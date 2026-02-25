ВАКС досліджує матеріали НСРД у справі Князєва: "Буду обрабатывать наших"

Вищий антикорупційний суд продовжує досліджувати докази у справі ексглави Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це пише "ВАКС вирішив", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у засіданні 25 лютого прокурор долучив матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема розмови та скріншоти листування між абонентом "Князь" (ймовірно йдеться про Князєва) та адвокатом Олегом Горецьким.

"У цих матеріалах, за твердженням обвинувачення, містяться згадки про необхідність "підтримати К.". Прокурор вважає, що йдеться про бізнесмена Ігоря Коломойського. Захист із таким тлумаченням категорично не погодився, заявивши, що жодного підтвердження цьому немає", - йдеться в матеріалі.

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Деталі розмов

Горецький: "Часть у мєня, остальноє на беєзналє".

Князєв: "Хорошо, буду работать на отлаженіє. Как дальше пока нє понятно, буду обрабативать наших".

Прокурор вважає, що розмова може свідчити про ймовірну причетність інших суддів до обговорюваних процесів.

Також в інших розмовах згадується "Ж". За версією обвинувачення, може йтися про Костянтина Жеваго.

У матеріалах НСРД зафіксовано такі фрази:

Князєв: "Пусть у вас будєт".

Горецький: "Лучше пєрєдал би хранінє сложноє".

Князєв: "Сейчас мнє пораздают на рукі".

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Позиція захисту

Адвокати переконують, що "Князь" - це не Князєва, а інший суддя господарського суду з таким прізвищем.

Також захист наполягав на визнанні цих записів очевидно недопустимими як докази, проте суд відмовив.

ВАКС перейшов у закритий режим розгляду справи, оскільки досліджуватимуть відомості, які містять адвокатську таємницю.

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Справа Всеволода Князєва

У травні 2023 року в Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня його звільнили з-під варти.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Згодом ВРП звільнила Князєва з посади судді. У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду остаточно підтвердила рішення Вищої ради правосуддя щодо звільнення Всеволода Князєва з посади судді ВС.

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