Есть много вызовов с ТЦК. Поручил Федорову найти более технологичный подход, - Зеленский
Россия эксплуатирует проблемы с мобилизацией в Украине, чтобы посеять панику внутри государства, привлекая даже искусственный интеллект.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Враг использует любые ошибки и сложные ситуации для распространения дезинформации
"Безусловно, есть много вызовов с ТЦК, но также есть много дезинформации, много ИИ (искусственного интеллекта. - Ред.) Россия сделала это специально, чтобы максимально показать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не является чистой правдой", - заявил Зеленский.
По словам главы государства, важно понимать, что враг использует любую ошибку или сложную ситуацию для раздувания паники внутри страны.
Министерству обороны поручено применить технологический подход
"Министерству обороны поручено прояснить этот вопрос (мобилизации. - ред.), найти более технологичный подход. Посмотрим, как справится министр. Мы будем поддерживать их любым способом", - добавил президент.
що, може бути технологічніше, чим десять биків в балаклавах на одного доходягу?
потрібен дрон людолов.
безшумний та скоросний.
от я, не знаю скільки биків на кацапії.
а, ти звідки знаєш?
у засране вікно, кожного дня бачиш?
поруч з тобою.
тільки у мене інше завдання.
я, вишукую зелених дегенератів. знайшов.
привіт.
Ось тут він на диво не збрехав. Його друзів з кварталу, дітей депутатів та тих хто може відкупитися дійсно не бусифікують.
Треба ерму зірку героя дати,за впровадження "тих викликів",які в народі називаються одним словом "бус-ція".
Ну і звісно що через те що стадо мусорви і прокурворів не спішить шукати СЗЧшників.
А ще,нехай Сир. повідомить ,скільки сзч і не сзч,але не вмотивованих,через оці сумнозвісні "виклики тцк".
А винен всьому вгк,через якого ерм. ввів,запозичне з Колумбії,таке ганебне явище.
«Досвід і Росії, і наш показує, що традиційний підхід до мобілізації в ******** війні вже абсолютно себе вичерпав», - зазначив ексголовком.
За його словами, ця тривала та високоінтенсивна війна продемонструвала, що найціннішим ресурсом є саме люди, адже їхнє відновлення потребує значно більше часу, ніж виробництво техніки, і швидко компенсувати такі втрати на полі бою неможливо.
«По-друге, виходячи з того, що поле бою стало прозорим і контролюється в автоматичному режимі роботами, вірогідність виживання саме людини вже не залежить від якості її підготовки та веде до неминучих втрат, що вимагає дистанціювання людини від цієї kill zone», - пояснив посол.
Він також зазначив, що український досвід підтверджує: мобілізація є надзвичайно чутливою темою, яка впливає на стійкість суспільства у війні на виснаження та готовність її підтримувати. Саме тому, за словами Залужного, Росія не поспішає оголошувати масштабну мобілізацію.
Майбутні війни, вважає він, навряд чи передбачатимуть масові багатомільйонні мобілізації.«Йдеться більше про технологічну та економічну мобілізацію як запоруку нерозривного процесу забезпечення і підтримання технологічної переваги над противником», - пояснив ексголовком.
Стоп, а чого тоді Україна так не робить? Чого не проводить масштабних ІПСО для дискретизації набору на кацапії? Чого не задіює ШІ, щоб у них там теж зʼявлялись купи відео з бусіками і ловлею? 🤔