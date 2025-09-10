1 379 21
За генерала СБУ Витюка внесли более 9 млн грн залога
За бывшего главу департамента кибербезопасности СБУ, генерала Илью Витюка внесли более 9 млн грн залога.
Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Витюка подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
Дело Ильи Витюка
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.
В СБУ воспринимают такие действия, как "месть".
4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку.
Топ комментарии
+7 Urs
показать весь комментарий10.09.2025 14:20 Ответить Ссылка
+6 Gary Grant
показать весь комментарий10.09.2025 14:27 Ответить Ссылка
+5 Грицько Злий
показать весь комментарий10.09.2025 14:33 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А те ,що назнімав з боку "Беркуту" під час розстрілів на Майдані в 2014 р., слідству по злочинам під час Революції Гідності передав , чи по проханню татарова "забув " ?
Генерал СБУ Вітюк у 2014 році знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута" як оперативник Служби, - ЗМІ. ВIДЕО
чи, ви буржуйських серіальчіків про честь мундира, надивились?
ага.....
або 120 Mavic 3,
або 40 Mavic 3Т.
Ну ще продали гречку, що їм у пайках дають.
Інакше ж звідки у бідось, яким волонтери купують зброю, такі гроші?
А далі який план? Тихенько опиниться у Відні чи Монако?