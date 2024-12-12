Верховный суд окончательно подтвердил увольнение Князева с должности судьи

Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи ВС. Его подозревают в получении взятки в $2,7 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

"По результатам рассмотрения кассационной жалобы сегодня, 12 декабря 2024 года, Большая Палата ВС приняла решение об оставлении без изменений решения ВСП от 18 июля 2024 года о привлечении Князева В.С. к дисциплинарной ответственности и освобождении от должности судьи Верховного Суда", - говорится в сообщении суда.

В организации Transparency International Ukraine добавили, что это - окончательное решение в этом вопросе в пределах Украины.

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Дело Всеволода Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды в 2,7 млн дол. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, за решение по которому глава Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo и передаче их бывшим акционерам предприятия, которые входили в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

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13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения Князеву до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП уволил Князева с должности судьи по делу аренды 4-комнатной квартиры в Киеве за 1000 грн. Ранее суды признали Князева виновным в нарушении ограничений по получению подарков.

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