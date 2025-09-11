Дело Князева: ВАКС применил к адвокату Рекуну залог в 10 млн грн

Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн к адвокатуАнатолию Рекуну, подозреваемому в уголовных правонарушениях по делу бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает ВАКС в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и установил, что подозреваемый должен прибывать к следователю, прокурору и суду по каждому требованию, не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения и сообщать об изменении места жительства.

Кроме того, он обязан воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении, сдать загранпаспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины, в соответствующие органы государственной власти. Срок действия обязанностей - до 10 ноября включительно в пределах срока досудебного расследования.

В суде отметили, что в случае невнесения залога к подозреваемому может быть применена более строгая мера пресечения.

Дело Всеволода Князева

В мае 2023 года в Национальном антикоррупционном бюро и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды в 2,7 млн долл. руководством и судьями Верховного суда.

Дело, за решение по которому глава Верховного Суда получил взятку, связано со структурами бизнесмена Константина Жеваго. По данным следствия, Жеваго лично причастен к организации передачи взятки, хотя сам он это отрицает.

Речь идет о решении, которым 19 апреля Большая палата Верховного Суда отменила постановление Северного апелляционного хозсуда о признании недействительным договора от 2002 года о купле-продаже 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo и передаче их бывшим акционерам предприятия, которые входили в группу VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

13 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол в отношении экс-главы ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

30 января 2024 года ВАКС продлил действие меры пресечения Князеву до 29 марта 2024 года, при этом уменьшив размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн. В тот же день его освободили из-под стражи.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Верховного суда Всеволода Князева от правосудия до 6 апреля 2024 года.

Впоследствии ВСП уволил Князева с должности судьи. В декабре 2024 года Большая палата Верховного Суда окончательно подтвердила решение Высшего совета правосудия об увольнении Всеволода Князева с должности судьи ВС.

