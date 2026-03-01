Буданов: Командири мають бути поруч зі своїми людьми, а не за 30-50 км
Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що ефективність підрозділів Сил оборони напряму залежить від присутності командира поруч із військовими на фронті.
Про це він сказав в інтерв'ю для "Ми - Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
Командир має бути із бійцями
За словами Буданова, спроби керувати підрозділами "через екран" на відстані не дають потрібного результату на фронті.
"Коли командира немає зі своїми бійцями, вони не можуть ефективно воювати. І це є величезна проблема... Я ще раз кажу, є величезна проблема в тому, що командний склад відсутній на позиціях з бійцями. Це наша загальна така проблема", - заявив керівник ОП.
Посадовець зазначив, що наразі в Силах оборони серйозною проблемою залишається ситуація, коли командний склад перебуває за 30-50 км від передової, тоді як бійці виконують бойові завдання без присутності керівництва.
"Як людина, яка раніше досить таки періодично бувала на фронті, я багато зустрічав піхотинців, які в принципі бачили свого командира один там раз. І все. Це ненормально",- наголосив Буданов.
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що воно несе ?
зараз "кіл-зона", в якій будь-яка ротація смертельна завширшки до 20 км!
Як людина, яка раніше досить таки періодично бувала на фронті,
на відміну від тебе, буданга, командири весь час на фронті і вміло керують своїми підрозділами саме "через плазму", бо це найефективніший спосіб обізнаності ситуації-прийняття рішень -нанесення удару.
саме "Ця послідовність - «Обізнаність про ситуацію → Прийняття рішення → Нанесення удару» - є фундаментом ******** військової тактики та оперативного мистецтва. Вона описує цикл управління боєм, де швидкість і точність проходження кожного етапу визначають перемогу (ШІ).
урод, хоча б ШІ дивився, якщо в військовій академії нічому не навчився
нехай краще розскаже скільки він, сидячи на "Острові", поклав еліти спецназу в своїх дурних абсолютно непідготовлених операціях - від о-ва Зміїного, до Тархаткута, Тендри і штурму Запорізької АЕС силами батальону морпехів (знайдіть інтервью Арті Гріна про це).
КРИВОНОС: ПОКРОВСЬКИЙ ДЕСАНТ В БІДІ! Росіяни СПАЛИЛИ ВЕРТОЛЬОТИ ГУР. Ось хто здав ПОЗИЦІЇ НАШИХ...
https://www.youtube.com/watch?v=zQ7FBjmbLcw
мій друг відвозив речі загиблого американського добровольця - його знайомого, в американське посольство.
ці речі лежали поруч зі мною в автівці - ми їхали мовчки, паскудні були почуття коли везеш речі людини, яка кілька днів тому ще торкалась їх !
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Ігаль Левін - ізраільський офіцер запасу та аналітик каже що в нас зараз крутезні командні пункти з плазмами ситуації поля бою такі як колись в НАСА в Хьюстоні були
і це основа оборони !!!
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"ахвіцер"....
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Жабеняті своїй хай тепер роповідає, як треба командувати.
Проміняла Буданга свою "героїчну" кар'єру на місце канцелярського щура у кишені ЗЄ. 😁
перевірено ЗЄлєю, дьЄрмаком, безуглою і т.д.
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а як вам оце заходить ?
"Засудили полоненого спецпризначенця ГУР за спробу висадки у Криму: чотирьом російським суддям оголосили підозри.
https://graty.me/news/zasudili-polonenogo-speczpriznachenczya-gur-za-sprobu-visadki-u-krimu-chotirom-rosijskim-suddyam-ogolosili-pidozri/
Бій поблизу Тарханкуту. Рано-вранці 4 жовтня 2023 року російське міноборони https://t.me/mod_russia/31121 повідомило про сутичку у Чорному морі поблизу кримського узбережжя з українською десантною групою, яка прямувала до мису Тарханкут, розташованому на заході окупованого півострова, на гідроциклах та військовому катері. Чиновники https://tass.ru/armiya-i-opk/18931027 відзвітували про залучення морської авіації та знищення 13 «диверсантів ЗСУ» та двох плавзасобів.
Пізніше цього ж дня ФСБ заявила, що одного диверсанта під час цієї сутички захопили у полон.
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а насправді
"супутні"основне завдання ось це - флаговтик ! курва !
https://graty.me/news/zasudili-polonenogo-speczpriznachenczya-gur-za-sprobu-visadki-u-krimu-chotirom-rosijskim-suddyam-ogolosili-pidozri/
Він тепер буде все коментувати і всім давати поради. 😁
Коли за 6 років стають з ноунейма на шостих номерах головою розвідки, а потім правицею найвеличнішого геополітика всіх часів, то з'являється комплекс месії.
принаймі військової академії, що необхідно для вищого офіцера, він НЕ закінчував.
У вересні 2023 року вступив до аспірантури https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%C2%BB «Острозької академії»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]. У 2024 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0 Києво-Могилянську бізнес-школу, курс «Стратегічна архітектура».
курва, генерал-лейтенант із бізнес-шкільною освітою - ЗЄліна кадра плоть від плоті !
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То нехай покажуть статистику загиблих і поранених в розрізі військових звань: рядвих, сержантів, лейтенантів, капітанів-майорів и далі до генралів усіх рангів.
Тобто, він був поруч з хлопцями, як їз командир, коли послав їх у Крим для флаговтика?
Шпрехшталмейстер рвется в полководці?