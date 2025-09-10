За генерала СБУ Витюка внесли более 9 млн грн залога

За бывшего главу департамента кибербезопасности СБУ, генерала Илью Витюка внесли более 9 млн грн залога.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Витюка подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Читайте: Подозрение генералу СБУ Витюку - это не месть, - директор НАБУ Кривонос

Дело Ильи Витюка

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бригадному генералу Службы безопасности Украины Витюку.

В СБУ воспринимают такие действия, как "месть".

4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения генералу СБУ Илье Витюку.

Читайте также: Генерал СБУ Витюк: Охранника владельца Parimatch знаю уже 20 лет. О его якобы отношении к игорному бизнесу - никогда не знал