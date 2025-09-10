1 678 25
За генерала СБУ Вітюка внесли понад 9 млн грн застави
За колишнього голову департаменту кібербезпеки СБУ, генерала Іллю Вітюка внесли понад 9 млн грн застави.
Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
Справа Іллі Вітюка
Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку.
У СБУ сприймають такі дії, як "помсту".
4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку.
А те ,що назнімав з боку "Беркуту" під час розстрілів на Майдані в 2014 р., слідству по злочинам під час Революції Гідності передав , чи по проханню татарова "забув " ?
Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО
чи, ви буржуйських серіальчіків про честь мундира, надивились?
ага.....
або 120 Mavic 3,
або 40 Mavic 3Т.
Ну ще продали гречку, що їм у пайках дають.
Інакше ж звідки у бідось, яким волонтери купують зброю, такі гроші?
А далі який план? Тихенько опиниться у Відні чи Монако?