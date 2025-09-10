РУС
Новости Дело Ильи Витюка
За генерала СБУ Витюка внесли более 9 млн грн залога

Дело Ильи Витюка. За генерала СБУ внесли залог

За бывшего главу департамента кибербезопасности СБУ, генерала Илью Витюка внесли более 9 млн грн залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Витюка подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Читайте: Подозрение генералу СБУ Витюку - это не месть, - директор НАБУ Кривонос

Дело Ильи Витюка

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.

В СБУ воспринимают такие действия, как "месть".

4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку.

Читайте также: Генерал СБУ Витюк: Охранника владельца Parimatch знаю уже 20 лет. О его якобы отношении к игорному бизнесу - никогда не знал

залог (530) СБУ (20393) Антикоррупционный суд (1272) Витюк Илья (31)
Топ комментарии
+7
та льогко.
10.09.2025 14:20 Ответить
+6
Нікчемний відсоток від вкраденого. Ось так і живемо. Світла в кінці тунелю не видно.
10.09.2025 14:27 Ответить
+5
А хто вніс? Це сЄкрЄт? Ну просто людям цікаво...
10.09.2025 14:33 Ответить
та льогко.
10.09.2025 14:20 Ответить
Якщо "намолотив" на хатинку , то й на звалити з кічі нашкріб , скаже " друзі допомогли ".

А те ,що назнімав з боку "Беркуту" під час розстрілів на Майдані в 2014 р., слідству по злочинам під час Революції Гідності передав , чи по проханню татарова "забув " ?

Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО
10.09.2025 14:33 Ответить
Чесно вкрадені кишенькові гроші?
10.09.2025 14:25 Ответить
Років 10 бідолаха не їв, всю зп складав копійка до копієчки, щоб зараз заставу внести.
10.09.2025 14:26 Ответить
Нікчемний відсоток від вкраденого. Ось так і живемо. Світла в кінці тунелю не видно.
10.09.2025 14:27 Ответить
конторські своїх не кидають!
чи, ви буржуйських серіальчіків про честь мундира, надивились?
ага.....
10.09.2025 14:27 Ответить
А хто вніс? Поплічники? Чи бюджетні??
10.09.2025 14:29 Ответить
НАБУ.
10.09.2025 14:32 Ответить
це поплічники внесли крадені бюджетні.
10.09.2025 14:33 Ответить
А хто вніс? Це сЄкрЄт? Ну просто людям цікаво...
10.09.2025 14:33 Ответить
Напевно усім особовим складом СБУ скидалися, щоб визволити "героя".
10.09.2025 14:43 Ответить
Для його рівня, це вечір пива не попить.
10.09.2025 14:45 Ответить
Всього лиш вартість яких-небудь 360, не самих поганих, FPV дронів,
або 120 Mavic 3,
або 40 Mavic 3Т.
10.09.2025 14:46 Ответить
цей корупціонер вже на волі по кабакам бігає, а набушників і далі в застінках сбу (фсб)-шних до сих пір мордують. навіть за ригоаналом в ОАЕ змотались що той дав покази на детективів НАБУ.
10.09.2025 14:48 Ответить
Мабуть СБУшники скинулися з зарплат.
Ну ще продали гречку, що їм у пайках дають.

Інакше ж звідки у бідось, яким волонтери купують зброю, такі гроші?
10.09.2025 14:51 Ответить
Мабуть внесли такіж доброчесні декларанти?
10.09.2025 14:54 Ответить
Самн так внесли "доброчесні меценати - бандюки" що разом гуляли в київському ресторані.
10.09.2025 15:12 Ответить
Вони випадково зустрілися тим паче що зовсім незнайомі один з одним.
10.09.2025 15:18 Ответить
Куди дивиться фінмоніторинг?
10.09.2025 15:09 Ответить
Та хто б сумнівався! Вони ще б 900 гривень застави призначили.
А далі який план? Тихенько опиниться у Відні чи Монако?
10.09.2025 15:10 Ответить
 
 