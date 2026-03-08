"Жінки можуть все!": Рух VETERANKA запускає масштабну комунікаційну кампанію, присвячену захисницям України. ФОТОрепортаж

До 8 березня, Міжнародного дня боротьби за права жінок, Рух VETERANKA запускає масштабну комунікаційну кампанію "Жінки можуть все!", яка розповідає реальні бойові історії чотирьох українських військовослужбовиць у форматі коміксів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, головна місія кампанії - змінити уявлення суспільства про роль жінок у Силах оборони України та підкреслити їхній вплив на безпеку цивільних.

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Деталі

У центрі кампанії - історії 4 військовослужбовиць: операторок безпілотників, командирки бойової групи та командирки жіночого взводу. Кожна з них має власний бойовий досвід, професійну історію та свою "суперсилу". Візуальна частина кампанії виконана у стилі, натхненному коміксами та ігровою естетикою, що по-новому розповідає реальні історії військовослужбовиць - перетворюючи їх на образи сучасних героїнь. Кампанія наголошує: жінки вже давно є невід’ємною частиною оборони України. Вони працюють у складних бойових умовах, приймають відповідальні рішення та щодня впливають на безпеку цивільних.

В межах проєкту впродовж березня та квітня соціальну рекламу можна буде побачити у столичному метрополітені, на сітілайтах Києва та на екранах ТРЦ.

"Ми звикли до вигаданих супергероїв у коміксах та іграх, але справжні героїні — поруч із нами. Вони керують дронами, командують підрозділами, тримають небо і землю під захистом. Ця кампанія — про те, що жіноча роль у війську — це не виняток, а нова багатогранна норма", - зазначають у Русі VETERANKA.

Героїні кампанії:

Єва "Юнга" - операторка FPV-дронів бригади "Рубіж" НГУ. Єва доєдналася до лав ЗСУ в 18 років після закінчення школи, за перші 1,5 роки служби їй вдалося знищити 250 ворожих цілей. Її суперсила — бачити у темряві і влучати в ціль, яка несе загрозу нашим містам.

Аня Тату "Ксена" - операторка БпЛА 37 ОБрМП ЗСУ. Її історія — про безумовну любов до життя та України. Полька з бельгійським паспортом, яка обрала нашу країну своєю долею. Попри життя з протезом, вона віддала перевагу фронту та виборола право служити у морській піхоті. Її суперсила — шалена точність і здатність першою побачити загрозу в нічному небі, рятуючи тисячі життів.

Оксана "Оксі" - командирка бойової групи НРК спецпідрозділу "ОМЕГА".Спочатку вона написала заповіт, евакуювала двох дітей за кордон, а потім приєдналася до війська. Успішна підприємниця у цивільному житті, яка перетворила свій стратегічний талант на зброю майбутнього у війську. Сьогодні вона перша жінка-командирка групи роботизованих комплексів у спецпідрозділі "ОМЕГА".

Яна "Мультик" - командирка жіночого взводу БпЛА 141 ОМБр ЗСУ. Вона — символ незламності та сестринства. Переживши окупацію рідної Херсонщини, численні поранення, Яна не просто повернулася в стрій, а очолила перший жіночий підрозділ операторок БпЛА. Вона випалює упередження та будує нову армію, де кожна жінка захищена та почута.

Авторка візуальної частини - українська ілюстраторка Анна Іваненко, відома співпрацею з The New Yorker, The Guardian, The Economist, Forbes та іншими міжнародними медіа.













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Збір для Сил оборони

Крім того, комунікаційна кампанія має на меті закрити великий благодійний збір на 6 000 000 гривень. Кошти будуть спрямовані на забезпечення мобільних груп ППО 37-ї ОБрМП ЗСУ та закупівлю дронів-бомберів Heavy Shot для бригади "Рубіж" НГУ. Рух VETERANKA закликає підтримати збір і стати надійним тилом для наших українських захисниць. Кожен донат - це щире та підтримуюче "Дякую за захист" жінкам, які сьогодні на фронті. Посилання на банку збору: https://send.monobank.ua/jar/7cyoLG3LyS

Благодійний збір підтримали зіркові амбасадорки: Альона Альона, Онука, Оксана Забужко, Олена Тополя, Анастасія Коротка, Юлія Гайворонська, Марина Леончук, Дарина Федина, Соня Сотник, Юлія Зорій та інші. Запрошуємо українські бізнеси, організації, компанії об’єднати зусилля. Ваша долученість — реальна сила, що допомагає жінкам-військовослужбовицям тримати фронт. Жінки можуть все, а ми можемо закрити їм збір.

За даними організації, сьогодні у Збройних силах України служать близько 70 тисяч жінок, ще понад 6 тисяч — у лавах Національної гвардії України. Близько 5,5 тисяч військовослужбовиць виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту. Водночас частка жінок-офіцерок за останні роки зросла з 4% до 21%.

Рух VETERANKA — перша та найчисельніша спільнота жінок України з бойовим досвідом, яка захищає права військовослужбовиць з 2018 року. Сьогодні це понад 3000 учасниць — діючих жінок-військових, ветеранок та волонтерок. Рух став ініціатором прийнятого ВРУ 27 лютого 2026 року Закону про внесення змін до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ, щоб запровадити механізм протидії дискримінації та сексуальному насильству в армії. Також у 2018 році завдяки організації було відкрито 63 бойові посади для військовослужбовиць, які до цього були недоступні. За 4 роки повномасштабного вторгнення Рух забезпечив 107 бригад, підрозділів ЗСУ та Нацгвардії (це понад 140 млн грн допомоги захисницям та їхнім підрозділам).