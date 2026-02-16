21-летнюю беженку из Украины Екатерину Товмаш убили в США

В штате Северная Каролина (США) была убита 21-летняя беженка из Украины Екатерина Товмаш. В августе 2025 года в этом же штате убили 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Беженка, которая сбежала от войны в Украине в поисках безопасности в Соединенных Штатах, была убита в своем собственном доме в Северной Каролине. Это второй случай за последний год, когда украинку, которая является беженкой и находит убежище в Северной Каролине, убивает мужчина", - рассказал брат Екатерины Михаил Товмаш.

Читайте также: В Италии нашли мертвым известного украинского банкира: полиция расследует убийство. Что известно?

Что говорят в полиции?

По данным правоохранителей, подозреваемый - бывший парень девушки - 25-летний Калеб Гайден Фосно.

Брат Екатерины рассказал, что Фосно приехал из Огайо и проник в дом, где девушка проживала с младшими членами семьи.

Нападавший заставил младших детей разбудить сестру, а затем застрелил Екатерину и ее 28-летнего партнера.

После убийства Фосно скрылся. Впоследствии его задержали правоохранители. Ему предъявлено обвинение в двух убийствах первой степени.

Известно, что Екатерина Товмаш была родом из Белой Церкви. В США она прожила около двух лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинку убили в парке Берлина: полиция задержала подозреваемого мужчину, он тоже украинец

Убийство Ирины Заруцкой

Об убийстве Ирины Заруцкой 23 августа 2025 года сообщил департамент полиции в городе Шарлотт.

По данным правоохранителей, 23-летнюю девушку смертельно ранили ножом. Также в сети было обнародовано видео нападения.

Был арестован подозреваемый в нападении - 34-летний Декарлос Браун-младший. Его доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Брауну предъявили обвинение в убийстве первой степени.

На платформе GoFundMe, где собирают средства для семьи Ирины, отмечается, что девушка приехала в США из-за войны РФ против Украины.

Администрация президента США Дональда Трампа обвинила американские либеральные СМИ в том, что они замалчивали факт убийства Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина.

Читайте: Мурал в честь убитой украинской беженки Заруцкой появился в США. ФОТОрепортаж