Верховный суд окончательно подтвердил увольнение Князева с должности судьи
Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи ВС. Его подозревают в получении взятки в $2,7 млн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.
"По результатам рассмотрения кассационной жалобы сегодня, 12 декабря 2024 года, Большая Палата ВС приняла решение об оставлении без изменений решения ВСП от 18 июля 2024 года о привлечении Князева В.С. к дисциплинарной ответственности и освобождении от должности судьи Верховного Суда", - говорится в сообщении суда.
В организации Transparency International Ukraine добавили, что это - окончательное решение в этом вопросе в пределах Украины.
Дело Всеволода Князева
В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды в 2,7 млн дол. руководством и судьями Верховного суда.
Дело, за решение по которому глава Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.
Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo и передаче их бывшим акционерам предприятия, которые входили в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.
13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).
По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.
30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения Князеву до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.
31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.
6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от правосудия до 6 апреля 2024 года.
Впоследствии ВСП уволил Князева с должности судьи по делу аренды 4-комнатной квартиры в Киеве за 1000 грн. Ранее суды признали Князева виновным в нарушении ограничений по получению подарков.
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А пенсію будуть виплачувати?
суд вже конфіскував у нього 1 млн. грн., який він отримав як подарунок
якщо вакс його засудить за хабар, то буде повна конфіскація майна
якщо все ж таки він втече, як це він намагвся вже зробити на Закарпатті,
то конфіскують ще й заставу понад 18 млн.грн. та судитимуть заочно
перспективи
У НАЗК https://nazk.gov.ua/pdfjs/?file=/wp-content/uploads/MonitoringFullcheck/66/b0/66b0a0f0d7951b633efe8c3699050c2cb97f8078f09c75e80e0de712118ffc426962656.pdf заявили, що ці активи є необґрунтованими.
Згідно з даними агентства, у лютому 2023 року посадовець придбав квартиру площею 31,2 кв. м, а вже за шість днів його дружина стала власницею житла площею 60,7 кв. м. Подружжя пояснило, що роками відкладало гроші на купівлю нерухомості, проте в деклараціях, поданих за 2017-2022 роки, не вказано значних заощаджень. Єдиною задекларованою сумою були 100 доларів на банківському рахунку дружини.
Крім того, офіційні доходи сім'ї за ці роки не могли покрити витрати на такі покупки. В результаті НАЗК підозрює порушення фінансової прозорості. Посадовцю загрожує штраф у розмірі від 17 до 42,5 тисяч гривень, якщо його провину буде доведено.
Штраф!!!