Рашисти атакували дронами Обухівщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру
Сьогодні, 28 лютого, зранку ворог знову атакував Київську область ударними дронами. Під ударом опинилися населені пункти Обухівщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Є пошкодження
Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, автомобіль та ангарне приміщення. На щастя, найголовніше - обійшлося без постраждалих.
На місці працюють фахівці фіксують та ліквідовують наслідки ворожої атаки.
"Необхідна допомога людям, чиє житло постраждало, буде надана", - додав очільник області.
Що передувало?
Як повідомлялося, ворог атакував Україну ракетою "Іскандер-М" і 105 "шахедами". ППО знешкодила 96 дронів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль