуже заможного знайшла , тобто така собі кар'єрна драбина яка зроблена звісно з чого. Тепер веде блог, де вчить інших дівчат "излучать тепло и уют" , звісно це може підпалити сраку колишнім 🙃
показать весь комментарий
16.02.2026 11:10 Ответить
Зброю в кожній руки. Ну-ну
показать весь комментарий
16.02.2026 10:10 Ответить
До чого тут це?Чи тобі аби що висрати?вВ огороді бузина а в Києві дядько
показать весь комментарий
16.02.2026 10:13 Ответить
Так в неї не було зброї. От тобі і результат. В інший будинок де живуть коренні американці вбивця б обісрався б лізти
показать весь комментарий
16.02.2026 10:31 Ответить
мусарюга ти сам знаєш що на кримінал йдуть з незареєстрованим стволом
показать весь комментарий
16.02.2026 12:01 Ответить
Калеб, здаєцця мінє, мусульманське ім*я.
показать весь комментарий
16.02.2026 10:10 Ответить
Ти там акуратно осторожнічай....
показать весь комментарий
16.02.2026 10:16 Ответить
Мій однокурсник в далеких 80-х (вже після закінчення ВУЗу) зарубав сокирою дружину і її коханця. З вогнепальною зброєю в сесесері були великі проблеми. Відсидів 10 років. Часи змінюються, а справа Отелло живе і жити буде.
показать весь комментарий
16.02.2026 10:16 Ответить
Если рассуждать честно, ну кого может здыбать беженка или переселенка. Ну в 9 случаев из 10 это будет местный маргинал.
показать весь комментарий
16.02.2026 10:20 Ответить
нудить від довбнів які чи то не бачать слово "колишній", чи то думають що дівчина обравши раз хлопця стає його рабинею назавжди, роблять брудні натяки на дитину, бачу що за начебто "чоловічими" ніками ховаються огидні створіння без честі та гідності ...
показать весь комментарий
16.02.2026 10:29 Ответить
Шкода молоду дівчину!
США - дуже велика країна з великою кількістю населення, а, значить, і великою кількістю дебілів.
показать весь комментарий
16.02.2026 10:32 Ответить
обережно, хвойди!
показать весь комментарий
16.02.2026 10:58 Ответить
От він справжній заграничний принц,який росте матеріально,развіваєтЦЦа і боготворить свою женШину.Не те що ніЩеброди українські чоловіки.
показать весь комментарий
16.02.2026 10:59 Ответить
має базовий мінімум підготовки по стрільбі і боготворить закон про вільне володіння зброєю.
показать весь комментарий
16.02.2026 11:48 Ответить
Оце не пощастило дівчині зустріти на життєвому шляху психопата-вбивцю. Бідна дитина. Співчуття рідним
показать весь комментарий
16.02.2026 11:15 Ответить
Може йому не пощастило зустріти шалаву??
показать весь комментарий
16.02.2026 12:00 Ответить
Як взагалі можна додуматись порівнювати ці випадки? То треба бути моральною потворою, щоби ставити це вбивство в один ряд з трагедією Ірини Заруцької.
показать весь комментарий
16.02.2026 11:25 Ответить
де ви бачили "порівняння"?
показать весь комментарий
16.02.2026 11:49 Ответить
Наступний крок - вбивство "біженки" наркодилером або сутенером.
показать весь комментарий
16.02.2026 11:49 Ответить
Битовуха! В Україні таке щодня, вже не кажучи про фронт і тиша!! А тут якусь гуляшу і новина для джурнашлюх
показать весь комментарий
16.02.2026 11:59 Ответить
Вона не біженка яка втекла від війни а шалава, яка скористалася ситуацією в державі
показать весь комментарий
16.02.2026 12:06 Ответить
дурачок, тепер сяде надовго, краще б іншу українську дівчину знайшов, їх там багато, вони всім дають, кому не лінь
показать весь комментарий
16.02.2026 12:29 Ответить
Б.. люди ви геть зрозуму з'їджаєте реально стільки гівна вилили, в 19 років там розуму ще ноль, могла легко психопата знайти у нас такі потім бігають погрожують або прирізати можуть, хтось читає що жила з родичами, пише молодших дітей розбудити сестру, це ж ... пц на очах у них...

В США дуже багато психопатів, на жаль при виданні дозволу на зброю питають тільки про зловживання наркотиками, та і не факт що зброя в нього була легальна, також легко можна купити її та не реєструвати
показать весь комментарий
16.02.2026 12:41 Ответить
19 - це вже доросла тьотя, котра на піку своєї краси і знає що робити, щоб в гарне життя за рахунок того, що природа дала.
В кого розуму немає, то дивляться токсичні поради в соцмережах, як крутити мужиками, щоб по максимуму з них витиснути. А 1 з тисячі попадеться, котрий не буде терпіти виходки і дасть по морді.
показать весь комментарий
16.02.2026 15:54 Ответить
 
 