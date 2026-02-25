ВАКС исследует материалы НСРД по делу Князева: "Буду обрабатывать наших"

Высший антикоррупционный суд продолжает исследовать доказательства по делу экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева.

Так, на заседании 25 февраля прокурор приобщил материалы негласных следственных (розыскных) действий, в частности - разговоры и скриншоты переписки между абонентом "Князь" (вероятно, речь идет о Князеве) и адвокатом Олегом Горецким.

"В этих материалах, по утверждению обвинения, содержатся упоминания о необходимости "поддержать К.". Прокурор считает, что речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском. Защита с таким толкованием категорически не согласилась, заявив, что никакого подтверждения этому нет", - говорится в материале.

Детали разговоров

Горецкий: "Часть - у меня, остальное - на беезнале".

Князев: "Хорошо, буду работать на отлаживание. Как дальше - пока не понятно, буду обрабатывать наших".

Прокурор считает, что разговор может свидетельствовать о вероятной причастности других судей к обсуждаемым процессам.

Также в других разговорах упоминается "Ж". По версии обвинения, речь может идти о Константине Жеваго.

В материалах НСРД зафиксированы следующие фразы:

Князев: "Пусть у вас будет".

Горецкий: "Лучше передал бы хранение сложное".

Князев: "Сейчас мне пораздают на руки".

Позиция защиты

Адвокаты убеждают, что "Князь" - это не Князев, а другой судья хозяйственного суда с такой фамилией.

Также защита настаивала на признании этих записей явно недопустимыми в качестве доказательств, однако суд отказал.

ВАКС перешел в закрытый режим рассмотрения дела, поскольку будут исследовать сведения, содержащие адвокатскую тайну.

Дело Всеволода Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды в 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, по которому председатель Верховного суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГЗК) Ferrexpo и передачу их бывшим акционерам предприятия, которые входили в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений по получению подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения Князеву до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП уволила Князева с должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи ВС.

