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ВРП уволила Князева с должности судьи

ВРП звільнила Князєва

Высший Совет правосудия уволил Всеволода Князева с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда.

Об этом сообщила пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

"ВСП уволил судью Кассационного административного суда в составе Верховного Суда за совершение существенного дисциплинарного проступка.

6 августа 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: ВАКС продлил меру пресечения экс-главе ВС Князеву

Дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева

16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.

В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн грн. 21 декабря залог уменьшили уже с 27 до 20 млн гривен.

27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.

31 января 2024 года за Князева внесли 18,168 млн грн залога. Накануне залог уменьшил до такой суммы следственный судья ВАКС.

Также читайте: Экс-главу Верховного суда Князева задержали на Закарпатье недалеко от границы с Румынией. Он заявил, что направлялся в санаторий (обновлено)

Автор: 

увольнение (2674) Высший совет правосудия (568) Князев Всеволод (69)


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Топ комментарии
+6
Це така гра, потім поновлять і ще й виплатять компенсацію.
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06.08.2024 12:48
+5
Повістку він вже отримав?
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06.08.2024 12:25
+5
Зачекайте він подасть апеляцію

Повернеться на посаду

Одержить компенсацію і моральні збитки

Історія повторюється
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06.08.2024 13:10
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Правила форума Совет форумчан
Повістку він вже отримав?
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06.08.2024 12:25 Ответить
він підозрюваний у набу. На грошовій заставі, адвокати із ним ходять призивного віку
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06.08.2024 12:32 Ответить
Та то жарт був. Хто ж цим "нєбожитєлям" насмілиться виписати повістку?
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06.08.2024 12:50 Ответить
Не, вангую, отримає пенсию, тысяч сто с хвостиком и досрочно, как непосильно трудившийся.
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06.08.2024 14:07 Ответить
Там нижче \Влад c76cad2c/ написав, як буде...
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06.08.2024 14:11 Ответить
Ничосе... психанули!!!
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06.08.2024 12:25 Ответить
Не очікувано
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06.08.2024 12:34 Ответить
слава яйцям, і премію виплатили?
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06.08.2024 12:26 Ответить
піде до баканова в косинку грати
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06.08.2024 12:27 Ответить
... на нари?
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06.08.2024 12:27 Ответить
Дисциплінарнии проступок -- так він зараз в Європеиськии Суд і знову все повернеться на круги своя
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06.08.2024 12:41 Ответить
Це така гра, потім поновлять і ще й виплатять компенсацію.
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06.08.2024 12:48 Ответить
А про скасування виплат ніхто і не казав.

"Головною умовою є звільнення судді у відставку. На призначення пенсій на загальних умовах мають право судді у відставці, які досягли пенсійного віку: 62 років - чоловіки, 60 років - жінки. Суддя у відставці, який не досяг зазначеного віку, отримує щомісячне довічне грошове утримання."
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06.08.2024 12:52 Ответить


Аплодую стоячи, вони нас роблять разом......
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06.08.2024 12:55 Ответить
А чому б і ні?
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06.08.2024 13:23 Ответить
Те ж саме хотіла написати
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06.08.2024 13:15 Ответить
Зачекайте він подасть апеляцію

Повернеться на посаду

Одержить компенсацію і моральні збитки

Історія повторюється
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06.08.2024 13:10 Ответить
тобто тепер воно, вже нічого не роблячи, отримуватиме з кожного злиденного Українця ще й довічне утримання...

дивна країна - Україна з її печерним кривосуддям, верховною зрадою, узурпатором-ніким дермаком та пєрєсідєнтом-мародером-зрадником(чи тупим)... і вумним нарідом, який "зробив себе разом" на Вироку-2019 і втік на західні пособія (звісно, окрім тих, хто виправляє свій ідіотський зальот)..
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06.08.2024 14:22 Ответить
Що це було...? Як воно називається? Це космос. а може ні..?!Та ні ,це не космос...А тоді що це?..
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06.08.2024 14:54 Ответить
.... рішала ще один ,мафіозі.
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06.08.2024 19:18 Ответить
 
 