ВАКС продлил процессуальные обязанности экс-главе ВС Князеву до 13 января 2026 года

Высший антикоррупционный суд Украины продлил срок действия процессуальных обязанностей бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.

Об этом сообщает ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, обвиняемый обязан:

являться по каждому требованию к прокурору и суду;

не покидать без разрешения пределы территории Украины;

сообщать прокурору или суду об изменении места жительства и работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу в Киеве паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.

Срок действия постановления продлен до 13 января 2026 года включительно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС разрешил спецрасследование в отношении бизнесмена Жеваго по делу о взятке Князеву

Дело Всеволода Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о раскрытии схемы получения неправомерной выгоды в 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, по решению в котором председатель Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГЗК) Ferrexpo и передачу их бывшим акционерам предприятия, которые входили в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений по получению подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения Князеву до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП уволил Князева с должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи ВС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Князева: ВАКС применил к адвокату Рекуну залог в 10 млн грн