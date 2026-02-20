Международная премия по документалистике имени Руслана Ганущака: стартовал прием работ
Фонд документалистики Руслана Ганущака начинает сбор заявок на получение одноименной Международной премии.
Международная премия имени Руслана Ганущака
Это ежегодная украинская награда для документалистов российско-украинской войны, которая вручается 14 апреля, в день его рождения, в честь памяти журналиста и добровольца 92-й штурмовой бригады, погибшего при исполнении профессионального долга.
Целью премии является награждение авторов за мужество, профессионализм, этическую ответственность и общественное влияние их работ, а также привлечение внимания к документалистике как важному инструменту сохранения исторической памяти во время войны.
Премия может вручаться в одной или нескольких номинациях:
- "Герой в кадре" — за самый сильный образ (фото или видео) с передовой или зоны боевых действий.
- "Документалистика достоинства" — за документальную историю о достоинстве гражданских, военных или волонтеров во время войны.
- "Награда имени Руслана Ганущака" — за проект, посвященный сохранению памяти о погибших защитниках и ключевых эпизодах сопротивления.
- "Свет будущего" — для молодых документалистов до 30 лет.
- Специальная награда "Тишина в войне" — за кадры человечности и красоты, контрастирующие с реалиями войны.
- "Кино-слово" — за документальные эссе, дневники и авторские рефлексии.
- "Открытие года" — для авторов, которые стали заметным открытием в документалистике.
КТО МОЖЕТ СТАТЬ ЛАУРЕАТОМ?
На получение Премии могут претендовать операторы, фотографы, видеографы, репортеры, корреспонденты и документалисты, которые:
- работают в зоне боевых действий или в условиях, приравненных к фронтовым;
- документируют войну и ее последствия в Украине;
- демонстрируют мужество, профессионализм и соблюдение этических стандартов;
- создают материалы с высокой документальной, общественной и художественной ценностью.
Наличие профильного образования не является обязательным условием.
Лауреатов определяет Экспертный совет, в состав которого входят эксперты Фонда и приглашенные представители медийного и культурного сообщества.
Оценка работ происходит по следующим критериям:
- профессиональное мастерство и содержание;
- документальная ценность;
- личное участие и проявление мужества;
- эмоциональное и ценностное воздействие;
Лауреаты получают:
- почетную статуэтку, разработанную украинским художником;
- денежную премию в эквиваленте 1000 долларов США (если иное не определено решением Фонда).
- дальнейшая информационная и публичная поддержка лауреата.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
- до 1 марта — прием заявок
- 14 апреля — объявление результатов и вручение Премии
Заявки принимаются на сайте Фонда: https://ruslanganushchak.org/uk/award/
Больше о Руслане Ганущаке и фонде
Руслан Ганущак — документалист, журналист и доброволец, чей творческий путь стал хроникой борьбы Украины за свободу. Его жизнь разделилась на "до" и "после" в декабре 2013 года, когда он стал активным участником Революции Достоинства.
Работая журналистом SPILNO.tv и сотрудничая с немецким Первым каналом, Руслан совмещал работу оператора с ночными дежурствами в страже афганского подразделения "Ветераны с народом". Он был в самом эпицентре событий: от противостояний на Грушевского, где получил осколочное ранение, до трагических расстрелов на Институтской 20 февраля.
Именно Руслан зафиксировал на видео момент гибели Героев Небесной Сотни Игоря Дмитрива и Андрея Дигдаловича. Его кадры стали основой фильма "Майдан. Перезагрузка" и вошли в номинированную на "Оскар" ленту Winter on Fire. Снятые материалы Руслан передал в Генпрокуратуру как доказательства по делам о преступлениях против майдановцев.
С 2014 года фиксировал преступления агрессора в самых горячих точках (Широкино, Марьинка, Иловайск). Автор фильмов "Два дня в Иловайске" и "Брат за брата". После начала полномасштабного вторжения работал оператором канала "1+1", освещая бои в Киевской и Черниговской областях. За мужество награжден орденом "За заслуги" III степени (посмертно) и государственными наградами.
Фонд основан БФ "FRAC" совместно с семьей Руслана для поддержки документалистов, помощи семьям погибших авторов и развития молодых творцов.
