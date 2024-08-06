ВРП уволила Князева с должности судьи
Высший Совет правосудия уволил Всеволода Князева с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда.
Об этом сообщила пресс-служба ВСП, информирует Цензор.НЕТ.
"ВСП уволил судью Кассационного административного суда в составе Верховного Суда за совершение существенного дисциплинарного проступка.
6 августа 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
Дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева
16 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения взятки руководством и судьями Верховного Суда. Правоохранители задержали действующего главу Суда Князева и изъяли $2,7 млн. Позже САП сообщила о подозрении Князеву и его сообщнику - адвокату.
В тот же день пленум Верховного суда проголосовал за недоверие председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.
ВСП предоставил разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.
31 мая Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала отпускать из-под стражи экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшила альтернативный залог с 107,3 млн грн до 75 млн грн.
5 сентября Высший антикоррупционный суд вторично уменьшил размер залога Князеву - с 75 до 55 миллионов гривен. В следующий раз залог уменьшили 26 сентября – с 55 до 45 млн гривен. 2 ноября размер залога уменьшили до 35 млн грн. 21 декабря залог уменьшили уже с 27 до 20 млн гривен.
27 декабря 2023 Печерский районный суд г. Киева признал виновным бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в нарушении установленных законом ограничений в отношении получения подарков. Кроме того, суд обязал Князева уплатить штраф в размере 2550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906 600 грн.
31 января 2024 года за Князева внесли 18,168 млн грн залога. Накануне залог уменьшил до такой суммы следственный судья ВАКС.
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Історія повторюється
дивна країна - Україна з її печерним кривосуддям, верховною зрадою, узурпатором-ніким дермаком та пєрєсідєнтом-мародером-зрадником(чи тупим)... і вумним нарідом, який "зробив себе разом" на Вироку-2019 і втік на західні пособія (звісно, окрім тих, хто виправляє свій ідіотський зальот)..