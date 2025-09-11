Справа Князєва: ВАКС застосував до адвоката Рекуна заставу 10 млн грн

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн до адвоката Анатолія Рекуна, підозрюваного у кримінальних правопорушеннях у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє ВАКС у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і встановив, що підозрюваний має прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою, не залишати межі Києва та Київської області без дозволу та повідомляти про зміну місця проживання.

Крім того, він зобов’язаний утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі, здати закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд з України, до відповідних органів державної влади. Строк дії обов’язків - до 10 листопада включно в межах строку досудового розслідування.

У суді наголосили, що у разі невнесення застави до підозрюваного може бути застосований суворіший запобіжний захід.

Справа Всеволода Князєва

У травні 2023 року в Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго особисто причетний до організації передачі хабаря, хоча сам він це заперечує.

Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова.

13 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно ексголови ВС про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків).

За повідомленням НАЗК, Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня його звільнили з-під варти.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року.

Згодом ВРП звільнила Князєва з посади судді. У грудні 2024 року Велика палата Верховного Суду остаточно підтвердила рішення Вищої ради правосуддя щодо звільнення Всеволода Князєва з посади судді ВС.

