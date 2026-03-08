"Жінки можуть все!": Движение VETERANKA запускает масштабную коммуникационную кампанию, посвященную защитницам Украины. ФОТОрепортаж

К 8 марта, Международному дню борьбы за права женщин, Движение VETERANKA запускает масштабную коммуникационную кампанию "Жінки можуть все!", которая рассказывает реальные боевые истории четырех украинских военнослужащих в формате комиксов.

Как отмечается, главная миссия кампании - изменить представление общества о роли женщин в Силах обороны Украины и подчеркнуть их влияние на безопасность гражданских.

Детали

В центре кампании - истории 4 военнослужащих: операторов беспилотников, командира боевой группы и командира женского взвода. Каждая из них имеет собственный боевой опыт, профессиональную историю и свою "суперсилу". Визуальная часть кампании выполнена в стиле, вдохновленном комиксами и игровой эстетикой, что по-новому рассказывает реальные истории военнослужащих - превращая их в образы современных героинь. Кампания подчеркивает: женщины уже давно являются неотъемлемой частью обороны Украины. Они работают в сложных боевых условиях, принимают ответственные решения и ежедневно влияют на безопасность гражданских.

В рамках проекта в течение марта и апреля социальную рекламу можно будет увидеть в столичном метрополитене, на ситилайтах Киева и на экранах ТРЦ.

"Мы привыкли к вымышленным супергероям в комиксах и играх, но настоящие героини - рядом с нами. Они управляют дронами, командуют подразделениями, держат небо и землю под защитой. Эта кампания - о том, что женская роль в армии - это не исключение, а новая многогранная норма", - отмечают в Движении VETERANKA.

Героини кампании:

Ева "Юнга" - оператор FPV-дронов бригады "Рубіж" НГУ. Ева присоединилась к рядам ВСУ в 18 лет после окончания школы, за первые 1,5 года службы ей удалось уничтожить 250 вражеских целей. Ее суперсила - видеть в темноте и попадать в цель, которая несет угрозу нашим городам.

Аня Тату "Ксена" - оператор БПЛА 37 ОБрМП ВСУ. Ее история - о безусловной любви к жизни и Украине. Полька с бельгийским паспортом, которая выбрала нашу страну своей судьбой. Несмотря на жизнь с протезом, она отдала предпочтение фронту и завоевала право служить в морской пехоте. Ее суперсила - невероятная точность и способность первой увидеть угрозу в ночном небе, спасая тысячи жизней.

Оксана "Окси" - командир боевой группы НРК спецподразделения "ОМЕГА". Сначала она написала завещание, эвакуировала двух детей за границу, а затем присоединилась к войску. Успешная предпринимательница в гражданской жизни, превратившая свой стратегический талант в оружие будущего в армии. Сегодня она - первая женщина-командир группы роботизированных комплексов в спецподразделении "ОМЕГА".

Яна "Мультик" - командир женского взвода БПЛА 141-й ОМБр ВСУ. Она - символ несокрушимости и сестринства. Пережив оккупацию родной Херсонщины, многочисленные ранения, Яна не просто вернулась в строй, а возглавила первое женское подразделение операторов БПЛА. Она искореняет предрассудки и строит новую армию, где каждая женщина защищена и услышана.

Автор визуальной части - украинская иллюстратор Анна Иваненко, известная сотрудничеством с The New Yorker, The Guardian, The Economist, Forbes и другими международными медиа.













Сбор для Сил обороны

Кроме того, коммуникационная кампания имеет целью закрыть большой благотворительный сбор на 6 000 000 гривен. Средства будут направлены на обеспечение мобильных групп ПВО 37-й ОБрМП ВСУ и закупку дронов-бомберов Heavy Shot для бригады "Рубіж" НГУ. Движение VETERANKA призывает поддержать сбор и стать надежным тылом для наших украинских защитниц. Каждый донат - это искреннее и поддерживающее "Дякую за захист" женщинам, которые сегодня на фронте. Ссылка на банк сбора: https://send.monobank.ua/jar/7cyoLG3LyS

Благотворительный сбор поддержали звездные амбассадоры: Алена Алена, Онука, Оксана Забужко, Елена Тополя, Анастасия Короткая, Юлия Гайворонская, Марина Леончук, Дарья Федина, Соня Сотник, Юлия Зорий и другие. Приглашаем украинские бизнесы, организации, компании объединить усилия. Ваше участие - реальная сила, которая помогает женщинам-военнослужащим держать фронт. Женщины могут все, а мы можем закрыть им сбор.

По данным организации, сегодня в Вооруженных силах Украины служат около 70 тысяч женщин, еще более 6 тысяч - в рядах Национальной гвардии Украины. Около 5,5 тысяч военнослужащих выполняют боевые задачи на самых сложных участках фронта. В то же время доля женщин-офицеров за последние годы выросла с 4% до 21%.

Движение VETERANKA - первое и самое многочисленное сообщество женщин Украины с боевым опытом, которое защищает права военнослужащих с 2018 года. Сегодня это более 3000 участниц - действующих женщин-военных, ветеранок и волонтерок. Движение стало инициатором принятого ВРУ 27 февраля 2026 года Закона о внесении изменений в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ, чтобы ввести механизм противодействия дискриминации и сексуальному насилию в армии. Также в 2018 году благодаря организации было открыто 63 боевые должности для военнослужащих, которые до этого были недоступны. За 4 года полномасштабного вторжения Движение обеспечило 107 бригад, подразделений ВСУ и Нацгвардии (это более 140 млн грн помощи защитницам и их подразделениям).