Новости Нарушение ТЦК прав человека
5 101 55

Есть много вызовов с ТЦК. Поручил Федорову найти более технологичный подход, - Зеленский

Тецекашники проводят мероприятия оповещения

Россия эксплуатирует проблемы с мобилизацией в Украине, чтобы посеять панику внутри государства, привлекая даже искусственный интеллект.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг использует любые ошибки и сложные ситуации для распространения дезинформации

"Безусловно, есть много вызовов с ТЦК, но также есть много дезинформации, много ИИ (искусственного интеллекта. - Ред.) Россия сделала это специально, чтобы максимально показать, что Украина всех бусифицирует, хотя это не является чистой правдой", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, важно понимать, что враг использует любую ошибку или сложную ситуацию для раздувания паники внутри страны.

Министерству обороны поручено применить технологический подход

"Министерству обороны поручено прояснить этот вопрос (мобилизации. - ред.), найти более технологичный подход. Посмотрим, как справится министр. Мы будем поддерживать их любым способом", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (10583) мобилизация (1369) ТЦК (745)
Топ комментарии
+41
хммм.....
що, може бути технологічніше, чим десять биків в балаклавах на одного доходягу?
24.02.2026 12:46 Ответить
+35
блюванув
24.02.2026 12:46 Ответить
+33
А ти мобілізуй свої кварталівських заброньованих патріотів.
24.02.2026 12:47 Ответить
блюванув
24.02.2026 12:46 Ответить
хммм.....
що, може бути технологічніше, чим десять биків в балаклавах на одного доходягу?
24.02.2026 12:46 Ответить
дрон зі скидами...
24.02.2026 12:57 Ответить
нєнє!
потрібен дрон людолов.
безшумний та скоросний.
24.02.2026 12:59 Ответить
Так це тому, що у вас на роісії биків багато.
24.02.2026 14:27 Ответить
отакої!
от я, не знаю скільки биків на кацапії.
а, ти звідки знаєш?
у засране вікно, кожного дня бачиш?
24.02.2026 14:31 Ответить
От зараз одного такого зар..го бачу
24.02.2026 14:32 Ответить
Ти само де в окопі чи по карпатах гасаєш за вівіями та контробанду таскаєш мадярам і словакам
24.02.2026 14:50 Ответить
звісно в диванно експертному окопі!
поруч з тобою.
тільки у мене інше завдання.
я, вишукую зелених дегенератів. знайшов.
привіт.
24.02.2026 14:58 Ответить
А ти мобілізуй свої кварталівських заброньованих патріотів.
показать весь комментарий
24.02.2026 12:47 Ответить
24.02.2026 12:58 Ответить
24.02.2026 13:47 Ответить
24.02.2026 13:03 Ответить
"знайти більш технологічний підхід" - тепер в наручниках везуть, а будуть приковувати ланцюгами на передовій?
24.02.2026 12:49 Ответить
А не треба возить і приковувать ухилянта разом з ріднею на уранові рудники нехай в тилу працюють на благо країни
24.02.2026 14:53 Ответить
Ви більше не вживайте такого....
24.02.2026 15:04 Ответить
Ти не знаєш що думають мої діти друзі і їхні побратими з 23 бр 141 46 бригад та вам номерним простіше самім вішатись а не ждать коли хлопці прийдуть
24.02.2026 16:31 Ответить
так на усі проблеми можна знайти винних, але тільки наш Боневтік Яжнелохович самий накращий
24.02.2026 12:50 Ответить
Випадки з тцк це все ші , фейки і іпсо ти що забув?!
24.02.2026 12:50 Ответить
Похмілля після обіду? Випий краще галоперидол🤦
24.02.2026 15:02 Ответить
Потрібний техно - приклад верхівки - як в Ізраїлі - а то половина країни недоторканих
24.02.2026 12:51 Ответить
Натискаєш кнопку домофону - скан відбитку , веріфікація - якщо у так званому "розшуку" - херачить током - падаєш - приїзд "центру соціальної підтримки" і вуаля!
24.02.2026 12:53 Ответить
Не виноват? Разве не пукин войну начал? Думай что пишешь.
24.02.2026 12:58 Ответить
Війна почалася у 2014, а масова бусифікація у 2023.
24.02.2026 13:04 Ответить
Росія зробила це спеціально, щоб максимально показувати, що Україна всіх бусифікує, хоча це не є чистою правдою", - заявив зеленський.
Ось тут він на диво не збрехав. Його друзів з кварталу, дітей депутатів та тих хто може відкупитися дійсно не бусифікують.
24.02.2026 12:56 Ответить
Тоді виходить зелена влада працює виключно на росію, і дискредитує навмисно діями тік?
24.02.2026 13:18 Ответить
Після міндічгейту на двушок на москву ставити питання на кого працює зелена влада? Ну я не знаю, що вони ще повинні зробити, аби ви зрозуміли нарешті.
24.02.2026 13:31 Ответить
Так є ще довбні які вірять що це Порошенко винен
24.02.2026 13:33 Ответить
🤮🤮🤮
24.02.2026 12:57 Ответить
Ніби ніхто не видів своїми очима,а все винен ші,та і далеко не всі ці виклики попадали в об'єктив камери.
Треба ерму зірку героя дати,за впровадження "тих викликів",які в народі називаються одним словом "бус-ція".
24.02.2026 12:59 Ответить
Что бы кто не говорил но даже сырский признал,что именно мобилизация хоть и пригудительная(а во время войны она другой и не может быть) наполняет подразделения на 90% ,а контракт всего лишь на 10% и позволяет держать фронт.Так что дорогие вы маменькины сыночки никакая контрактная армия Украину не спасет как не спала ни ссср ни сша , ни Великобританию регулярная армия во второй мировой войне и им пршлось прибегать к мобилизации . Даже гитлер призывом не брезговал
24.02.2026 13:19 Ответить
Зараз би вірити сирку, а про кількість сзч в результаті такої мобілізації він не повідомив?
24.02.2026 13:50 Ответить
Кількість СЗЧ не через мобілізацію, а через те що строки служби безтермінові, переводи ускладнені і умови теж часто не найкращі.
Ну і звісно що через те що стадо мусорви і прокурворів не спішить шукати СЗЧшників.
24.02.2026 14:10 Ответить
Я б теж на їх місці не спішив би шукати сзчшників, особливо в яких є бойовий досвід
24.02.2026 14:21 Ответить
В мирний час-контрактна армія. У воєнний час -контрактна+тероборона+мобілізація,як у цивилізованому світі.але життя кожного солдата на вагу золота,мясникам-буцегарня,а не підвищення у званні,нагороди і призначення на головні посади.
А ще,нехай Сир. повідомить ,скільки сзч і не сзч,але не вмотивованих,через оці сумнозвісні "виклики тцк".
А винен всьому вгк,через якого ерм. ввів,запозичне з Колумбії,таке ганебне явище.
24.02.2026 13:54 Ответить
Ти процитував сирка, а я процитую Залужного.
«Досвід і Росії, і наш показує, що традиційний підхід до мобілізації в ******** війні вже абсолютно себе вичерпав», - зазначив ексголовком.
За його словами, ця тривала та високоінтенсивна війна продемонструвала, що найціннішим ресурсом є саме люди, адже їхнє відновлення потребує значно більше часу, ніж виробництво техніки, і швидко компенсувати такі втрати на полі бою неможливо.
«По-друге, виходячи з того, що поле бою стало прозорим і контролюється в автоматичному режимі роботами, вірогідність виживання саме людини вже не залежить від якості її підготовки та веде до неминучих втрат, що вимагає дистанціювання людини від цієї kill zone», - пояснив посол.
Він також зазначив, що український досвід підтверджує: мобілізація є надзвичайно чутливою темою, яка впливає на стійкість суспільства у війні на виснаження та готовність її підтримувати. Саме тому, за словами Залужного, Росія не поспішає оголошувати масштабну мобілізацію.
Майбутні війни, вважає він, навряд чи передбачатимуть масові багатомільйонні мобілізації.«Йдеться більше про технологічну та економічну мобілізацію як запоруку нерозривного процесу забезпечення і підтримання технологічної переваги над противником», - пояснив ексголовком.
24.02.2026 14:48 Ответить
Уклоніст дав доручення іншому уклоністу!
24.02.2026 13:00 Ответить
Будуть заковувати в технологічні цифрові браслети
24.02.2026 13:05 Ответить
А я погоджуюся із президентом, все сказав щиру правду, що так всіх підряд не бусифікує. Це дійсно свята правдонька, єрмаки і кулеби підтвердять. Їх ніхто не бусифікує.
24.02.2026 13:22 Ответить
No comments
24.02.2026 13:30 Ответить
*****...до сліз
24.02.2026 13:32 Ответить
головний, за законом, мобілізатор війська Верховне Зеля дупля не відбиває як же йому, уклоністу-рецидивсту, мобілізувати Українців, щоб вони, при здоровому глузді, вдруге за нього проголосували..
24.02.2026 14:43 Ответить
Квартал сейчас подумает и решит проблему,если народ смотрит не те видосики,которые нужно,его необходимо лишить этой возможности,например повыкалывать глаза,просто,легко и эффективно.
24.02.2026 15:06 Ответить
Оголошувати війну, переводити економіку на військові рейки, мобілізація ВСІХ, а не бідних селян, робітників, 55+ і хворих і тоді не буде проблем з тцк
24.02.2026 15:47 Ответить
«Росія зробила це спеціально, щоб максимально показувати, що Україна всіх бусифікує, хоча це не є чистою правдою»

Стоп, а чого тоді Україна так не робить? Чого не проводить масштабних ІПСО для дискретизації набору на кацапії? Чого не задіює ШІ, щоб у них там теж зʼявлялись купи відео з бусіками і ловлею? 🤔
24.02.2026 16:08 Ответить
Технолог,приедь в Днепр,я тебе покажу как работает штучный интилект на яву! Твоя брехня,уже попутала все берега!
24.02.2026 18:11 Ответить
Геть мудака!
24.02.2026 20:01 Ответить
 
 