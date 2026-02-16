У Брюсселі відключили ШІ на планшетах євродепутатів

Європейський парламент тимчасово відключив функції штучного інтелекту на робочих пристроях посадовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico, який посилається на внутрішній лист установи.

Рішення стосується корпоративних планшетів членів Європейського парламенту. Повідомлення з цього приводу було розіслане у понеділок, 16 лютого.

Причини відключення інструментів ШІ

В ІТ-службі Європарламенту пояснили, що не можуть гарантувати належний рівень захисту даних. Частина інструментів ШІ використовує хмарні сервіси для обробки інформації.

У листі служби підтримки e-MEP зазначено: "Деякі з цих функцій використовують хмарні сервіси для виконання завдань, які можна було б виконувати локально, відправляючи дані за межі пристрою".

Фахівці наголосили, що повний обсяг переданих даних ще оцінюється. До завершення перевірки функції залишатимуться вимкненими.

ІТ-відділ парламенту провів оцінку потенційних ризиків. За її результатами вирішили обмежити використання вбудованих можливостей штучного інтелекту.

Позиція парламенту та контекст

У пресслужбі Європарламенту заявили, що постійно відстежують кіберзагрози. Там запевнили, що оперативно вживають заходів для захисту інформації.

Рішення ухвалене на тлі активного впровадження ШІ в ЄС.

