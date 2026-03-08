Зеленський і Сирський привітали жінок: Сила і роль українських жінок - це не один день, а всі 365
Президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітали жінок із Міжнародним днем боротьби за права жінок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Привітання Зеленського
Так, Зеленський наголосив, що сила і роль українських жінок – це не один день, а всі 365 днів.
"Українські жінки захищають країну, чекають рідних і підтримують коханих, виховують дітей у нелегких умовах війни, створюють, досліджують, рятують, навчають, лікують", - зазначив президент.
Він подякував жінкам за рішучість, лідерство, турботу і професійність: "Дякую за все, що ви робите щодня".
Привітання Сирського
"Насамперед я хочу привітати жінок, які зі зброєю в руках протистоять російському агресору. Я вдячний військовослужбовицям, які спростовують твердження, що захист України - це лише чоловіча справа", - йдеться в повідомленні.
Сирський повідомив, що нині у складі ЗСУ перебуває понад 75 тисяч жінок, з них понад 55 тисяч - військовослужбовиці. І щороку їхня кількість зростає.
Найвищим званням "Герой України" відзначені пʼять захисниць України, на жаль, три з них - посмертно.
За даними головнокомандувача ЗСУ, за 12 років збройної агресії рф проти нашої держави 1705 військовослужбовиць ЗСУ за високий професіоналізм, особисту мужність, відвагу та непохитність у бою відзначені державами нагородами.
"Українські жінки - це воїни, командири, медики, зв’язківці, розвідниці, волонтерки, матері та дружини. Вони пліч-о-пліч із чоловіками захищають державу, рятують життя, навчають, лікують, забезпечують та підтримують.
Сьогодні українська жінка — це символ гідності, відваги та любові до Батьківщини", - наголосив він.
Окремо Сирський висловив слова подяки українським матерям та дружинам, які знаходять у собі сили, щоб бути для своїх дітей та чоловіків надійною підтримкою.
"Схиляю голову перед пам’яттю всіх українських жінок, які загинули від рук кривавих російських окупантів. Вічна пам’ять і вічна слава! Висловлюю глибоку вдячність кожній захисниці за службу, вірність українському народу та щоденну працю заради нашої спільної мети", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пан помнит что между праздником непобедимой и легендарной и 8-м марта 15 суток.
вибороли право на роботу по 13 годин на день
13 не складывается. 12 часов смена. Двух сменный 3-х бригадный график. В принципе не плохой график. Каждый день выходной
просто в силу фізіології в чоловіків є ще додаткові обов'язки
ну і при владі вони ж, тобто до війни країну довели чоловіки
Складно уявити що кілька століть тому нили так само. А умови тоді не кращі були.
Обов'язки ті самі.
Розумнішими точно не стали.
Але на жаль, проти природи не попреш
Були випадки що через ревнощі і дівчину вбив і ще щось накоїв. І нам про все ж не пишуть.
Перший-"какая разніца", другий-"генерал-200", який знає "Есть!" і "Так точно!" і пох на втрати!
Бодай цих двох вилупків - Зеленського і Сирського - шляк наглий трафив.