Суд продовжив обов’язки для ексголови Верховного Суду Князєва

Вищий антикорупційний суд продовжив розгляд справи колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Суд задовольнив клопотання прокурора про продовження процесуальних обов’язків для обвинуваченого у справі про отримання багатомільйонного хабаря.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Вищий антикорсуд продовжив судовий розгляд справи ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Сьогодні прокурор САП заявив клопотання про продовження обов’язків для обвинуваченого, зокрема:

прибуття до суду та прокурора за вимогою,

не виїжджати за кордон,

повідомляти про зміну проживання,

здачі паспортів,

утримуватися від спілкування зі свідками, зокрема з Жеваго та Горецьким.

Клопотання суд задовольнив.

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Справа Всеволода Князєва

У травні 2023 року в Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня його звільнили з-під варти.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Згодом ВРП звільнила Князєва з посади судді. У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду остаточно підтвердила рішення Вищої ради