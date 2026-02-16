Убийство украинки Екатерины Товмаш в США: посольство сотрудничает с полицией в расследовании

Посольство Украины в США сотрудничает с Офисом шерифа округа Мур в Северной Каролине, который расследует убийство 21-летней украинской беженки Екатерины Товмаш.

Реакция посольства

Украинская гражданка Екатерина Товмаш, которая переехала в США как беженка из-за войны в Украине, была застрелена 14 февраля в Северной Каролине. Ее гибель стала вторым случаем за последний год, когда украинская беженка была убита в этом штате.

Посольство Украины в США взаимодействует с Офисом шерифа округа Мур, который проводит расследование, а также принимает меры для поддержки и контакта с семьей погибшей украинки.

Что известно об убийстве Екатерины Товмаш в США

По данным следствия, подозреваемым является 25-летний бывший парень Товмаш, который приехал из Огайо и проник в дом, где проживала Екатерина с младшими членами семьи. Во время нападения погибла сама украинка и ее 28-летний партнер.

Дети во время инцидента не пострадали. После преступления подозреваемый сбежал, но впоследствии был задержан правоохранителями и обвинен в двух убийствах первой степени.

Екатерина Товмаш была родом из Белой Церкви и прожила в Соединенных Штатах около двух лет, ее семья уехала за границу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Посольство продолжает следить за ходом расследования и координирует все необходимые действия для поддержки семьи погибшей девушки.

