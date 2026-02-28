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Новини Атака шахедів на Київщину
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Рашисти атакували дронами Обухівщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру

знищення російського безпілотника

Сьогодні, 28 лютого, зранку ворог знову атакував Київську область ударними дронами. Під ударом опинилися населені пункти Обухівщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

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Є пошкодження

Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, автомобіль та ангарне приміщення. На щастя, найголовніше - обійшлося без постраждалих.

На місці працюють фахівці  фіксують та ліквідовують наслідки ворожої атаки.

"Необхідна допомога людям, чиє житло постраждало, буде надана", - додав очільник області.

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Що передувало?

Як повідомлялося, ворог атакував Україну ракетою "Іскандер-М" і 105 "шахедами". ППО знешкодила 96 дронів.

Автор: 

Київська область (4617) обстріл (34353) дрони (8348) Обухівський район (57)
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