Зеленский и Сырский поздравили женщин: Сила и роль украинских женщин - это не один день, а все 365

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравили женщин с Международным днем борьбы за права женщин.

Поздравление Зеленского

Так, Зеленский подчеркнул, что сила и роль украинских женщин – это не один день, а все 365 дней.

"Украинские женщины защищают страну, ждут родных и поддерживают любимых, воспитывают детей в нелегких условиях войны, создают, исследуют, спасают, обучают, лечат", - отметил президент.

Он поблагодарил женщин за решимость, лидерство, заботу и профессионализм: "Спасибо за все, что вы делаете каждый день".

Поздравление Сырского

"Прежде всего я хочу поздравить женщин, которые с оружием в руках противостоят российскому агрессору. Я благодарен военнослужащим, которые опровергают утверждение, что защита Украины - это только мужское дело", - говорится в сообщении.

Сырский сообщил, что в настоящее время в составе ВСУ находится более 75 тысяч женщин, из них более 55 тысяч - военнослужащие. И с каждым годом их количество растет.

Высшим званием "Герой України" отмечены пять защитниц Украины, к сожалению, трое из них - посмертно.

По данным главнокомандующего ВСУ, за 12 лет вооруженной агрессии РФ против нашего государства 1705 военнослужащих ВСУ за высокий профессионализм, личное мужество, отвагу и непоколебимость в бою отмечены государствами наградами.

"Украинские женщины - это воины, командиры, медики, связисты, разведчики, волонтеры, матери и жены. Они бок о бок с мужчинами защищают государство, спасают жизни, обучают, лечат, обеспечивают и поддерживают.

Сегодня украинская женщина - это символ достоинства, отваги и любви к Родине", - подчеркнул он.

Отдельно Сырский выразил слова благодарности украинским матерям и женам, которые находят в себе силы, чтобы быть для своих детей и мужей надежной поддержкой.

"Склоняю голову перед памятью всех украинских женщин, погибших от рук кровавых российских оккупантов. Вечная память и вечная слава! Выражаю глубокую благодарность каждой защитнице за службу, верность украинскому народу и ежедневный труд ради нашей общей цели", - добавил он.

