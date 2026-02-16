РУС
В Брюсселе отключили ИИ на планшетах евродепутатов

В Европарламенте отключили ИИ

Европейский парламент временно отключил функции искусственного интеллекта на рабочих устройствах чиновников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Politico, который ссылается на внутреннее письмо учреждения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение касается корпоративных планшетов членов Европейского парламента. Сообщение по этому поводу было разослано в понедельник, 16 февраля.

Причины отключения инструментов ИИ

В IТ-службе Европарламента объяснили, что не могут гарантировать надлежащий уровень защиты данных. Часть инструментов ИИ использует облачные сервисы для обработки информации.

В письме службы поддержки e-MEP указано: "Некоторые из этих функций используют облачные сервисы для выполнения задач, которые можно было бы выполнять локально, отправляя данные за пределы устройства".

Специалисты подчеркнули, что полный объем переданных данных еще оценивается. До завершения проверки функции будут оставаться отключенными.

IТ-отдел парламента провел оценку потенциальных рисков. По ее результатам решили ограничить использование встроенных возможностей искусственного интеллекта.

Читайте также: В Украине с помощью ИИ планируют сократить количество лишних государственных услуг

Позиция парламента и контекст

В пресс-службе Европарламента заявили, что постоянно отслеживают киберугрозы. Там заверили, что оперативно принимают меры для защиты информации.

Решение принято на фоне активного внедрения ИИ в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уменьшение зависимости от Visa и Mastercard: Европарламент поддержал запуск цифрового евро

Автор: 

Европарламент (182) интернет (93) искусственный интеллект (39)
Фраза «щоб дурість кожного видно було» походить від відомого історичного анекдоту про Петра I, який нібито заборонив боярам читати з папірця, аби їхня неосвіченість стала очевидною. Вираз використовується для опису ситуацій, коли пряма мова або дії викривають справжній рівень компетентності людини.
16.02.2026 21:47 Ответить
Правильно сделали. А то гляди ИИ скоро и евродепутатов заменит.
16.02.2026 22:00 Ответить
Скайнет не должен победить).
16.02.2026 22:29 Ответить
Ии тупой и ограниченный инструмент поиска данных "под юзера"
16.02.2026 23:52 Ответить
 
 