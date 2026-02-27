Пронін станом на кінець лютого був на роботі всього 10 днів, - Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко звернувся до прем'єр-міністерки Юлії Свириденко з вимогою пояснити часті закордонні відрядження голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна.

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Відрядження та лікарняні Проніна

"Поставив питання премʼєці Свириденко ось про що. У нас є такий олімпієць Філіп Пронін, займається спортивним туризмом. Діяльність Фінмоніторингу координується Кабміном. Пронін станом на кінець цього місяця на роботі був всього 10 днів. То лікарняні, то відрядження у Мексику і Танзанію. Тепер після таких перельотів втомився, що пішов у відпустку. Запитав у Свириденко, чи вважає вона таку роботу чиновника нормальною", - розповів Гончаренко.

Прем’єрка відповіла, що до кінця години запитань дасть відповідь, чи повернувся Пронін на робоче місце.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні Bihus.Info з'ясували, що за рік на посаді голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін понад 2 місяці провів у закордонних відрядженнях.

Серед відвіданих країн: Танзанія, Мексика та низка європейських держав.

Поїздки посадовця дивним чином збігалися по часу з важливими засіданнями парламентських ТСК або корупційними скандалами як "Міндічгейт".

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