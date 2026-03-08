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Зеленський і Сирський привітали жінок: Сила і роль українських жінок - це не один день, а всі 365

Привітання жінок

Президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітали жінок із Міжнародним днем боротьби за права жінок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Привітання Зеленського

Так, Зеленський наголосив, що сила і роль українських жінок – це не один день, а всі 365 днів.

"Українські жінки захищають країну, чекають рідних і підтримують коханих, виховують дітей у нелегких умовах війни, створюють, досліджують, рятують, навчають, лікують", - зазначив президент.

Він подякував жінкам за рішучість, лідерство, турботу і професійність: "Дякую за все, що ви робите щодня".

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Привітання Сирського

"Насамперед я хочу привітати жінок, які зі зброєю в руках протистоять російському агресору. Я вдячний військовослужбовицям, які спростовують твердження, що захист України - це лише чоловіча справа", - йдеться в повідомленні.

Сирський повідомив, що нині у складі ЗСУ перебуває понад 75 тисяч жінок, з них понад 55 тисяч - військовослужбовиці. І щороку їхня кількість зростає.

Найвищим званням "Герой України" відзначені пʼять захисниць України, на жаль, три з них - посмертно.

За даними головнокомандувача ЗСУ, за 12 років збройної агресії рф проти нашої держави 1705 військовослужбовиць ЗСУ за високий професіоналізм, особисту мужність, відвагу та непохитність у бою відзначені державами нагородами.

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"Українські жінки - це воїни, командири, медики, зв’язківці, розвідниці, волонтерки, матері та дружини. Вони пліч-о-пліч із чоловіками захищають державу, рятують життя, навчають, лікують, забезпечують та підтримують.

Сьогодні українська жінка — це символ гідності, відваги та любові до Батьківщини", - наголосив він.

Окремо Сирський висловив слова подяки українським матерям та дружинам, які знаходять у собі сили, щоб бути для своїх дітей та чоловіків надійною підтримкою.

"Схиляю голову перед пам’яттю всіх українських жінок, які загинули від рук кривавих російських окупантів. Вічна пам’ять і вічна слава! Висловлюю глибоку вдячність кожній захисниці за службу, вірність українському народу та щоденну працю заради нашої спільної мети", - додав він.

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Автор: 

жінки (686) Зеленський Володимир (28024) привітання (720) Сирський Олександр (952)
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Топ коментарі
+12
Так українськи жінки святкують же 25 лютого? В День Українскої жінки? Чи як? Знести пам'ятники Булгакову і Чайковському вийшло, а відмовитись від святкування радянського свята разом з Путіним і Лукашенко не виходить?
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08.03.2026 11:47 Відповісти
+8
дебіли,млядь...
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08.03.2026 11:43 Відповісти
+8
А бананов з єрмаком ховаються разом з паскудами95, за спини жінок України!!
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08.03.2026 11:48 Відповісти
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дебіли,млядь...
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08.03.2026 11:43 Відповісти
Так українськи жінки святкують же 25 лютого? В День Українскої жінки? Чи як? Знести пам'ятники Булгакову і Чайковському вийшло, а відмовитись від святкування радянського свята разом з Путіним і Лукашенко не виходить?
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08.03.2026 11:47 Відповісти
Українські жінки засновники святи. Їх знають всі:
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08.03.2026 11:59 Відповісти
А бананов з єрмаком ховаються разом з паскудами95, за спини жінок України!!
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08.03.2026 11:48 Відповісти
та так і грошей на квіти ненапашешся
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08.03.2026 11:52 Відповісти
в Дніпрі прилічний букет 15000
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08.03.2026 11:54 Відповісти
Ого...
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08.03.2026 17:28 Відповісти
З чим привітали ?
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08.03.2026 11:53 Відповісти
Міжнародним днем боротьби за права жінок.
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08.03.2026 11:55 Відповісти
З 23 лютого по старому стилю.
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08.03.2026 11:58 Відповісти
Во. Пан мае рацію.
Пан помнит что между праздником непобедимой и легендарной и 8-м марта 15 суток.
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08.03.2026 13:07 Відповісти
Прав і свобод для жінок в Україні більше,ніж в чоловіків.
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08.03.2026 11:58 Відповісти
це все облуда
вибороли право на роботу по 13 годин на день
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08.03.2026 12:15 Відповісти
Почему 13?
13 не складывается. 12 часов смена. Двух сменный 3-х бригадный график. В принципе не плохой график. Каждый день выходной
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08.03.2026 13:10 Відповісти
Це "свято" розпочалося з протесту повій проти "наїздів" поліції на борделі. А відомі Кла(г)а і (Г)оза загорнули це у марксистську ганчірку, як боротьбу за права жінок. Проти поневолення, звісно...
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08.03.2026 13:20 Відповісти
В жінок вже більше прав і свобод.
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08.03.2026 11:56 Відповісти
однаково
просто в силу фізіології в чоловіків є ще додаткові обов'язки
ну і при владі вони ж, тобто до війни країну довели чоловіки
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08.03.2026 12:16 Відповісти
Вмерти під бомбами,ніяка фізіологія не допомагає.Чи вмерти в навчальному центрі від пневмогії,бо умов немає і ліків не дають,фактично катують.Тільки вчора бачив новину,що в скелі так хлопця за два тижні закатували і в нього легені згоріли.В Ізраїлі так не вважають.І жінки навіть більше голосували за слуг,самі жінки в більшості,обирають не жінок.В нас загальне виборче право.
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08.03.2026 12:22 Відповісти
Дійсно чоловіки стали тюхтіями
Складно уявити що кілька століть тому нили так само. А умови тоді не кращі були.
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08.03.2026 12:29 Відповісти
Кілька століть тому у вас не було прав,чоловіки їх надали.Чоловіки стали розумнішими і не хочуть бездумно вмирати,як колись.Бо це немає сенсу.
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08.03.2026 12:34 Відповісти
Ваші права від того зменшились чи що ? Ні.
Обов'язки ті самі.
Розумнішими точно не стали.
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08.03.2026 12:42 Відповісти
Зараз зменшились і вині в тому числі жіночки,яким подобався хрипучий сексуальний голос Зеленського.А жіночкам відкрилося вікно можливостей.в Європу чи США поїхали.
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08.03.2026 13:10 Відповісти
Може тому що ви довели себе до такого стану, що вашим жіночкам уже хрипатий зебіл почав подобатись ?
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08.03.2026 13:28 Відповісти
Хто це ми? Я обирав Порошенка.Жіночки не мої,вони українки.У вас напевно багато таких знайомих і напевно і родичів є.
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08.03.2026 13:33 Відповісти
Ви намагаєтесь нав'язати мені відповідальність за всіх жінок, а самі за інших мужиків , значить, не відповідаєте ? Цікаво.... От вони і довели жінок своїх до того стану в якому їм і жаба принц
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08.03.2026 16:23 Відповісти
ми сильні, ми незалежні. Чому жінки масово не йдуть снайперками, водійками, дроноводами, медсестрами, кухарками?
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08.03.2026 13:15 Відповісти
Бо сильні і незалежні лише за спинами інших😅
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08.03.2026 13:23 Відповісти
Якби жінки були фізично сильніші за чоловіків, тоді питань би не було, як і чоловіків
Але на жаль, проти природи не попреш
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08.03.2026 13:29 Відповісти
Багато вакансій, де не треба багато фізичної сили. Лише бажання.
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08.03.2026 14:01 Відповісти
Повіями чи що ? Ще скажіть що таке в арміях не практикується
Були випадки що через ревнощі і дівчину вбив і ще щось накоїв. І нам про все ж не пишуть.
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08.03.2026 16:21 Відповісти
Конечно. Если бы вы были при власти, войн бы не было. Но многие страны не разговаривали бы друг с другом.
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08.03.2026 13:13 Відповісти
Краще би ти в цей день рот би закрив, і то краще було, що не день то "перли"
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08.03.2026 12:02 Відповісти
Два д@біла..знайшли з чим і як вітати..обдовбались з ранку
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08.03.2026 12:03 Відповісти
Та вони один другого довбуть під хвіст.
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08.03.2026 13:41 Відповісти
Зараз чоловік в Україні на рівні худоби прав і свобод немає.. жінки навпаки, можуть їздити як і раніше куди хочуть (це не в укір жінкам) , просто влада зелених довбнів винищує генофонд зі своєї сторони в пукін зі своєї
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08.03.2026 12:04 Відповісти
Ну не скажіть, раби у нас далеко не всі. У нас рабів лише мільйон. А от забронірованих вільних людей разів в 10 більше.
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08.03.2026 12:33 Відповісти
Розкажі на кордонах погранцям, який ти вільний и які в тебе права😆
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08.03.2026 14:58 Відповісти
Сраний совок...
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08.03.2026 12:09 Відповісти
Зеленський і Сирський яскраві представники сесесеру.
Перший-"какая разніца", другий-"генерал-200", який знає "Есть!" і "Так точно!" і пох на втрати!
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08.03.2026 13:45 Відповісти
Початком відзначати цей день, став бунт повій порту Нью-Йорка, яким моряки заборгували гроші за послуги
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08.03.2026 12:11 Відповісти
Зеленський і Срський, а скільки ви будете знущатися з жінок які 4 роки без чоловіків живуть? А деякі навіть і довше? Привітатори хєрові
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08.03.2026 12:30 Відповісти
Навіть за радянських часів в родині ніколи не відзначали 8 березня і глузливо називали цей день "днем червоної жінки". Ну от скільки ще можна продовжувати оце совкодрочерство...
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08.03.2026 12:39 Відповісти
Молодь також відзначає.
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08.03.2026 13:17 Відповісти
Мої навіть не згадали, а от до 14 лютого готувались за два тижні...
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08.03.2026 14:14 Відповісти
Ну й добре.
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08.03.2026 14:23 Відповісти
а шо ти обдовбиш 🤡 ,дав українськім жінкам ?!!! довіру до твого "нового ліца" ...Війну ,горе ,мафію ,міндічів і.т і...
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08.03.2026 12:52 Відповісти
Забезпечую чотирьох жінок своєї родини і у мене кожний день "жіночий". До смерті матері утримував пятьох. Чужим для мене "українським жінкам" я нічого не давав, не даю і давати не маю наміру, як і англійським, французким, німецьким і т.п.. Ви напевне не чули про "біархат". Стосовно політичних наслідків, то 63% виборців в Україні жінки. Саме вони у нас обирають зелєнскіх з міндічами.
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08.03.2026 14:11 Відповісти
я не тільки чула ,але і на власному досвіті, знаю жінок з ошарашенними очами ,які бігли голосувати за 🤡 ,тягли синів ,чоловіків ,онуків ...це був масовий психоз ...вся любов , скінчилася вже у 20 -21 році ...але чорт вже плотно всівся у крісло президента , ху* ло допоміг втриматися зеленському, з мафією на посадах , як буде далі ,Бог ся знає ... ...
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08.03.2026 14:19 Відповісти
За нього весь московський патріархат ще й голосував,а там також більшість то жінки.
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08.03.2026 14:22 Відповісти
Останні пять поколінь в моїй родині всі жінки мають вищу освіту. За жидівського хрипатого блазня мої точно не голосували.
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08.03.2026 14:27 Відповісти
Кацапи все собі присвоюють, а ми від всього відмовляємося.... Доречі москалі і дні народження святкують і новий рік. Пропоную і від цього відмовитися 😸. І Інтернет у них і електрика - відмовся на зло москалю 😸
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08.03.2026 12:55 Відповісти
Свято колонізованих
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08.03.2026 13:27 Відповісти
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08.03.2026 13:31 Відповісти
москаль Сирський і кошерний Зеленський ''привітали'' Українських жінок з днем захисту прав портових проституток на вчасну зарплату.
Бодай цих двох вилупків - Зеленського і Сирського - шляк наглий трафив.
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08.03.2026 16:11 Відповісти
Совкове 8березня святкують ЗРАДНИКИ.❤️🇺🇦❤️
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09.03.2026 08:01 Відповісти
 
 