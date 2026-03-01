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Новини Реформи в армії
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Буданов: Командири мають бути поруч зі своїми людьми, а не за 30-50 км

Буданов закликав командирів перебувати на передовій разом із бійцями

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що ефективність підрозділів Сил оборони напряму залежить від присутності командира поруч із військовими на фронті.

Про це він сказав в інтерв'ю для "Ми - Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Командир має бути із бійцями 

За словами Буданова, спроби керувати підрозділами "через екран" на відстані не дають потрібного результату на фронті.

"Коли командира немає зі своїми бійцями, вони не можуть ефективно воювати. І це є величезна проблема... Я ще раз кажу, є величезна проблема в тому, що командний склад відсутній на позиціях з бійцями. Це наша загальна така проблема", - заявив керівник ОП.

Посадовець зазначив, що наразі в Силах оборони серйозною проблемою залишається ситуація, коли командний склад перебуває за 30-50 км від передової, тоді як бійці виконують бойові завдання без присутності керівництва.

"Як людина, яка раніше досить таки періодично бувала на фронті, я багато зустрічав піхотинців, які в принципі бачили свого командира один там раз. І все. Це ненормально",- наголосив Буданов.

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Автор: 

Буданов Кирило (631) військовослужбовці (5195) ЗСУ (8779)
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Топ коментарі
+31
Заточуй олівці, сонцеликому.
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01.03.2026 00:50 Відповісти
+22
кожна курва з ОПи лізе в солдатські популісти !

нехай краще розскаже скільки він, сидячи на "Острові", поклав еліти спецназу в своїх дурних абсолютно непідготовлених операціях - від о-ва Зміїного, до Тархаткута, Тендри і штурму Запорізької АЕС силами батальону морпехів (знайдіть інтервью Арті Гріна про це).
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01.03.2026 01:48 Відповісти
+21
+ 100 !

що воно несе ?
зараз "кіл-зона", в якій будь-яка ротація смертельна завширшки до 20 км!

Як людина, яка раніше досить таки періодично бувала на фронті,

на відміну від тебе, буданга, командири весь час на фронті і вміло керують своїми підрозділами саме "через плазму", бо це найефективніший спосіб обізнаності ситуації-прийняття рішень -нанесення удару.

саме "Ця послідовність - «Обізнаність про ситуацію → Прийняття рішення → Нанесення удару» - є фундаментом ******** військової тактики та оперативного мистецтва. Вона описує цикл управління боєм, де швидкість і точність проходження кожного етапу визначають перемогу (ШІ).

урод, хоча б ШІ дивився, якщо в військовій академії нічому не навчився
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01.03.2026 01:39 Відповісти
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Заточуй олівці, сонцеликому.
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01.03.2026 00:50 Відповісти
+ 100 !

що воно несе ?
зараз "кіл-зона", в якій будь-яка ротація смертельна завширшки до 20 км!

Як людина, яка раніше досить таки періодично бувала на фронті,

на відміну від тебе, буданга, командири весь час на фронті і вміло керують своїми підрозділами саме "через плазму", бо це найефективніший спосіб обізнаності ситуації-прийняття рішень -нанесення удару.

саме "Ця послідовність - «Обізнаність про ситуацію → Прийняття рішення → Нанесення удару» - є фундаментом ******** військової тактики та оперативного мистецтва. Вона описує цикл управління боєм, де швидкість і точність проходження кожного етапу визначають перемогу (ШІ).

урод, хоча б ШІ дивився, якщо в військовій академії нічому не навчився
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01.03.2026 01:39 Відповісти
кожна курва з ОПи лізе в солдатські популісти !

нехай краще розскаже скільки він, сидячи на "Острові", поклав еліти спецназу в своїх дурних абсолютно непідготовлених операціях - від о-ва Зміїного, до Тархаткута, Тендри і штурму Запорізької АЕС силами батальону морпехів (знайдіть інтервью Арті Гріна про це).
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01.03.2026 01:48 Відповісти
нехай розскаже скільки хлопців залишилось в живих з тих двох гелікоптерів в Покровську ?

КРИВОНОС: ПОКРОВСЬКИЙ ДЕСАНТ В БІДІ! Росіяни СПАЛИЛИ ВЕРТОЛЬОТИ ГУР. Ось хто здав ПОЗИЦІЇ НАШИХ...
https://www.youtube.com/watch?v=zQ7FBjmbLcw

мій друг відвозив речі загиблого американського добровольця - його знайомого, в американське посольство.
ці речі лежали поруч зі мною в автівці - ми їхали мовчки, паскудні були почуття коли везеш речі людини, яка кілька днів тому ще торкалась їх !

.
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01.03.2026 02:01 Відповісти
Брєдятина, загиблі були але не батальйон, навіть не рота. Тендера то взагалі ССО в не ГУР працювало. Черговий бабський вкид в стилі гончаренка
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01.03.2026 14:21 Відповісти
Ок. Так яка це лінія коло монітору? Тоді премії не 100к. мають бути, а не більше 50. Пише собі маніторщик 100 к. так будь добрий устанавлюй свій монітор у сусідньому бліндажі. Заодно не по відсіку і фоточці побачиш облаштування, а сам своїми очима і своїми ніжками. Заодно покажеш як треба фпв збивати з автомата чи з помпи. Кілзона закінчується і все сідай у бліндаж, в не в хаті у райцентрі. Ха ха ха.
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01.03.2026 01:57 Відповісти
перепив ?

Ігаль Левін - ізраільський офіцер запасу та аналітик каже що в нас зараз крутезні командні пункти з плазмами ситуації поля бою такі як колись в НАСА в Хьюстоні були

і це основа оборони !!!

.
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01.03.2026 02:05 Відповісти
Основа оборони на землі. Навідник який небудь чого небудь. Не монітор наносить ураження і не триндьож в месенджерах. Небуде ким і чим стріляти штаби не поможуть. Ха ха ха.
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01.03.2026 02:12 Відповісти
проспись !

"ахвіцер"....

.
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01.03.2026 02:28 Відповісти
Тобто ніяких аргументів проти вашої штабної корупції. Не бачить тебе солдат, то ніякої тобі сотки. Чому? Тому що ти моніторщик нічим не ризикуєш. Ні здоров'ям, ні життям. А любиш оперативне мистецтво, то це чиста 2 лінія. Тобто 50 к. у місяць. І тоді побачиш як будеш мистикувати з половиною машиною, без бензину і без кави з віскарьом. Пробіжиш одразу домовлятися про лєві відрядження на передок. Так чи ні? Ха ха ха.
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01.03.2026 07:28 Відповісти
Оперативного мистецтва? Нанесення удару? А хто той удар виконує? Моніторщик і митець оперативний? Немає нормального озброєння. Все озброєння зараз у кілзоні. Тобто малоефективне. Техніка і озброєння уражене і перепоремонтоване сто разів. Заряди і бк браковані. Яке то має бути мистецтво? Кропива сама порахувала, а дельта показала. Командир максимум може в радєйку прокричали цифри з планшету. Якщо ще не п'яний. От і все мистецтво. Мистецтво це коли твоє озброєння завдає враження на 50 км і більше. Без втрат ос. Якщо ні. То в окопи показувати оперативне мистецтво. Нєхєр кафешки переповнювати. Ха ха ха.
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01.03.2026 02:10 Відповісти
60 відсотків військових не булу на 0 а ктось місяцями харкае кровью Може комусь сподобалось як командири обісрались в Гуляйполі і збігли кинувши штаб Правільно каже Буданов
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01.03.2026 07:40 Відповісти
Так саме нахабство те, що особисто штабісти всіх мастей ставлять собі по 25 діб тіпа за ноль. Усі штаби. А вищі штаби покривають це. Бо в долі. Занесли чемодан грошей, а ті далі занесли. А потім процент комбригу. Комбриг підписує усім штабістам по сотці. Отаке мистецтво оперативного командування. Ха ха ха.
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01.03.2026 07:58 Відповісти
Ти диви кого нам ************! Командира диверсійної групи хочуть президентом впарити! Зелепутало не може заспокоїтись - бо чує тюрму за обіцяні шашлички(((
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01.03.2026 08:22 Відповісти
Він пам'ятає, що тепер командує секретарками та прибиральницями в ОП?

Жабеняті своїй хай тепер роповідає, як треба командувати.
Проміняла Буданга свою "героїчну" кар'єру на місце канцелярського щура у кишені ЗЄ. 😁
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01.03.2026 01:00 Відповісти
на жаль, кожна потвора з ОПи лізе в стратеги і шкодить ЗСУ.

перевірено ЗЄлєю, дьЄрмаком, безуглою і т.д.

.
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01.03.2026 01:41 Відповісти
"героїчний буданов" ?
а як вам оце заходить ?
"Засудили полоненого спецпризначенця ГУР за спробу висадки у Криму: чотирьом російським суддям оголосили підозри.
https://graty.me/news/zasudili-polonenogo-speczpriznachenczya-gur-za-sprobu-visadki-u-krimu-chotirom-rosijskim-suddyam-ogolosili-pidozri/
Бій поблизу Тарханкуту. Рано-вранці 4 жовтня 2023 року російське міноборони https://t.me/mod_russia/31121 повідомило про сутичку у Чорному морі поблизу кримського узбережжя з українською десантною групою, яка прямувала до мису Тарханкут, розташованому на заході окупованого півострова, на гідроциклах та військовому катері. Чиновники https://tass.ru/armiya-i-opk/18931027 відзвітували про залучення морської авіації та знищення 13 «диверсантів ЗСУ» та двох плавзасобів.
Пізніше цього ж дня ФСБ заявила, що одного диверсанта під час цієї сутички захопили у полон.



1
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01.03.2026 02:19 Відповісти
На питання, якою була мета спецоперації 4 жовтня, буданов розповів, що розвідники перевіряли пляжі для висадки «більш-менш серйозних груп» (це 4 жовтня 2023 року, вже після закінчення невдалого контрнаступу !!!) а також мали супутні завдання - які, він не уточнив. Це, як сказав Буданов, було одним з епізодів підготовки до звільнення окупованого Росією півострова.
а насправді "супутні" основне завдання ось це - флаговтик ! курва !

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01.03.2026 02:26 Відповісти
фото із:

https://graty.me/news/zasudili-polonenogo-speczpriznachenczya-gur-za-sprobu-visadki-u-krimu-chotirom-rosijskim-suddyam-ogolosili-pidozri/
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01.03.2026 02:40 Відповісти
Цікаво, ким він збирається інтенсивно оновлювати командний склад у такому варіанті? Чи то його зєля покусав, в котрого кожен може бути президентом? Чи надивився кацапських фільмів про батянь/камбатів?
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01.03.2026 01:03 Відповісти
Просто після потрапляння в ОП у піздюлятора Буданова зламався вимикач.
Він тепер буде все коментувати і всім давати поради. 😁

Коли за 6 років стають з ноунейма на шостих номерах головою розвідки, а потім правицею найвеличнішого геополітика всіх часів, то з'являється комплекс месії.
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01.03.2026 01:09 Відповісти
біда у тому, що буданга годиться, як каже Ю.Швець, максимум на командира ДРГ.

принаймі військової академії, що необхідно для вищого офіцера, він НЕ закінчував.
У вересні 2023 року вступив до аспірантури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB «Острозької академії»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]. У 2024 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Києво-Могилянську бізнес-школу, курс «Стратегічна архітектура».

курва, генерал-лейтенант із бізнес-шкільною освітою - ЗЄліна кадра плоть від плоті !

.
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01.03.2026 02:37 Відповісти
Командармів у нас на відміну від рядових військовослужбовців хоч греблю гати. Коли при наповнені бригад в 30-50 відсотків штаби аж тріщать.
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01.03.2026 08:40 Відповісти
Це дещо інша проблема. Бо не все, що у штабі, здатне бути командиром. З одного боку погано що все воно не у піхоті, а з іншого добре, що хоч не командує
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01.03.2026 11:01 Відповісти
тупий нарцис росписдівся.
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01.03.2026 01:05 Відповісти
А мені подобається! Адже Найвеличніший Лідор за Конституцвєю не аросто командир, а цялий Командирище! Верховний!!! За Будановим він має бути не просто з бійцями, а попереду них - як Чапай! 😁 Ох! Нарветься Буданов на опалу!
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01.03.2026 10:43 Відповісти
90% СЗЧ якраз від цього, коли солдати говорять командиру давай з нами на позиції куди ти нас хочеш відправити, а командири на морозі..., що їм і так не погано... люди розвертаються і йдуть...
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01.03.2026 01:05 Відповісти
Та ні сзч від того що антитцкунілінгуси не навчені для війни не йдуть на заміну за 4 роки
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01.03.2026 01:32 Відповісти
Цікаво, у випадку Буданова та гогілашвілі хто був бійцем, а хто командиром?
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01.03.2026 01:10 Відповісти
А куди полковничків і майорчики подінуть свої геймерські крісла? Небуде коли пити кавусік і віскарик. Як бухати тоді бідним командирчикам? Так собі бухнув коло екрана і відправив смс або голосовуху. І вся війна. А після бодуна треба бігти виклянчувати або давати хабаря за богдана. Сидиш собі на хаті в капцях і солдати навіть лиця твого ніколи не бачили і імені не знають. Лише собачу кличку. А так треба буде берці вдягти і гівно месити ними. Нафіг воно кому треба. Ха ха ха.
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01.03.2026 01:18 Відповісти
вслід за відважним ,,генералом,, з гідністю пронесуть чи проїдуть у посольства через влк,згідно діагнозів
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01.03.2026 10:11 Відповісти
Невже сирський і тричіухилянт ?? А ще ж дєрьмак не збрехав і в зсу ??
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01.03.2026 01:30 Відповісти
раз з охороною виїде , і все Батько солдатам
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01.03.2026 01:39 Відповісти
"Умивальніков начальнік і мочалок комадір..."
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01.03.2026 02:03 Відповісти
Щось забагато буданова в змі Це що "новий" глашаталь? Перевіряй наявність туалетного папіру.
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01.03.2026 04:21 Відповісти
Що ти мелеш кацапе?
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01.03.2026 09:12 Відповісти
100% калоцап. І підтримали його, зверніть увагу, Міхаіли с Єґорамі.
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01.03.2026 10:28 Відповісти
Командири сидять за 30-50 км від нуля? Це щось нове для мене.
То нехай покажуть статистику загиблих і поранених в розрізі військових звань: рядвих, сержантів, лейтенантів, капітанів-майорів и далі до генралів усіх рангів.
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01.03.2026 05:55 Відповісти
та нащо воно треба, майор з підполковником приїдуть, шикування на нулі організують, тож не за 50 км мохіто в капцях пити
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01.03.2026 06:11 Відповісти
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01.03.2026 06:42 Відповісти
Добрий ранок, махновці, петлюрівці з бандерівцями та інши порядні люди вільного народу.

Тобто, він був поруч з хлопцями, як їз командир, коли послав їх у Крим для флаговтика?
Шпрехшталмейстер рвется в полководці?
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01.03.2026 07:03 Відповісти
Будвангу понесло
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01.03.2026 07:03 Відповісти
А де має бути генерал, який командує армією, яка розташована в радіусі кількадесят км? І лячно подумати: а де має бути Верховний головнокомандувач, щоб поруч ко всім?
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01.03.2026 07:05 Відповісти
в окопі з тими кого відправив на смерть а не на врученні нагород
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01.03.2026 10:13 Відповісти
Окопи від Херсону до Сум, і всюди його раді бачити.
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01.03.2026 11:38 Відповісти
Не гоже, коли боєць місяцями знаходиться у постійному стресі, холоді, багнюці, в антисанітарних умовах під обстрілами, а охвіцер їздить на крутих пікапах по банях, барбершопах, кафешках, качалках та іноді покричить в рацію своїм камандірскім голоском.
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01.03.2026 07:07 Відповісти
І це каже той, хто крім кабінетних відосиків та патужних вангувань, нічим більше не займався.
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01.03.2026 07:36 Відповісти
Буданов каже правільно 60 відсотків військових навіть ні разу не були на 0 Може комусь сподобалось як наші командири обісрались і здали штаб в Гуляйполі зі всіма докуметами і картами Бутусов каже Брехня і безвідповідальність командирів ЗСУ це і головна проблема ціеї війни
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01.03.2026 07:43 Відповісти
Тогда армия начнет воевать нормально и пострадают путинские ушлепки,а это противоречит целям квартала и шашлычника.
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01.03.2026 07:54 Відповісти
ОПівські улюбленці не вилізають зі телестудій і отримують Героів, тому пошлють Буданова далеко з такими пропозиціями
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01.03.2026 08:23 Відповісти
буданга торгує лицем у приближенні можливих виборів як і інші ,,генерали,,,...
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01.03.2026 10:15 Відповісти
Хай покаже особистий приклад. В то коли був військовим, то з Києва не вилазив.
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01.03.2026 10:37 Відповісти
Одним з таких " командирів " є Юрій Федоренко , який не вилазить з телестудій і за рік зробив кар'єру від комбата до комбригада і ще на додаток до цього отримав героя ,напевно за цілодобове вилизування дупи янєлоха боневтіковича,ось такі в нас героїчні воїни ".
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01.03.2026 10:50 Відповісти
А секрет його стрімкої кар'єри в тому ,що він одружений на нардепці від" слуги урода " Мєзєнцевой . І таких кар'єристів ,як він в ЗСУ більшість , а до бусифікованих вони ставлять як до гарматного м'яса.
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01.03.2026 10:54 Відповісти
 
 