Дело судьи ВС Князева
1 789 10

ВАКС исследует материалы НСРД по делу Князева: "Буду обрабатывать наших"

ВАКС исследует доказательства по делу Князева: что известно?

Высший антикоррупционный суд продолжает исследовать доказательства по делу экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева

Об этом пишет "ВАКС решил", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, на заседании 25 февраля прокурор приобщил материалы негласных следственных (розыскных) действий, в частности - разговоры и скриншоты переписки между абонентом "Князь" (вероятно, речь идет о Князеве) и адвокатом Олегом Горецким.

"В этих материалах, по утверждению обвинения, содержатся упоминания о необходимости "поддержать К.". Прокурор считает, что речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском. Защита с таким толкованием категорически не согласилась, заявив, что никакого подтверждения этому нет", - говорится в материале.

Детали разговоров

Горецкий: "Часть - у меня, остальное - на беезнале".

Князев: "Хорошо, буду работать на отлаживание. Как дальше - пока не понятно, буду обрабатывать наших".

Прокурор считает, что разговор может свидетельствовать о вероятной причастности других судей к обсуждаемым процессам.

Также в других разговорах упоминается "Ж". По версии обвинения, речь может идти о Константине Жеваго. 

В материалах НСРД зафиксированы следующие фразы:

Князев: "Пусть у вас будет".

Горецкий: "Лучше передал бы хранение сложное".

Князев: "Сейчас мне пораздают на руки".

Позиция защиты

Адвокаты убеждают, что "Князь" - это не Князев, а другой судья хозяйственного суда с такой фамилией.

Также защита настаивала на признании этих записей явно недопустимыми в качестве доказательств, однако суд отказал.

ВАКС перешел в закрытый режим рассмотрения дела, поскольку будут исследовать сведения, содержащие адвокатскую тайну.

Дело Всеволода Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды в 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, по которому председатель Верховного суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГЗК) Ferrexpo и передачу их бывшим акционерам предприятия, которые входили в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений по получению подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения Князеву до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП уволила Князева с должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи ВС.

+2
Ще один корупціонер з міста Миколаєва. тут всі такі, жодного порядного.
25.02.2026 12:25 Ответить
+1
І Жеваго поміч і Бені. Одночасно. Голівуд відпочиває.
25.02.2026 12:43 Ответить
+1
Не знущайтесь над людиною!
Поверніть йому $ 3 000 000 та посаду судді!
25.02.2026 13:34 Ответить
У римі якщо суддя не правдиво судив з нього знімали шкіру і оббивали крісло ра якому сидить суддя лоб наступник пам,ятав що зроблять і з ним вразі нечесного суду жорстоко але ж дієво .Впевнений що у нас суди булиб пустими і навіть за велику з п ніякий не пішовби
25.02.2026 12:54 Ответить
Люто плюсую, хто-хто, а ці підари (підараски) в мантіях землі під ногами не відчувають.
25.02.2026 20:26 Ответить
Скільки років цей Князев уникає вироку? Ще трохи і все - поїде витрачати чесно вкрадені мільони в Австрії або в Ізраїль. Або ще відсудить з/п та компенсацію за роки переслідувань.
25.02.2026 13:08 Ответить
Ні, ми живемо в країні кривих дзеркал, ще трішки і цей підар поновиться на посаді і ще за прогул країна виплатить компенсацію.
25.02.2026 20:28 Ответить
Питання - чому він ще не за гратами?
25.02.2026 13:11 Ответить
Ви про Клименко?
25.02.2026 14:03 Ответить
Бачите і навіть корупцію оточення Коломойського (Бені) тягнула до Верховного суду. Оце так спрут. А представником від Бені є сам Голобородько.

КОГО ВИБРАВ НАРІД
Від Бені - Зеля президент,
Єрмак від ворога - агент.
Ахметов дав прем'єр-міністра
А в Раду доктора-магістра,
Що терся із Медведчуком!
Кацап у війську - Головком!
Від «ригів» Офіс президента,
Ворожого нам елемента!
При владі слуги олігархів,
Церква кацапських патріархів…
Наріде, що ж ти наробив?
Антимайдан сам відродив!!!
15.07.2025
Анатолій Березенський
25.02.2026 14:10 Ответить
 
 