Международная премия по документалистике имени Руслана Ганущака: стартовал прием работ

Фонд документалистики Руслана Ганущака начинает сбор заявок на получение одноименной Международной премии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Международная премия имени Руслана Ганущака

Это ежегодная украинская награда для документалистов российско-украинской войны, которая вручается 14 апреля, в день его рождения, в честь памяти журналиста и добровольца 92-й штурмовой бригады, погибшего при исполнении профессионального долга.

Целью премии является награждение авторов за мужество, профессионализм, этическую ответственность и общественное влияние их работ, а также привлечение внимания к документалистике как важному инструменту сохранения исторической памяти во время войны.

Премия может вручаться в одной или нескольких номинациях:

"Герой в кадре" — за самый сильный образ (фото или видео) с передовой или зоны боевых действий.

— за самый сильный образ (фото или видео) с передовой или зоны боевых действий. "Документалистика достоинства" — за документальную историю о достоинстве гражданских, военных или волонтеров во время войны.

— за документальную историю о достоинстве гражданских, военных или волонтеров во время войны. "Награда имени Руслана Ганущака" — за проект, посвященный сохранению памяти о погибших защитниках и ключевых эпизодах сопротивления.

— за проект, посвященный сохранению памяти о погибших защитниках и ключевых эпизодах сопротивления. "Свет будущего" — для молодых документалистов до 30 лет.

— для молодых документалистов до 30 лет. Специальная награда "Тишина в войне" — за кадры человечности и красоты, контрастирующие с реалиями войны.

— за кадры человечности и красоты, контрастирующие с реалиями войны. "Кино-слово" — за документальные эссе, дневники и авторские рефлексии.

— за документальные эссе, дневники и авторские рефлексии. "Открытие года" — для авторов, которые стали заметным открытием в документалистике.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ЛАУРЕАТОМ?

На получение Премии могут претендовать операторы, фотографы, видеографы, репортеры, корреспонденты и документалисты, которые:

работают в зоне боевых действий или в условиях, приравненных к фронтовым;

документируют войну и ее последствия в Украине;

демонстрируют мужество, профессионализм и соблюдение этических стандартов;

создают материалы с высокой документальной, общественной и художественной ценностью.

Наличие профильного образования не является обязательным условием.

Лауреатов определяет Экспертный совет, в состав которого входят эксперты Фонда и приглашенные представители медийного и культурного сообщества.

Оценка работ происходит по следующим критериям:

профессиональное мастерство и содержание;

документальная ценность;

личное участие и проявление мужества;

эмоциональное и ценностное воздействие;

Лауреаты получают:

почетную статуэтку, разработанную украинским художником;

денежную премию в эквиваленте 1000 долларов США (если иное не определено решением Фонда).

(если иное не определено решением Фонда). дальнейшая информационная и публичная поддержка лауреата.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:

до 1 марта — прием заявок

— прием заявок 14 апреля — объявление результатов и вручение Премии

Заявки принимаются на сайте Фонда: https://ruslanganushchak.org/uk/award/

Больше о Руслане Ганущаке и фонде

Руслан Ганущак — документалист, журналист и доброволец, чей творческий путь стал хроникой борьбы Украины за свободу. Его жизнь разделилась на "до" и "после" в декабре 2013 года, когда он стал активным участником Революции Достоинства.

Работая журналистом SPILNO.tv и сотрудничая с немецким Первым каналом, Руслан совмещал работу оператора с ночными дежурствами в страже афганского подразделения "Ветераны с народом". Он был в самом эпицентре событий: от противостояний на Грушевского, где получил осколочное ранение, до трагических расстрелов на Институтской 20 февраля.

Именно Руслан зафиксировал на видео момент гибели Героев Небесной Сотни Игоря Дмитрива и Андрея Дигдаловича. Его кадры стали основой фильма "Майдан. Перезагрузка" и вошли в номинированную на "Оскар" ленту Winter on Fire. Снятые материалы Руслан передал в Генпрокуратуру как доказательства по делам о преступлениях против майдановцев.

С 2014 года фиксировал преступления агрессора в самых горячих точках (Широкино, Марьинка, Иловайск). Автор фильмов "Два дня в Иловайске" и "Брат за брата". После начала полномасштабного вторжения работал оператором канала "1+1", освещая бои в Киевской и Черниговской областях. За мужество награжден орденом "За заслуги" III степени (посмертно) и государственными наградами.

Фонд основан БФ "FRAC" совместно с семьей Руслана для поддержки документалистов, помощи семьям погибших авторов и развития молодых творцов.

Читайте также: Украинский народ получит премию Эвальда фон Кляйста