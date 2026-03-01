Буданов: Командири мають бути поруч зі своїми людьми, а не за 30-50 км

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що ефективність підрозділів Сил оборони напряму залежить від присутності командира поруч із військовими на фронті.

Про це він сказав в інтерв'ю для "Ми - Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Командир має бути із бійцями

За словами Буданова, спроби керувати підрозділами "через екран" на відстані не дають потрібного результату на фронті.

"Коли командира немає зі своїми бійцями, вони не можуть ефективно воювати. І це є величезна проблема... Я ще раз кажу, є величезна проблема в тому, що командний склад відсутній на позиціях з бійцями. Це наша загальна така проблема", - заявив керівник ОП.

Посадовець зазначив, що наразі в Силах оборони серйозною проблемою залишається ситуація, коли командний склад перебуває за 30-50 км від передової, тоді як бійці виконують бойові завдання без присутності керівництва.

"Як людина, яка раніше досить таки періодично бувала на фронті, я багато зустрічав піхотинців, які в принципі бачили свого командира один там раз. І все. Це ненормально",- наголосив Буданов.

Читайте також: Паліса опрацьовує необхідні зміни у Силах оборони України, - Зеленський