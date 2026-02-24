Є багато викликів з ТЦК. Доручив Федорову знайти більш технологічний підхід, - Зеленський
Росія експлуатує проблеми з мобілізацією в Україні, щоб посіяти паніку всередині держави, залучаючи навіть штучний інтелект.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Ворог використовує будь-які помилки та складні ситуації для поширення дезінформації
"Безумовно, є багато викликів з ТЦК, але також є багато дезінформації, багато ШІ (штучного інтелекту. - Ред.) Росія зробила це спеціально, щоб максимально показувати, що Україна всіх бусифікує, хоча це не є чистою правдою", - заявив Зеленський.
За словами глави держави, важливо розуміти, що ворог використовує будь-яку помилку чи складну ситуацію для роздмухування паніки всередині країни.
Міністерству оборони доручено застосувати технологічний підхід
"Міністерству оборони доручено прояснити це питання (мобілізації. - ред.), знайти більш технологічний підхід. Побачимо, як впорається міністр. Ми будемо підтримувати їх у будь-який спосіб", - додав президент.
Ось тут він на диво не збрехав. Його друзів з кварталу, дітей депутатів та тих хто може відкупитися дійсно не бусифікують.
Треба ерму зірку героя дати,за впровадження "тих викликів",які в народі називаються одним словом "бус-ція".
Ну і звісно що через те що стадо мусорви і прокурворів не спішить шукати СЗЧшників.
А ще,нехай Сир. повідомить ,скільки сзч і не сзч,але не вмотивованих,через оці сумнозвісні "виклики тцк".
А винен всьому вгк,через якого ерм. ввів,запозичне з Колумбії,таке ганебне явище.
«Досвід і Росії, і наш показує, що традиційний підхід до мобілізації в ******** війні вже абсолютно себе вичерпав», - зазначив ексголовком.
За його словами, ця тривала та високоінтенсивна війна продемонструвала, що найціннішим ресурсом є саме люди, адже їхнє відновлення потребує значно більше часу, ніж виробництво техніки, і швидко компенсувати такі втрати на полі бою неможливо.
«По-друге, виходячи з того, що поле бою стало прозорим і контролюється в автоматичному режимі роботами, вірогідність виживання саме людини вже не залежить від якості її підготовки та веде до неминучих втрат, що вимагає дистанціювання людини від цієї kill zone», - пояснив посол.
Він також зазначив, що український досвід підтверджує: мобілізація є надзвичайно чутливою темою, яка впливає на стійкість суспільства у війні на виснаження та готовність її підтримувати. Саме тому, за словами Залужного, Росія не поспішає оголошувати масштабну мобілізацію.
Майбутні війни, вважає він, навряд чи передбачатимуть масові багатомільйонні мобілізації.«Йдеться більше про технологічну та економічну мобілізацію як запоруку нерозривного процесу забезпечення і підтримання технологічної переваги над противником», - пояснив ексголовком.
Стоп, а чого тоді Україна так не робить? Чого не проводить масштабних ІПСО для дискретизації набору на кацапії? Чого не задіює ШІ, щоб у них там теж зʼявлялись купи відео з бусіками і ловлею? 🤔