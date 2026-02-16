Убийство украинки Екатерины Товмаш в США: посольство сотрудничает с полицией в расследовании
Посольство Украины в США сотрудничает с Офисом шерифа округа Мур в Северной Каролине, который расследует убийство 21-летней украинской беженки Екатерины Товмаш.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Реакция посольства
Украинская гражданка Екатерина Товмаш, которая переехала в США как беженка из-за войны в Украине, была застрелена 14 февраля в Северной Каролине. Ее гибель стала вторым случаем за последний год, когда украинская беженка была убита в этом штате.
Посольство Украины в США взаимодействует с Офисом шерифа округа Мур, который проводит расследование, а также принимает меры для поддержки и контакта с семьей погибшей украинки.
Что известно об убийстве Екатерины Товмаш в США
- По данным следствия, подозреваемым является 25-летний бывший парень Товмаш, который приехал из Огайо и проник в дом, где проживала Екатерина с младшими членами семьи. Во время нападения погибла сама украинка и ее 28-летний партнер.
- Дети во время инцидента не пострадали. После преступления подозреваемый сбежал, но впоследствии был задержан правоохранителями и обвинен в двух убийствах первой степени.
- Екатерина Товмаш была родом из Белой Церкви и прожила в Соединенных Штатах около двух лет, ее семья уехала за границу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Посольство продолжает следить за ходом расследования и координирует все необходимые действия для поддержки семьи погибшей девушки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За два тижні до цього, він пропонував їй одружитися але вона відмовилася йому, сказала, що не готова. Але вже мала нового хлопа коханця.