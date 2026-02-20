Міжнародна премія з документалістики імені Руслана Ганущака: стартував прийом робіт

Фундація документалістики Руслана Ганущака розпочинає збір заявок на здобуття однойменної Міжнародної премії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Міжнародна премія імені Руслана Ганущака

Це щорічна українська відзнака для документалістів російсько-української війни, яка вручається 14 квітня, у день його народження, на вшанування пам’яті журналіста й добровольця 92-ї штурмової бригади, що загинув під час виконання професійного обов’язку.

Метою Премії є відзначення авторів за мужність, професіоналізм, етичну відповідальність і суспільний вплив їхніх робіт, а також привернення уваги до документалістики як важливого інструменту збереження історичної пам’яті під час війни.

Премія може вручатися в одній або кількох номінаціях:

"Герой у кадрі" — за найсильніший образ (фото або відео) з передової або зони бойових дій.

— за найсильніший образ (фото або відео) з передової або зони бойових дій. "Документалістика гідності" — за документальну історію про гідність цивільних, військових чи волонтерів під час війни.

— за документальну історію про гідність цивільних, військових чи волонтерів під час війни. "Нагорода імені Руслана Ганущака" — за проєкт, присвячений збереженню памʼяті про загиблих захисників і ключові епізоди спротиву.

— за проєкт, присвячений збереженню памʼяті про загиблих захисників і ключові епізоди спротиву. "Світло майбутнього" — для молодих документалістів до 30 років.

— для молодих документалістів до 30 років. Спеціальна відзнака "Тиша у війні" — за кадри людяності та краси, що контрастують з реаліями війни.

— за кадри людяності та краси, що контрастують з реаліями війни. "Кіно-слово" — за документальні есе, щоденники та авторські рефлексії.

— за документальні есе, щоденники та авторські рефлексії. "Відкриття року" — для авторів, які стали помітним відкриттям у документалістиці.

ХТО МОЖЕ СТАТИ ЛАУРЕАТОМ?

На здобуття Премії можуть претендувати оператори, фотографи, відеографи, репортери, кореспонденти та документалісти, які:

працюють у зоні бойових дій або в умовах, прирівняних до фронтових;

документують війну та її наслідки в Україні;

демонструють мужність, професіоналізм і дотримання етичних стандартів;

створюють матеріали з високою документальною, суспільною та художньою цінністю.

Наявність профільної освіти не є обовʼязковою умовою.

Лауреатів визначає Експертна рада, до складу якої входять експерти Фундації та запрошені представники медійної й культурної спільноти.

Оцінювання робіт відбувається за такими критеріями:

професійна майстерність та зміст;

документальна цінність;

особиста участь і прояв мужності;

емоційний та ціннісний вплив;

Лауреати отримують:

почесну статуетку, розроблену українським митцем;

грошову премію в еквіваленті 1000 доларів США (якщо інше не визначено рішенням Фундації).

(якщо інше не визначено рішенням Фундації). подальша інформаційна та публічна підтримка лауреата.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

до 1 березня — прийом заявок

— прийом заявок 14 квітня — оголошення результатів і вручення Премії

Заявки приймаються на сайті Фундації: https://ruslanganushchak.org/uk/award/

Більше про Руслана Ганущака та фундацію

Руслан Ганущак — документаліст, журналіст та доброволець, чий творчий шлях став хронікою боротьби України за свободу. Його життя розділилося на "до" і "після" у грудні 2013-го, коли він став активним учасником Революції Гідності.

Працюючи журналістом SPILNO.tv та співпрацюючи з німецьким Першим каналом, Руслан поєднував роботу оператора з нічними чергуваннями у варті афганського підрозділу "Ветерани з народом". Він був у самому епіцентрі подій: від протистоянь на Грушевського, де отримав осколкове поранення, до трагічних розстрілів на Інститутській 20 лютого.

Саме Руслан зафіксував на відео момент загибелі Героїв Небесної Сотні Ігоря Дмитріва та Андрія Дигдаловича. Його кадри стали основою фільму "Майдан. Перезавантаження" та увійшли до номінованої на "Оскар" стрічки Winter on Fire. Відзняті матеріали Руслан передав до Генпрокуратури як докази у справах про злочини проти майданівців.

З 2014 року фіксував злочини агресора у найгарячіших точках (Широкине, Мар'їнка, Іловайськ). Автор фільмів "Два дні в Іловайську" та "Брат за брата". Після початку повномасштабного вторгнення працював оператором каналу "1+1", висвітлюючи бої на Київщині та Чернігівщині. За мужність нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (посмертно) та державними відзнаками.

Фундація заснована БФ "FRAC" спільно з родиною Руслана для підтримки документалістів, допомоги родинам загиблих авторів та розвитку молодих митців.

Читайте також: Український народ отримає премію Евальда фон Кляйста