Убийство украинки Екатерины Товмаш в США: посольство сотрудничает с полицией в расследовании

Екатерина Товмаш

Посольство Украины в США сотрудничает с Офисом шерифа округа Мур в Северной Каролине, который расследует убийство 21-летней украинской беженки Екатерины Товмаш.

Реакция посольства

Украинская гражданка Екатерина Товмаш, которая переехала в США как беженка из-за войны в Украине, была застрелена 14 февраля в Северной Каролине. Ее гибель стала вторым случаем за последний год, когда украинская беженка была убита в этом штате.

Посольство Украины в США взаимодействует с Офисом шерифа округа Мур, который проводит расследование, а также принимает меры для поддержки и контакта с семьей погибшей украинки.

Что известно об убийстве Екатерины Товмаш в США

  • По данным следствия, подозреваемым является 25-летний бывший парень Товмаш, который приехал из Огайо и проник в дом, где проживала Екатерина с младшими членами семьи. Во время нападения погибла сама украинка и ее 28-летний партнер.
  • Дети во время инцидента не пострадали. После преступления подозреваемый сбежал, но впоследствии был задержан правоохранителями и обвинен в двух убийствах первой степени.
  • Екатерина Товмаш была родом из Белой Церкви и прожила в Соединенных Штатах около двух лет, ее семья уехала за границу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Посольство продолжает следить за ходом расследования и координирует все необходимые действия для поддержки семьи погибшей девушки.

Страшненьке фото. Невдала спроба зобразити американську (голівудську) посмішку.
16.02.2026 21:01 Ответить
Да, якось це виглядає не дуже.
16.02.2026 21:05 Ответить
Її бувший хлопець сім годин їхав на авто з штату Огайо до Північної Кароліни, щоб вбити її та її коханця у ліжку.
За два тижні до цього, він пропонував їй одружитися але вона відмовилася йому, сказала, що не готова. Але вже мала нового хлопа коханця.
16.02.2026 21:13 Ответить
все буває, на жаль і таке.
16.02.2026 21:29 Ответить
 
 