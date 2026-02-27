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Новини Відрядження Проніна
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Пронін станом на кінець лютого був на роботі всього 10 днів, - Гончаренко

Гончаренко вимагає звіту про відрядження очільника Фінмоніторингу

Народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою пояснити часті закордонні відрядження голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відрядження та лікарняні Проніна

"Поставив питання премʼєці Свириденко ось про що. У нас є такий олімпієць Філіп Пронін, займається спортивним туризмом. Діяльність Фінмоніторингу координується Кабміном. Пронін станом на кінець цього місяця на роботі був всього 10 днів. То лікарняні, то відрядження у Мексику і Танзанію. Тепер після таких перельотів втомився, що пішов у відпустку. Запитав у Свириденко, чи вважає вона таку роботу чиновника нормальною", - розповів Гончаренко.

Прем’єрка відповіла, що до кінця години запитань дасть відповідь, чи повернувся Пронін на робоче місце.

допис Гончаренка

Дивіться також: "Міндічгейт": Під Радою протестували із вимогою звільнити очільника Держфінмоніторингу Проніна. ВIДЕО

Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні Bihus.Info з'ясували, що за рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін понад 2 місяці провів у закордонних відрядженнях.
  • Серед відвіданих країн: Танзанія, Мексика та низка європейських держав.
  • Поїздки посадовця дивним чином збігалися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами як "Міндічгейт".

Дивіться також: Голова Держфінмону Пронін провів місяць у Танзанії та Мексиці у "відрядженні". ВIДЕО

Автор: 

відрядження (56) Гончаренко Олексій (542) Держфінмоніторинг (35) Свириденко Юлія (922) Пронін Філіп (33)
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Топ коментарі
+20
рахунки відкривав у різних країнах.
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28.02.2026 00:01 Відповісти
+15
Це він ще переробив..
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27.02.2026 23:32 Відповісти
+8
Питання Гончаренко: " (крадій пронін) на кінець цього місяця на роботі був всього 10 днів. Запитав у Свириденко, чи вважає вона таку роботу чиновника нормальною".
Відповідь стюардеси дерьмака:".. до кінця години запитань дасть відповідь, чи повернувся Пронін на робоче місце".
Питання було чи воно на робочому місці? І що? Де воно?
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27.02.2026 23:43 Відповісти
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Це він ще переробив..
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27.02.2026 23:32 Відповісти
Куди тільки дивляться профспілки, людина працює на межі надможливостей.
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27.02.2026 23:59 Відповісти
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28.02.2026 04:58 Відповісти
Питання Гончаренко: " (крадій пронін) на кінець цього місяця на роботі був всього 10 днів. Запитав у Свириденко, чи вважає вона таку роботу чиновника нормальною".
Відповідь стюардеси дерьмака:".. до кінця години запитань дасть відповідь, чи повернувся Пронін на робоче місце".
Питання було чи воно на робочому місці? І що? Де воно?
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27.02.2026 23:43 Відповісти
Перефразовуючи Льоню Космоса: "Зеленский и его эффективные менеджеры что-то делают. Что-то важное"
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27.02.2026 23:53 Відповісти
рахунки відкривав у різних країнах.
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28.02.2026 00:01 Відповісти
Маніторіть - єта не плуга перти!
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28.02.2026 00:18 Відповісти
Що тут не зрозумілого?
Він виконував свої прямі обов'язки:
Моніторив зе-фінанси на Кіпрі, Омані, Панамі, ...
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28.02.2026 01:11 Відповісти
100 !!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2026 11:11 Відповісти
А якщо працівник іде у відпустку на 30 днів ?
Не виправдовую, але ж ...
Так табель йому і закриють. Такий місяць видався.
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28.02.2026 02:44 Відповісти
Так йому ще й за лікарняний мають добавити дні відпустки.)
Так шо він і в березні буде га роботі 10 днів.
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28.02.2026 05:46 Відповісти
Слуги Голобородька' можуть робити що завгодно, їм нічого за часів царювання самого Голобородька' не буде, аби тільки служили йому навіть і в порушення законів. А що буде після зміни влади - Голобородько це не цікавить. А після зміни влади проніни мають втікати або на росію, або в Ізраїль. В іншому випадку їх на аркані притягнуть до суду. Проніних в Ізраїль можуть і не взяти, він не з їхніх - то ж тільки росія.
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28.02.2026 06:45 Відповісти
Кацапок-філіпок пронін - ай да рабацяга!
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28.02.2026 07:36 Відповісти
На заході,чи в інших цивілізованих країнах, чиновнику, який хоч щось зробив не так, було б соромно, він би вже 30 раз застрелився, щоб не ганьбити рідних, а в нас проніни навпаки, їздять по Європі і витрачають намародерені мільйони у бідних бабусь, дідусів і з партнерської допомоги.
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28.02.2026 07:48 Відповісти
Корупція є скрізь, АЛЕ......
в Польщі недавно "закрили" мера 200тис. міста, за можливий хабар 9к.€!!
А виборчу компанію вже теперішнього презедента, намагались дискретитувати тим, шо він в "сумнівний" спосіб заволодів квартирою десь на 30!! м.кв в Гданьку.
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28.02.2026 08:01 Відповісти
Ну і що, вона відповіла? Хтось життя в цей час ложить, щоб такі Проніни наживалися на фортифікаційних спорудах, що він і робив працюючі в Полтавській ВА, а потім посадив Кулєба на жирну посаду в фінмоніиторинг. То в подорожах, то на лікарняному при зарплаті в 150 тисяч в місяць. Хлопці на фронті без ротацій, відпусток... і бойові ще затримує держава.
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28.02.2026 08:39 Відповісти
... не зовсім розумію, цей пронін моніторить чи помагає мані тирить?
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28.02.2026 08:47 Відповісти
 
 