Новини Справа Іллі Вітюка
1 678 25

За генерала СБУ Вітюка внесли понад 9 млн грн застави

Справа Іллі Вітюка. За генерала СБУ внесли заставу

За колишнього голову департаменту кібербезпеки СБУ, генерала Іллю Вітюка внесли понад 9 млн грн застави.

Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Вітюка підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Читайте: Підозра генералу СБУ Вітюку - це не помста, - директор НАБУ Кривонос

Справа Іллі Вітюка

Раніше повідомлялось, що НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Вітюку.

У СБУ сприймають такі дії, як "помсту".

4 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку.

Читайте також: Генерал СБУ Вітюк: Охоронця власника Parimatch знаю вже 20 років. Про його нібито стосунок до грального бізнесу – ніколи не знав

Автор: 

застава (704) СБУ (13336) ВАКС Антикорупційний суд (2058) Вітюк Ілля (39)
+11
та льогко.
показати весь коментар
10.09.2025 14:20 Відповісти
+8
Нікчемний відсоток від вкраденого. Ось так і живемо. Світла в кінці тунелю не видно.
показати весь коментар
10.09.2025 14:27 Відповісти
+8
А хто вніс? Це сЄкрЄт? Ну просто людям цікаво...
показати весь коментар
10.09.2025 14:33 Відповісти
та льогко.
показати весь коментар
10.09.2025 14:20 Відповісти
Якщо "намолотив" на хатинку , то й на звалити з кічі нашкріб , скаже " друзі допомогли ".

А те ,що назнімав з боку "Беркуту" під час розстрілів на Майдані в 2014 р., слідству по злочинам під час Революції Гідності передав , чи по проханню татарова "забув " ?

Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО
показати весь коментар
10.09.2025 14:33 Відповісти
Чесно вкрадені кишенькові гроші?
показати весь коментар
10.09.2025 14:25 Відповісти
Років 10 бідолаха не їв, всю зп складав копійка до копієчки, щоб зараз заставу внести.
показати весь коментар
10.09.2025 14:26 Відповісти
Нікчемний відсоток від вкраденого. Ось так і живемо. Світла в кінці тунелю не видно.
показати весь коментар
10.09.2025 14:27 Відповісти
конторські своїх не кидають!
чи, ви буржуйських серіальчіків про честь мундира, надивились?
ага.....
показати весь коментар
10.09.2025 14:27 Відповісти
А хто вніс? Поплічники? Чи бюджетні??
показати весь коментар
10.09.2025 14:29 Відповісти
НАБУ.
показати весь коментар
10.09.2025 14:32 Відповісти
це поплічники внесли крадені бюджетні.
показати весь коментар
10.09.2025 14:33 Відповісти
А хто вніс? Це сЄкрЄт? Ну просто людям цікаво...
показати весь коментар
10.09.2025 14:33 Відповісти
Напевно усім особовим складом СБУ скидалися, щоб визволити "героя".
показати весь коментар
10.09.2025 14:43 Відповісти
Для його рівня, це вечір пива не попить.
показати весь коментар
10.09.2025 14:45 Відповісти
Всього лиш вартість яких-небудь 360, не самих поганих, FPV дронів,
або 120 Mavic 3,
або 40 Mavic 3Т.
показати весь коментар
10.09.2025 14:46 Відповісти
цей корупціонер вже на волі по кабакам бігає, а набушників і далі в застінках сбу (фсб)-шних до сих пір мордують. навіть за ригоаналом в ОАЕ змотались що той дав покази на детективів НАБУ.
показати весь коментар
10.09.2025 14:48 Відповісти
Мабуть СБУшники скинулися з зарплат.
Ну ще продали гречку, що їм у пайках дають.

Інакше ж звідки у бідось, яким волонтери купують зброю, такі гроші?
показати весь коментар
10.09.2025 14:51 Відповісти
Мабуть внесли такіж доброчесні декларанти?
показати весь коментар
10.09.2025 14:54 Відповісти
Самн так внесли "доброчесні меценати - бандюки" що разом гуляли в київському ресторані.
показати весь коментар
10.09.2025 15:12 Відповісти
Вони випадково зустрілися тим паче що зовсім незнайомі один з одним.
показати весь коментар
10.09.2025 15:18 Відповісти
Тому таких "доброчесних" і називають меценатами бо вони допомогають навіть тим кого не знають особисто - так велить їм серце потрібно робить добро не забуваючт про бабло.
показати весь коментар
10.09.2025 15:53 Відповісти
Куди дивиться фінмоніторинг?
показати весь коментар
10.09.2025 15:09 Відповісти
Та хто б сумнівався! Вони ще б 900 гривень застави призначили.
А далі який план? Тихенько опиниться у Відні чи Монако?
показати весь коментар
10.09.2025 15:10 Відповісти
Коли за сраку беруть , то гроші знаходяться, а коли ворог наступає, то грошей не має. Може взяти кожного СБУ шника, прокурора, суддю , кожного кварталівця і хай скинуться, хтось по 10 лимонів, хтось і 100 , і зразу ж будуть кошти на ППО і навіть ракети різних типів.
показати весь коментар
10.09.2025 15:20 Відповісти
нелох понадавав фельдмаршалів генералів кому попало
показати весь коментар
10.09.2025 15:22 Відповісти
... пора присвоєти звання маршала, і нехай продовжує грабунок
показати весь коментар
10.09.2025 15:29 Відповісти
 
 