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Новини Справа судді ВС Князєва
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ВАКС досліджує матеріали НСРД у справі Князєва: "Буду обрабатывать наших"

ВАКС досліджує докази у справі Князєва: що відомо?

Вищий антикорупційний суд продовжує досліджувати докази у справі ексглави Верховного Суду Всеволода Князєва

Про це пише "ВАКС вирішив", передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, у засіданні 25 лютого прокурор долучив матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема розмови та скріншоти листування між абонентом "Князь" (ймовірно йдеться про Князєва) та адвокатом Олегом Горецьким.

"У цих матеріалах, за твердженням обвинувачення, містяться згадки про необхідність "підтримати К.". Прокурор вважає, що йдеться про бізнесмена Ігоря Коломойського. Захист із таким тлумаченням категорично не погодився, заявивши, що жодного підтвердження цьому немає", - йдеться в матеріалі.

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Деталі розмов

Горецький: "Часть у мєня, остальноє на беєзналє".

Князєв: "Хорошо, буду работать на отлаженіє. Как дальше пока нє понятно, буду обрабативать наших".

Прокурор вважає, що розмова може свідчити про ймовірну причетність інших суддів до обговорюваних процесів.

Також в інших розмовах згадується "Ж". За версією обвинувачення, може йтися про Костянтина Жеваго. 

У матеріалах НСРД зафіксовано такі фрази:

Князєв: "Пусть у вас будєт".

Горецький: "Лучше пєрєдал би хранінє сложноє".

Князєв: "Сейчас мнє пораздают на рукі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС дозволив спецрозслідування щодо бізнесмена Жеваго у справі про хабар Князєву

Позиція захисту

Адвокати переконують, що "Князь" - це не Князєва, а інший суддя господарського суду з таким прізвищем.

Також захист наполягав на визнанні цих записів очевидно недопустимими як докази, проте суд відмовив.

ВАКС перейшов у закритий режим розгляду справи, оскільки досліджуватимуть відомості, які містять адвокатську таємницю.

Читайте: ВАКС продовжив процесуальні обов’язки ексголові ВС Князєву до 13 січня 2026 року

Справа Всеволода Князєва

У травні 2023 року в Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня його звільнили з-під варти.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Згодом ВРП звільнила Князєва з посади судді. У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду остаточно підтвердила рішення Вищої ради правосуддя щодо звільнення Всеволода Князєва з посади судді ВС.

Також читайте: ВАКС зобов’язав НАБУ розслідувати справу на 10 мільярдів про розкрадання активів операторів газових мереж, – адвокат

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2219) Князєв Всеволод (127)
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Топ коментарі
+2
Ще один корупціонер з міста Миколаєва. тут всі такі, жодного порядного.
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25.02.2026 12:25 Відповісти
+1
І Жеваго поміч і Бені. Одночасно. Голівуд відпочиває.
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25.02.2026 12:43 Відповісти
+1
Не знущайтесь над людиною!
Поверніть йому $ 3 000 000 та посаду судді!
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25.02.2026 13:34 Відповісти
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Ще один корупціонер з міста Миколаєва. тут всі такі, жодного порядного.
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25.02.2026 12:25 Відповісти
І Жеваго поміч і Бені. Одночасно. Голівуд відпочиває.
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25.02.2026 12:43 Відповісти
У римі якщо суддя не правдиво судив з нього знімали шкіру і оббивали крісло ра якому сидить суддя лоб наступник пам,ятав що зроблять і з ним вразі нечесного суду жорстоко але ж дієво .Впевнений що у нас суди булиб пустими і навіть за велику з п ніякий не пішовби
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25.02.2026 12:54 Відповісти
Люто плюсую, хто-хто, а ці підари (підараски) в мантіях землі під ногами не відчувають.
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25.02.2026 20:26 Відповісти
Скільки років цей Князев уникає вироку? Ще трохи і все - поїде витрачати чесно вкрадені мільони в Австрії або в Ізраїль. Або ще відсудить з/п та компенсацію за роки переслідувань.
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25.02.2026 13:08 Відповісти
Ні, ми живемо в країні кривих дзеркал, ще трішки і цей підар поновиться на посаді і ще за прогул країна виплатить компенсацію.
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25.02.2026 20:28 Відповісти
МІНІСТРА КЛИМЕНКА ВИКЛИКАЛИ В РАДУ ЧЕРЕЗ БЛОГЕРА ПЕТРОВА

Питання - чому він ще не за гратами?
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25.02.2026 13:11 Відповісти
Ви про Клименко?
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25.02.2026 14:03 Відповісти
Не знущайтесь над людиною!
Поверніть йому $ 3 000 000 та посаду судді!
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25.02.2026 13:34 Відповісти
Бачите і навіть корупцію оточення Коломойського (Бені) тягнула до Верховного суду. Оце так спрут. А представником від Бені є сам Голобородько.

КОГО ВИБРАВ НАРІД
Від Бені - Зеля президент,
Єрмак від ворога - агент.
Ахметов дав прем'єр-міністра
А в Раду доктора-магістра,
Що терся із Медведчуком!
Кацап у війську - Головком!
Від «ригів» Офіс президента,
Ворожого нам елемента!
При владі слуги олігархів,
Церква кацапських патріархів…
Наріде, що ж ти наробив?
Антимайдан сам відродив!!!
15.07.2025
Анатолій Березенський
показати весь коментар
25.02.2026 14:10 Відповісти
 
 