Зеленський і Сирський привітали жінок: Сила і роль українських жінок - це не один день, а всі 365

Президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітали жінок із Міжнародним днем боротьби за права жінок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Привітання Зеленського

Так, Зеленський наголосив, що сила і роль українських жінок – це не один день, а всі 365 днів.

"Українські жінки захищають країну, чекають рідних і підтримують коханих, виховують дітей у нелегких умовах війни, створюють, досліджують, рятують, навчають, лікують", - зазначив президент.

Він подякував жінкам за рішучість, лідерство, турботу і професійність: "Дякую за все, що ви робите щодня".

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Привітання Сирського

"Насамперед я хочу привітати жінок, які зі зброєю в руках протистоять російському агресору. Я вдячний військовослужбовицям, які спростовують твердження, що захист України - це лише чоловіча справа", - йдеться в повідомленні.

Сирський повідомив, що нині у складі ЗСУ перебуває понад 75 тисяч жінок, з них понад 55 тисяч - військовослужбовиці. І щороку їхня кількість зростає.

Найвищим званням "Герой України" відзначені пʼять захисниць України, на жаль, три з них - посмертно.

За даними головнокомандувача ЗСУ, за 12 років збройної агресії рф проти нашої держави 1705 військовослужбовиць ЗСУ за високий професіоналізм, особисту мужність, відвагу та непохитність у бою відзначені державами нагородами.

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"Українські жінки - це воїни, командири, медики, зв’язківці, розвідниці, волонтерки, матері та дружини. Вони пліч-о-пліч із чоловіками захищають державу, рятують життя, навчають, лікують, забезпечують та підтримують.

Сьогодні українська жінка — це символ гідності, відваги та любові до Батьківщини", - наголосив він.

Окремо Сирський висловив слова подяки українським матерям та дружинам, які знаходять у собі сили, щоб бути для своїх дітей та чоловіків надійною підтримкою.

"Схиляю голову перед пам’яттю всіх українських жінок, які загинули від рук кривавих російських окупантів. Вічна пам’ять і вічна слава! Висловлюю глибоку вдячність кожній захисниці за службу, вірність українському народу та щоденну працю заради нашої спільної мети", - додав він.

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