У Брюсселі відключили ШІ на планшетах євродепутатів
Європейський парламент тимчасово відключив функції штучного інтелекту на робочих пристроях посадовців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Politico, який посилається на внутрішній лист установи.
Рішення стосується корпоративних планшетів членів Європейського парламенту. Повідомлення з цього приводу було розіслане у понеділок, 16 лютого.
Причини відключення інструментів ШІ
В ІТ-службі Європарламенту пояснили, що не можуть гарантувати належний рівень захисту даних. Частина інструментів ШІ використовує хмарні сервіси для обробки інформації.
У листі служби підтримки e-MEP зазначено: "Деякі з цих функцій використовують хмарні сервіси для виконання завдань, які можна було б виконувати локально, відправляючи дані за межі пристрою".
Фахівці наголосили, що повний обсяг переданих даних ще оцінюється. До завершення перевірки функції залишатимуться вимкненими.
ІТ-відділ парламенту провів оцінку потенційних ризиків. За її результатами вирішили обмежити використання вбудованих можливостей штучного інтелекту.
Позиція парламенту та контекст
У пресслужбі Європарламенту заявили, що постійно відстежують кіберзагрози. Там запевнили, що оперативно вживають заходів для захисту інформації.
Рішення ухвалене на тлі активного впровадження ШІ в ЄС.
