Є багато викликів з ТЦК. Доручив Федорову знайти більш технологічний підхід, - Зеленський

Росія експлуатує проблеми з мобілізацією в Україні, щоб посіяти паніку всередині держави, залучаючи навіть штучний інтелект.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ворог використовує будь-які помилки та складні ситуації для поширення дезінформації

"Безумовно, є багато викликів з ТЦК, але також є багато дезінформації, багато ШІ (штучного інтелекту. - Ред.) Росія зробила це спеціально, щоб максимально показувати, що Україна всіх бусифікує, хоча це не є чистою правдою", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, важливо розуміти, що ворог використовує будь-яку помилку чи складну ситуацію для роздмухування паніки всередині країни.

Міністерству оборони доручено застосувати технологічний підхід

"Міністерству оборони доручено прояснити це питання (мобілізації. - ред.), знайти більш технологічний підхід. Побачимо, як впорається міністр. Ми будемо підтримувати їх у будь-який спосіб", - додав президент.