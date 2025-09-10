За генерала СБУ Вітюка внесли понад 9 млн грн застави

За колишнього голову департаменту кібербезпеки СБУ, генерала Іллю Вітюка внесли понад 9 млн грн застави.

Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Справа Іллі Вітюка

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку.

У СБУ сприймають такі дії, як "помсту".

4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку.

